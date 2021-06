Automóvil de la princesa Diana que le obsequió el príncipe Carlos es vendido por US$ 72.000

CNN - Spanish

(CNN)– Un automóvil que el príncipe Carlos le regaló a la princesa Diana como obsequio de compromiso fue subastado por más de £ 52.000 (US$ 72.000).El Ford Escort Ghia de 1981 se vendió por unos US$ 30.000 más que el rango inferior del precio esperado.

Según la estimación del subastador, el coche podría alcanzar entre £ 30.000 y £ 40.000 (US$ 41.500 y US$ 55.400). Incluyendo los honorarios, el precio de venta final fue de £ 52.640 (US$ 72.800).

El príncipe Carlos le regaló el coche a Diana en mayo de 1981, dos meses antes de la boda de la pareja, según los subastadores Reeman Dansie.

La joven princesa condujo el vehículo hasta agosto de 1982.

El Ford Escort Ghia de 1981 fue un regalo de compromiso que el príncipe Carlos le hizo a Diana en mayo de 1981. Crédito: Tim Graham Photo Library vía Getty Images

El automóvil se vendió el martes con su matrícula, pintura y radio originales.

El velocímetro del auto marca aproximadamente 133.575 kilómetros.

«El Ford fue el transporte personal de la princesa Diana en la parte inicial y más feliz de su relación con el príncipe de Gales y hay numerosas fotografías de ella conduciéndolo e incluso de ella viendo al príncipe jugando al polo, sentada en su interior», dice el comunicado de Reeman Dansie.

Los subastadores dijeron que la vendedora anónima era una mujer que era una gran admiradora de Diana y que había mantenido las raíces reales del automóvil en secreto incluso para sus amigos.

El vehículo tiene una rana plateada en el capó. Crédito: Joe Giddens/Press Association vía AP Images

El vehículo Ford lleva una rana plateada en el capó, una copia de un regalo de la hermana de Diana, Sarah Spencer.

Reeman Dansie dijo que el regalo era para recordarle a Diana «el cuento de hadas de una hermosa niña cuyo beso convierte a una rana en un príncipe».

No es la primera vez que un vehículo de Diana se vende por una suma impresionante: su Audi descapotable se vendió el año pasado por £ 58.000 (US$ 80.300).

