Grupos de defensa de derechos de los animales critican al futbolista Christian Pulisic por video con una especie vulnerable

(CNN) — Christian Pulisic ha sido criticado por los conservacionistas por publicar un video en Instagram en el que se lo ve realizando trucos de fútbol por encima de un pez mero goliat, antes de caer al agua y aterrizar encima de la especie marina vulnerable.

La estrella del Chelsea y de la selección masculina de Estados Unidos, de 22 años, que ha estado pasando la temporada baja en Florida, estaba sentada en el borde de una embarcación dando patadas por encima del pez, que estaba enganchado por un anzuelo debajo de él, mientras otros filmaban la acrobacia.

El brillante futuro de Christian Pulisic

Pulisic perdió entonces el equilibrio y aterrizó sobre el pez, que se puede ver agitándose en el agua. Luego el futbolista sube a la embarcación.

No estaba claro dónde estaba Pulisic cuando ocurrió el incidente, pero en la publicación de Instagram, el jugador etiquetó una cuenta vinculada a BlacktipH, un colectivo de pescadores con sede en Florida. Su vídeo también fue retuiteado desde el perfil de Twitter de BlacktipH, con la leyenda “Christian Pulisic viviendo al límite”.

También publicaron un vídeo de Pulisic capturando y liberando un tiburón desde su página de Instagram.

El vídeo, que se hizo viral, fue reenviado por Blue Planet Society, que se describe a sí misma como “un grupo de presión voluntario y autofinanciado que hace campaña para acabar con la sobreexplotación del océano mundial.”

“Abusar de un mero Goliat amenazado para un vídeo en las redes sociales es un nuevo punto bajo”, tuiteó el grupo en respuesta al vídeo.

Maltratar animales en redes sociales, una tendencia en alza

Los meros Goliat del Atlántico, que a veces alcanzan los 2,5 metros de longitud y pueden pesar 363 kg, están reconocidos como una especie vulnerable, cuya población está disminuyendo, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Christian Pulisic, de 22 años, es la estrella del Chelsea y de la selección masculina de Estados Unidos.

“Originalmente publicamos y comentamos el video porque el mero goliat está clasificado como amenazado por la Lista Roja de la UICN y está protegido por la ley en EE.UU.”, dijo Blue Planet Society en un comunicado a la CNN.

Refiriéndose a la información de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida -que establece que las fotografías de la especie, o cualquier otra actividad como la medición de los peces, no debe retrasar la liberación de ninguna manera- añadieron: “En nuestra opinión, el truco de Christian Pulisic estaba en clara violación de estas normas.”

“El maltrato de animales para atraer la atención las redes sociales parece ir en aumento. Creemos firmemente que se debe llamar la atención a la gente por ello, especialmente cuando son tan influyentes como el señor Pulisic.”

CNN se ha puesto en contacto con el agente del futbolista, con el Chelsea FC y con la USMNT para obtener comentarios.

El Chelsea, ganador de la Liga de Campeones, juega contra el Villarreal, ganador de la Europa League, en la Supercopa de la UEFA el 11 de agosto. El primer partido del Chelsea en la Premier League es contra el Crystal Palace el 14 de agosto.

