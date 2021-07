Por qué Al Sharpton y Ben Crump se ocupan del caso de un adolescente blanco que murió a manos de la policía

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — El reverendo Al Sharpton y Ben Crump se encargan de su primer caso relacionado con una persona blanca que murió tras recibir un disparo durante un encuentro con un agente de policía.

El líder de los derechos civiles y el abogado de alto nivel, al que Sharpton ha apodado “el fiscal general de los negros de Estados Unidos”, consideraron que el disparo de la policía a Hunter Brittain, de 17 años, es “uno de los casos más significativos” en la lucha por impulsar en el Congreso una legislación histórica de reforma policial.

Los abogados Crump y Devon Jacob, junto con Sharpton y representantes de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), fueron invitados a asistir al funeral de Brittain el martes en las instalaciones del Beebe High School en Beebe, Arkansas.

Brittain recibió un disparo mortal el 23 de junio por parte de un ayudante del sheriff del condado de Lonoke durante una parada de tráfico alrededor de las 3 de la mañana fuera de un taller de reparación de automóviles local a lo largo de la carretera 89 de Arkansas al sur de Cabot, un suburbio de Little Rock, según la Policía Estatal de Arkansas.

Al menos 2.600 personas latinas fallecieron en los últimos siete años por acciones policiales en EE.UU.

Brittain fue trasladado a un hospital de North Little Rock, donde murió más tarde, dijo la policía estatal.

Más tarde ese mismo día, la oficina del sheriff identificó al ayudante del sheriff en una publicación en su página de Facebook como el sargento Michael Davis y dijo que sería puesto en baja administrativa a la espera del resultado de la investigación policial.

Ocho días después, el 1 de julio, el sheriff del condado de Lonoke, John Staley, anunció que había despedido a Davis porque el ayudante no había “activado su cámara corporal a tiempo” durante la parada de tráfico, lo que suponía una violación de la política del departamento.

Como resultado, no existe ninguna grabación del tiroteo, dijo Staley en una declaración de video publicada en la página de Facebook de su oficina.

Hunter Brittain fue abatido el 23 de junio por un ayudante del sheriff en Arkansas, según las autoridades.

Crump dice que el caso podría aumentar el apoyo respecto a la ley de reforma policial

Crump dijo el viernes a la CNN que cree que la muerte de Brittain podría empujar a los legisladores a aprobar la Ley de Justicia Policial George Floyd, que está estancada en el Senado desde principios de marzo mientras los negociadores bipartidistas intentan llegar a un compromiso sobre varios puntos clave.

Ley George Floyd: en EE.UU. la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que busca evitar la violencia policial

El abogado ha representado a las familias de Breonna Taylor, George Floyd, Michael Brown y otros negros que fueron abatidos por la policía.

Pero Crump dijo que la imagen de un adolescente blanco y desarmado que murió a manos de la policía comenzará a cambiar la narrativa a medida que el país vea que los niños de todas las razas y etnias pueden ser víctimas de la violencia policial.

“Esto será visto de manera diferente porque no era un adolescente de color”, dijo Crump. “Porque siempre hemos dicho que nuestros hermanos y hermanas blancos no podían entender que su hijo fuera abatido por la policía. Se supone que esa gente debe protegerlos. Pero esa es una realidad con la que los padres de los niños de color lidian literalmente cada día de sus vidas”.

En su homenaje, Sharpton dijo: “La cuestión de la policía no es sobre blancos y negros. Se trata del bien y el mal”.

Sharpton dijo que era la primera vez en sus casi 40 años de carrera defendiendo los derechos civiles que se le invitaba a presentar el panegírico de una persona blanca víctima de la brutalidad policial.

¿Por qué hay brutalidad policial en EE.UU.?

La muerte de Brittain ha provocado protestas frente a la oficina del sheriff, así como una propuesta de la llamada “Ley Hunter” en el estado.

Una petición en la que se pide que los agentes y los ayudantes del sheriff lleven y activen cámaras corporales durante todo su turno ya ha conseguido miles de firmas.

La Ley George Floyd también contiene una disposición que exige el uso de cámaras corporales y pide a los policías federales que las activen cuando respondan a llamadas o inicien una parada “en la primera oportunidad razonable de hacerlo”.

Esto es lo que dicen que ocurrió la familia y los abogados de Brittain

Brittain estaba conduciendo a casa con un amigo cuando Davis lo detuvo, según Sharpton, que transmitió la información de la abuela de Brittain.

El coche de Brittain no podía poner la palanca de cambios en posición de aparcado, por lo que salió del vehículo para poner una “gran botella de plástico azul brillante” de anticongelante detrás del neumático para evitar que rodara hacia el vehículo del ayudante del sheriff, según un comunicado publicado el viernes por Crump y Jacob.

Es en ese momento en que Davis disparó a Brittain tres veces, según el comunicado.

Jordan King, de 16 años, dijo a la KATV, afiliada de CNN que fue testigo del tiroteo. King dijo que él y Brittain habían estado cambiando la transmisión en la camioneta de Brittain en el taller de carrocería.

Cuando salieron, dijo King a KATV, Davis los detuvo y Brittain colocó un bote azul de aceite detrás de los neumáticos de la camioneta para “evitar que golpeara el coche de Davis”.

King dijo que el ayudante del sheriff disparó su arma entonces, “sin decirle a Brittain que se detuviera o se tirara al suelo”, y añadió que su amigo estaba desarmado.

“No dijeron ni una palabra, que yo sepa. No lo oí y sucedió tan rápido”, dijo King a KATV.

Otro policía llegó al lugar y lo arrestó, dijo King.

“(Me) dijo que saliera con las manos en alto y que me subiera la camisa y demás, y luego me tiró al suelo, me puso las esposas y me estaba arrastrando y demás. Y luego me senté en la parte trasera del coche de policía durante unas tres horas”, añadió.

Jesse Brittain, el tío del adolescente que también habló en el funeral, dijo a CNN en “Don Lemon Tonight” este jueves que la policía “no nos ha dado ni una sola cosa”, diciendo que la familia está “buscando respuestas”.

La oficina del sheriff del condado de Lonoke y la Asociación de Sheriffs de Arkansas no respondieron a una solicitud de comentarios de CNN para confirmar los detalles sobre el incidente expuestos en el comunicado de los abogados.

La oficina del sheriff entregó la investigación a la policía estatal, que dio sus conclusiones al fiscal del condado de Lonoke, Chuck Graham, el viernes, confirmó a CNN. Graham dijo que se asignaría un fiscal especial al caso.

El coordinador de la fiscalía, Bob McMahan, dijo este sábado a CNN que espera nombrar un fiscal especial tan pronto como el lunes y dijo que la investigación está en curso.

“Las cámaras corporales son, en la abrumadora mayoría de los casos, la única manera de ver los hechos imparciales que rodean a un encuentro entre policías y civiles con resultado de lesión y/o muerte”, según el comunicado de Crump y Jacob. “Cuando los agentes apagan sus cámaras corporales, apagan también su intención de ser transparentes”.

156 blancos y 102 negros murieron a manos de la policía este año, según un grupo

Desde enero, 156 personas blancas y 102 negras han muerto a manos de la policía, según Mapping Police Violence, una base de datos que recoge datos sobre muertes relacionadas con la policía. Según los datos, este año han muerto 14 blancos desarmados y seis negros a manos de la policía. La base de datos incluye el número de homicidios policiales fuera de servicio, así como los incidentes en los que la policía mata a alguien “mediante el uso de una llave de estrangulamiento, una macana, una pistola eléctrica u otros medios”, según su sitio web.

Los negros, que representan aproximadamente el 14% de la población estadounidense, tienen tres veces más probabilidades de morir a manos de la policía que los blancos, que representan el 76% de la población del país, según los datos de Mapping Police Violence.

Crump, que ha representado anteriormente a presos blancos que murieron o fueron asesinados mientras estaban encarcelados, dijo que tenía que “ayudar a dar a la familia (de Brittain) la voz para decir que la vida de Hunter Brittain importaba”.

“Quiero ser capaz de hablar con los senadores de ambos lados del pasillo y decirles: ‘Esto no se trata solo de los niños negros, también se trata de los niños morenos y los niños blancos y los niños asiáticos'”, dijo Crump. “Se trata de que nuestros ciudadanos sean maltratados o asesinados porque el gobierno federal no ha actuado”.

El problema de la desigualdad en Estados Unidos no es nuevo. La pandemia solo lo acentúa

Sharpton dijo que no sabía qué esperar cuando llegó a Arkansas para el funeral de Brittain, pero sabía que tenía que “correr el riesgo” sabiendo que era un momento importante.

“Creo que puede haber habido (300) o 400 personas allí, tal vez 20 negros, y que me dieran cinco o seis ovaciones de pie mostró que esta es una posibilidad real de que nos unamos, un verdadero movimiento de responsabilidad policial que se basa en la raza, y la clase”, dijo

Sharpton, y agregó: “Como dije en el homenaje, si Hunter hubiera sido un tipo rico en otra parte de la comunidad blanca, ¿le habrían disparado así?”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.