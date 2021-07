Kenia Os se lleva el premio “Icono Miaw”, de los premios Miaw 2021 de MTV

CNN - Spanish

merinojavier73

(CNN en Español) — Se llevó a cabo la octava edición de los premios MTV Miaw, bajo la conducción de Kali Uchis y Kenia OS y en vivo desde la Ciudad de México.

La ceremonia inició con Kali Uchis quien interpretó una ostentosa, deslumbrante y explosiva versión de su más reciente éxito “Telepatía”, para seguir con un gran grito de emoción por parte de Kenia Os.

“¡Hola Miaw! Qué cool vernos en un evento como los Miaw”, dijo la cantante mexicana.

El primer gato rosado (la estatuilla de los Miaw), fue en la categoría “Bichota del año”. Los encargados de entregarlo fueron Tini y Lunay, y la ganadora fue la tiktokera Jimena Jiménez.

Los premios MTV MIAW 2021 fueron presentados por Kali Uchis y Kenia Os en una de las ceremonias más esperadas en América Latina desde la Ciudad de México (Foto MTV Latinoamérica)

Los MIAW, una gran fiesta

La segunda categoría, “Creador global”, se la llevaron los españoles Martinez Twins, quienes agradecieron primero a ellos mismos, después a su familia y por último a la gente que desde el primer sencillo los siguieron.

Seguido de esto, continuó el número musical a cargo de la cantante mexicana Danna Paola, quien interpretó su más reciente sencillo “Mía”, así como su éxito “Calla tú” junto a ocho bailarinas vestidas en ropa deportiva con colores fosforescentes.

Kali Uchis y Kenia Os siguieron con la conducción hablando de lo que significa irse hoy de fiesta, mientras que el elenco de Acapulco Shore mostró que la fiesta nunca termina.

Inmediatamente después, el reguetonero Justin Quiles cantó los temas “PAM”, “Jeans” y “Loco”.

El madrileño C. Tangana hizo de los MIAW el primer escenario en México en presentar en vivo su aclamado álbum El Madrileño (Foto MTV Latinoamérica)

C. Tangana se robó el escenario en los MIAW 2021

Una de las presentaciones más esperadas de la noche era la del español C. Tangana, quien junto a Carin Leon y Adriel Favela, presentó en vivo su aclamado álbum “El Madrileño” con el tema “CAMBIA!”.

Después, junto a Ed Maverick, cantó “Párteme la cara”, en medio de un dramático y desértico escenario.

Los influencers Pepe y Teo entregaron el reconocimiento “Miaw Transforma” a Jessica Marjane, una abogada y activista trans que trabaja por la visibilización y los derechos de la comunidad LGBTQ.

View this post on Instagram A post shared by #PremiosMTVMIAW (@mtvmiaw)

Los gatos rosas más esperados…

Para el premio más codiciado, “Icono Miaw”, se enfrentaron las estrellas digitales Kimberly Loaiza, Kunno, Kenia Os, Domelipa, Jashlem, Jimena Jiménez, Brianda Deyanara y Rod Contreras. La ganadora fue Kenia Os.

“Quiero agradecer a mi fandom, equipo y familia por apoyarme siempre en mis sueños y metas y más que un icono es un símbolo de fuerza con mi fandom”, dijo la premiada.

Fuera de la ceremonia, se entregó el reconocimiento más esperado, “Artista Miaw”, en el que se enfrentaron Bad Bunny, C. Tangana, Danna Paola, J Balvin, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro y Natti Natasha. Bad Bunny se llevó el gato rosa más importante de la noche.

El puertorriqueño Rauw Alejandro quien actualmente tiene el álbum y canción # 1 en Spotify México, armó la fiesta latina con el tema “Todo de ti” (Foto MTV Latinoamérica)

El encargado de cerrar la ceremonia fue el puertorriqueño Rauw Alejandro, quien cantó el tema “Todo de ti” vestido con un traje color mostaza y sin camiseta, con lentes y collares. Elevó la temperatura de la ceremonia al máximo.

Lista completa de los ganadores:

ÍCONO MIAW: Las estrellas digitales más grandes del año. Kenia Os

CREADOR DEL AÑO: Los creadores de contenido más top. Kimberly Loaiza

CREADOR GLOBAL: Los creadores de contenido más top a nivel internacional Martinez Twins

STORIADOR MIAW: Los creadores mas destacados en Stories y Reels de Instagram Elán

FAV NUEVA ESCUELA: Los nuevos creadores que todos amamos. Mau López

BOMBA VIRAL: Videos y fenómenos virales El Reencuentro de RBD

ES MUY CRINGE: Episodios desagradables y fails El Chico Gucci

FILÓSOFO VIRAL: Creadores de frases célebres y favoritas que todos usamos. Cardi B

COREO CRACK: Los influencers con los mejores bailes de canciones virales iamferv

LIPSYNC MASTER: Los mejores creadores de contenido enfocado en doblaje JD Pantoja

TEAM DEL AÑO: Equipos de creadores Privé (Darian Rojas, Jashlem, Libardo Isaza, Orson Padilla, Naim Darrechi, Ralf )

FANDOM: Legiones de fanáticos de todo el continente BTS ARMY

CELEBRITY CRUSH: Los más sexys Macarena Achaga

PAREJA EN LLAMAS: Las parejas más hot Calle & Poché

STREAMER DEL AÑO: No paramos de ver sus streams Auronplay

OBSESIÓN GAMER: Los mejores tÍtulos de videojuegos del año Free Fire

KILLER SERIE: Las series que todos vimos en el año WandaVison

REALITY DEL AÑO: El reality más visto y comentado Acapulco Shore

AMO DEL PODCAST: El podcast que reinó Radio Divaza

COMEDIA TODO TERRENO: La mejor comedia en cualquier plataforma Mario Aguilar

BICHOTA DEL AÑO: Empoderadas en tu cara Jimena Jiménez

ARTISTA MIAW Bad Bunny

ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO Alemán

ARTISTA + DURO COLOMBIA Sebastián Yatra

ARTISTA + IDO ARGENTINA Tini

ARTISTA VIRAL / HIMNO VIRAL “Pareja del año” – Sebastián Yatra, Myke Towers

EMERGENTE Humbe

VIDEO DEL AÑO “La noche de anoche” – Bad Bunny x Rosalía

HIT DEL AÑO “Botella tras botella” – Gera MX, Christian Nodal

HIT GLOBAL DEL AÑO “Golden” – Harry Styles

MUSIC-SHIP DEL AÑO “Baila Conmigo” – Selena Gomez, Rauw Alejandro

DOMINIO K-POP BTS

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.