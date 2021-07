Remolinos, ‘nubes de fuego’ y cielos nebulosos: el comportamiento extremo de los incendios es solo un adelanto de lo que está por venir

CNN - Spanish

(CNN) — Decenas de incendios forestales que se están produciendo actualmente en el oeste de Estados Unidos muestran un comportamiento de fuego extremo. Demuestran patrones de rotación alarmantes y arrojan humo por todo EE.UU. al mismo tiempo que crean su propio clima.

Dada la histórica temporada de incendios forestales de 2020, el regreso temprano de las destructivas llamas pone a 2021 en camino de ser otro año potencialmente récord para los incendios.

El cambio climático causado por el hombre juega un papel, al hacer que estos eventos extremos de incendios empeoren y que haya más posibilidades de que ocurran.

Los incendios forestales han hecho estragos en todo el mundo, calcinando lugares que no solían incendiarse

Erica Fleishman, directora del Instituto de Investigación del Cambio Climático de Oregon en la Universidas Estatal de Oregon, dijo que estos escenarios extremos son solo un adelanto de lo que vendrá en los próximos años y décadas.

“Es una tendencia que se está observando y ha sido proyectada durante décadas por miles de científicos de todo el mundo, que tienen pruebas muy sólidas de que, a medida que continúan las emisiones de gases de efecto invernadero, hay casos más frecuentes de todo tipo de extremos climáticos”, dijo Fleishman a CNN.

El humo viaja por el mundo

Los impactos de los incendios occidentales se han vuelto tan profundos que el humo viajó a la costa este de EE.UU., creando cielos inusualmente brumosos y amaneceres de color naranja sangre. El martes, el humo de los incendios forestales llevó el nivel de calidad del aire de la ciudad de Nueva York a estar entre los peores del mundo. Superó así a ciudades como Calcuta en India y Lima, en Perú.

Mexicanos lucharán para extinguir incendios en Canadá 0:48

Otras ciudades del este como Filadelfia y Washington también estaban envueltas en humo.

El incendio Bootleg en el sur de Oregon, actualmente el mayor incendio forestal activo de este año en el país, fue uno de los principales contribuyentes al humo que se deslizó por los Estados Unidos. Hasta ahora quemó un área más grande que Los Ángeles.

El incendio Bootleg se intensificó hasta el punto de que creó su propio clima, produciendo nubes raras e imponentes llamadas nubes pirocumulus.

Incendios en todo el mundo

Y no son solo los incendios estadounidenses los que crean estas nubes de “fuego” y esparcen humo por el hemisferio norte. Al otro lado de la frontera, en Columbia Británica, Canadá, se declaró el miércoles una emergencia debido a los incendios forestales de rápida propagación.

Se han reportado casi 300 incendios forestales activos en la provincia. Mientras tanto, vastas franjas de la Siberia rusa, donde la gente está acostumbrada a temperaturas bajo cero, ahora arden con grandes incendios forestales, y el humo viaja hasta Alaska.

Más de 520.000 hectáreas se han perdido por incendios en EE.UU. 4:35

Nubes pirocúmulos

Las nubes de pirocúmulos o ‘nubes de fuego’ pueden penetrar profundamente en la atmósfera donde el humo no se asienta, lo que hace que viaje largas distancias por todo el país.

Algunos incendios, como el incendio Bootleg, pueden incluso entrar en la estratosfera donde vuelan los aviones.

Mientras que, si el fuego no es tan fuerte, crea una corriente ascendente débil donde el humo solo impacta la región local.

Fleishman advierte que es poco probable que los eventos climáticos récord de este año “sean una anomalía en los próximos años y décadas”.

FOTOS | Los incendios forestales arrasan en el oeste de Estados Unidos

Los patrones de viento también explican por qué el estado de Washington y las partes del norte de Oregón no ven ningún humo de incendios forestales en comparación con las ciudades de todo el país.

Patrones climáticos

Janice Coen, científica del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, ha estado examinando estos patrones climáticos asociados con grandes incendios. La experta destacó que los eventos de viento cuesta abajo y los vientos cálidos y secos impulsan la dinámica de los incendios.

Y a medida que se acelera el cambio climático, estos patrones de viento seguirán cambiando.

“Con el clima cambiante, se proyecta que la corriente en chorro se desplazará hacia el norte”, dijo Coen a CNN.

Evacuan a todo un pueblo por los incendios forestales 3:03

Esto significa que “podríamos ver menos de estos eventos en California, y ver más en Oregon y Washington si estos eventos de viento, el patrón meteorológico regional, coinciden con períodos secos subyacentes en igniciones fortuitas”.

Es probable que un incendio forestal también provoque más incendios, creando un circuito de retroalimentación. A medida que los incendios arden a través de tierras silvestres cargadas de combustible, liberan calor que aumenta y crea una columna de aire caliente humedecido por el agua en la vegetación.

Más tarde forma una nube y acumula una carga eléctrica. La investigación ha demostrado que los ataques con carga positiva, que ocurren con más frecuencia en las nubes de pirocúmulos que en las nubes normales, tienen más probabilidades de provocar otro incendio.

Remolinos de fuego

Coen también ha estado explorando un fenómeno de incendios forestales bastante peligroso, que actualmente se desarrolla en California. Se trata de remolinos de fuego, también conocidos como “tornados de fuego”.

A medida que se eleva el aire calentado por el fuego, el aire frío se desplaza para ocupar su lugar, creando un remolino de fuego. Es uno de los aspectos más dramáticos de los incendios forestales, pero también uno de los más peligrosos.

Más de 54 grados Celsius registran algunas regiones de EE.UU. 3:48

Según la Oficina de Administración de Tierras, un remolino de fuego es una “columna de vórtice giratorio de aire caliente ascendente y gases que se elevan desde un incendio y transportan humo, escombros y llamas”.

Los grandes remolinos de fuego pueden tener la misma intensidad que un tornado. El incendio de Carr de 2018 en las afueras de Redding, California, por ejemplo, generó un tornado de fuego tan destructivo que mató a ocho personas y arrasó varias casas.

El fuego mortal tuvo vientos de más de 140 mph, lo que equivaldría a un tornado EF-3, o el tercer tornado más intenso en la escala EF.

“La gente tiende a describir esto como un nivel de comportamiento del fuego más allá de los modelos actuales, pero eso se debe a que los modelos operativos son anticuados y tienen décadas de antigüedad”, dijo Coen. La científica ha estado trabajando con nuevos modelos y simulaciones de incendios para predecir dónde se dispara. los remolinos se forman y crecen.

Bombero de California hace esta petición ante el verano 3:44

La evolución de los incendios

Bill Gabbert, un ex bombero forestal que trabajó 33 años con el Servicio Forestal de EE. UU. y el Servicio de Parques Nacionales, describe que el evento de un incendio forestal “crea su propio clima” como tal vez dando a la gente una impresión falsa, ya que solo ocurre a microescala en comparación con lo que la gente generalmente piensa sobre los eventos meteorológicos. Pero es un aspecto básico del comportamiento del fuego.

“Es una cuestión de escala”, dijo a CNN Gabbert, ahora propietario de los blogs de noticias en línea Wildfire Today y Fire Aviation.

“En un incendio pequeño o uno que no arde intensamente, no lo notaría. Pero se vuelve mucho más evidente en incendios muy grandes que exhiben un comportamiento de fuego extremo”.

Se acerca la temporada de incendios forestales 1:12

Gabbert dijo que él y otros bomberos han notado un cambio importante en la forma en que los incendios han quemado el paisaje durante los últimos 20 años, sobre todo en la última década. Muchos bomberos de alto nivel, que lideran una batalla casi imposible contra los infiernos, han renunciado debido a los bajos salarios y al costo físico que se necesita para enfrentar incendios forestales.

“Parece que las temperaturas más altas y la menor humedad del combustible en la vegetación y los vientos más fuertes han llevado a un comportamiento del fuego más extremo, que arde más rápida e intensamente”, dijo Gabbert a CNN. “Se hacen más grandes y más difíciles de apagar”.

Una combinación peligrosa

La mezcla de desastres climáticos provocados por una sequía de meses de duración y las olas de calor perniciosas sentaron las bases para provocar decenas de importantes incendios forestales en todo el oeste.

Philip Higuera, profesor de ecología del fuego en la Universidad de Montana, dijo que gracias al cambio climático, el nivel récord de lluvia y humedad ha secado los árboles y la vegetación, alimentando más incendios forestales.

Alerta en Nepal por incendios forestales 0:38

“Puedes tener la misma cantidad de vegetación en un bosque, pero si está húmedo, no está preparado para quemarse”, dijo Higuera a CNN. “Estas regiones de Occidente tienen un récord de combustibles secos, lo que hace que haya más vegetación disponible para quemar. Así que básicamente, una mayor parte del bosque está formando parte de estos incendios”.

La influencia del cambio climático

Sin embargo, el comportamiento del fuego puede tener muchos matices. Coen advierte que los mecanismos que causan el crecimiento del fuego aún no se comprenden ampliamente, incluso en la comunidad científica que estudia el fuego.

“Hasta que sepamos mejor por qué los incendios se comportan como lo hacen, debemos ser más cautelosos al atribuirlos al cambio climático”, dijo Coen. “Pero es importante y no significa que el clima no lo sea. Es posible que no afecte a todos los incendios”.

Así afecta el cambio climático a comunidades en desventaja 3:16

Aún así, los expertos dicen que la amalgama de sequías históricas y olas de calor récord que están secando la vegetación son consecuencias del cambio climático.

Los científicos del clima ya detectaron que la ola de calor sin precedentes que envolvió el noroeste del Pacífico el mes pasado “habría sido virtualmente imposible sin la influencia del cambio climático causado por los humanos”.

El cambio climático alteró el tamaño de los cuerpos humanos

Y mientras los científicos examinan qué parte del comportamiento de los incendios forestales de este verano se puede atribuir al cambio climático causado por los humanos, Higuera dijo que es importante que las comunidades reconozcan los impactos de un mundo en calentamiento y que la gente debería esperar ver más años como 2020, y ahora 2021.

“El cambio climático no es la única parte de la historia”, dijo Higuera, “pero es una parte importante de lo que está permitiendo que ocurran estas temporadas de incendios generalizadas”.

