La justicia acepta el retiro de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange

(CNN Español) — La justicia de Ecuador resolvió el retiro de la nacionalidad de ese país al cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, que había sido otorgada a finales de 2017 durante el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno.

Este lunes se notificó a las partes involucradas sobre la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha que decidió aceptar la “demanda de lesividad” interpuesta por la Cancillería ecuatoriana con el argumento de que hubo una serie de irregularidades e incumplimiento de requisitos legales durante el proceso de naturalización de Assange como ciudadano ecuatoriano.

La sentencia del Tribunal, publicada por la Función Judicial de Ecuador, señala que se “ratifica la nulidad de la resolución mediante la cual se concedió la naturalización a favor del señor Julian Paul Assange”.

1 de 27 | Julian Assange hace un gesto desde un vehículo policial a su llegada al Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres el 11 de abril de 2019. Julian Assange, fundador del sitio web WikiLeaks, ha sido una figura clave en las principales filtraciones de documentos clasificados del gobierno, cables y videos desde que su sitio fue lanzado en el 2006. (Crédito: Jack Taylor / Getty Images) 2 de 27 | Assange sostiene un ejemplar del periódico The Guardian en Londres el 26 de julio de 2010, un día después de que WikiLeaks publicara más de 90.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Afganistán. 3 de 27 | Assange asiste a un seminario en la Confederación de Sindicatos de Suecia en Estocolmo el 14 de agosto de 2010. Seis días más tarde, los fiscales suecos emitieron una orden de detención con base en acusaciones de agresión sexual presentadas por dos mujeres. 4 de 27 | Assange muestra una página de WikiLeaks el 23 de octubre de 2010, en Londres. WikiLeaks publica aproximadamente 400.000 documentos militares clasificados de la guerra de Iraq el día anterior. 5 de 27 | Aquí se ve a Assange y a sus guardaespaldas después de una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, el 4 de noviembre de 2010. En ese mes WikiLeaks comenzó a publicar cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos. 6 de 27 | Assange se encuentra detrás de la ventana tintada de un vehículo de la policía en el tribunal de magistrados de Westminster en Londres, el 14 de diciembre de 2010. Assange se había entregado voluntariamente a las autoridades de Londres el 7 de diciembre y fue liberado bajo fianza y puesto en arresto domiciliario el 16 de diciembre. 7 de 27 | Los partidarios de Assange están afuera del tribunal de magistrados de Belmarsh en Londres el 24 de febrero de 2011, mientras que un juez falló a favor de la extradición de Assange a Suecia. 8 de 27 | Las copias de la “autobiografía no autorizada” de Assange aparecen en exhibición en una librería en Edimburgo, Escocia, el 22 de septiembre de 2011. A principios de mes, WikiLeaks publicó más de 250.000 cables diplomáticos de Estados Unidos. 9 de 27 | Assange habla a los manifestantes de la plaza de la catedral de St. Paul en Londres el 15 de octubre de 2011. 10 de 27 | Assange deja el Tribunal Superior de Londres en diciembre de 2011. Llevaba su caso de extradición al Tribunal Supremo británico. (Geoff Caddick / AFP / Getty Images) 11 de 27 | Assange deja la Corte Suprema en febrero de 2012. En mayo de ese año, la corte denegó su apelación contra la extradición. (Crédito: Oli Scarff / Getty Images) 12 de 27 | Dos agentes de policía hacen guardia frente a la embajada de Ecuador en Londres el 20 de junio de 2012, después de que Assange se refugió allí para evitar el arresto y la extradición por parte de la policía británica. Ecuador le concedió asilo en agosto de 2012. 13 de 27 | Assange se dirige a los medios de comunicación y sus partidarios desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres el 19 de agosto de 2012. Unos días antes, Ecuador anunció que le había otorgado asilo a Assange. En su discurso público, Assange exigió que Estados Unidos abandonara su “caza de brujas” contra WikiLeaks. (Crédito: CARL COURT / AFP / Getty Images) 14 de 27 | Assange habla desde una ventana de la Embajada de Ecuador en Londres el 20 de diciembre de 2012. Dado que enfrenta arresto por parte de las autoridades británicas, Assange no ha puesto un pie fuera de la embajada desde junio de 2012. 15 de 27 | Assange se dirige a la Oxford Union Society desde la Embajada de Ecuador en enero de 2013. (Crédito: Philip Toscano / PA Images / Getty Images) 16 de 27 | Assange aparece con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en el balcón de la embajada el 16 de junio de 2013. 17 de 27 | Benedict Cumberbatch interpreta a Assange en la película “El quinto poder”. Assange se negó a reunirse con el actor, diciendo: “Creo que existe una buena intención, pero sin duda sabe por qué es una mala idea reunirme con usted. Al reunirme con usted, validaría esta horrible película, y aprobaría la talentosa, pero libertina actuación que el guión le obligará a darle”. 18 de 27 | Assange habla durante una mesa de discusión en el South By Southwest Festival en Austin, Texas, en marzo de 2014. 19 de 27 | Assange asiste a una conferencia de prensa dentro de la embajada ecuatoriana en Londres en agosto de 2014. (Crédito: John Stillwell/AFP/Getty Images) 20 de 27 | Assange es visto en una pantalla de video en marzo de 2015, durante un evento al margen de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP / Getty Images) 21 de 27 | Desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, Assange sostiene un informe de las Naciones Unidas en febrero de 2016. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria dijo que Assange estaba siendo detenido arbitrariamente por los gobiernos de Suecia y Reino Unido. (Crédito: Carl Court / Getty Images) 22 de 27 | Assange habla con los medios de comunicación en mayo de 2017, después de que fiscales suecos abandonaran su investigación de las acusaciones de violación en su contra. Assange reconoció que era poco probable que saliera de la embajada en el corto plazo. “El Reino Unido ha dicho que me arrestará independientemente”, dijo. “El director de la CIA de EE.UU. (Mike) Pompeo y el secretario de Justicia de EE. UU. han dicho que yo y el resto del personal de WikiLeaks no tenemos … derechos de la Primera Enmienda, que mi arresto y el arresto (de) mi otro personal es una prioridad. Eso no es aceptable”. (Crédito: Jack Taylor / Getty Images) 23 de 27 | Assange fue visto por primera vez en meses durante una audiencia por teleconferencia en Quito, Ecuador, en octubre de 2018. La audiencia se pospuso luego debido a dificultades de traducción. (Maria Sol Borja para CNN) 24 de 27 | Una camioneta muestra imágenes de Assange y Chelsea Manning, la exanalista de inteligencia del Ejército que suministró miles de documentos clasificados a WikiLeaks, afuera de la Embajada de Ecuador en Londres el viernes 5 de abril. Un alto funcionario ecuatoriano dijo que —para ese entonces— no se había tomado ninguna decisión para expulsar a Assange de la embajada. Según los tuits de WikiLeaks, las fuentes le habían dicho a la organización que Assange podría ser expulsado de la embajada en “horas o días”. (Alastair Grant / AP) 25 de 27 | Una captura de un video muestra el momento dramático en el que Assange fue sacado de la Embajada de Ecuador por la policía el 11 de abril de 2019. Assange fue arrestado por “no entregarse al tribunal” por una orden judicial emitida en 2012. Los agentes tomaron la decisión inicial de detener a Assange después de que Ecuador retiró su asilo e invitó a las autoridades a la embajada, citando el mal comportamiento del australiano. (Crédito: Ruptly) 26 de 27 | Assange hace un gesto desde la ventana de una camioneta de la prisión mientras lo conducen al Southwark Crown Court en Londres el 1 de mayo de 2019, antes de ser sentenciado a 50 semanas de prisión por violar las condiciones de su libertad bajo fianza en 2012. (Crédito: Daniel Leal- Olivas / AFP / Getty Images) 27 de 27 | Un boceto muestra a Assange en el juzgado de Old Bailey en Londres para un fallo en su caso de extradición el lunes 4 de enero de 2021. Un juez rechazó una solicitud de Estados Unidos para extraditar a Assange, diciendo que tal medida sería “opresiva” debido a su salud mental. (Crédito: Elizabeth Cook / PA / AP)

Carlos Poveda, abogado de Assange en Ecuador, dijo a CNN que apelará esta resolución a través de los recursos horizontales de “ampliación y aclaración” de la sentencia del tribunal pues considera que no tuvo un legítimo derecho a la defensa.

“Puede haber cantidad de irregularidades, pero otórguenle el derecho a defenderse; es lo que hemos pedido”, enfatizó Poveda.

Además, Poveda indicó que Assange podía ser citado vía telemática en coordinación con las autoridades.

En 2019 y tras casi siete años de asilo en la embajada de Ecuador en Londres, el gobierno ecuatoriano puso fin a ese estatus para Assange y entregó al australiano a las autoridades británicas.

Ese mismo día, la Cancillería ecuatoriana determinó que la concesión de la nacionalidad a Assange constituyó un “acto administrativo lesivo” y suspendió los efectos de su naturalización, pero no el retiro de la nacionalidad, que es lo que acaba de resolver el Tribunal Contencioso Administrativo con su sentencia.

En un informe de 2019, la Contraloría General de Ecuador estableció que hubo inconsistencias e irregularidades en el proceso de otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana a Assange. Otro informe que detalla las irregularidades también fue presentado por la Cancillería ante la Asamblea Nacional el mismo día en que Assange salió de la embajada.

Ese mismo año, durante un proceso de juicio político en su contra, la entonces canciller María Fernanda Espinosa explicó al Parlamento que el presidente Lenín Moreno “tenía pleno conocimiento del proceso” y que ella respondió a las directrices de Moreno, quien supervisó y autorizó la decisión.

Moreno, por su parte, dijo que no fue su decisión y que respetaba lo actuado por la excanciller.

Estados Unidos solicitó la extradición de Assange al país para que responda por los cargos de acuerdo con la Ley de Espionaje por su rol al recibir y publicar información relacionada a la seguridad nacional. En enero de 2021, una jueza británica rechazó el pedido de Estados Unidos para extraditar a Assange por considerar que sería opresivo para su salud mental.

