Senadores demócratas piden la renuncia de Andrew Cuomo a raíz del informe de la Fiscalía de Nueva York

Washington (CNN) — El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se enfrentó este martes a la creciente presión de los demócratas, incluidos los dos senadores estadounidenses de su estado, para que dimita tras un informe que concluyó que acosó sexualmente a varias mujeres. La investigación llevada a cabo por la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, determinó que Cuomo realizó “tocamientos no deseados y no consensuados” e hizo comentarios de carácter sexual “sugerentes”. El informe detallaba las acusaciones de 11 mujeres que denunciaron el acoso. La conducta de Cuomo violó múltiples leyes federales y estatales, dijo James.

Cuomo ha seguido insistiendo en que no hizo nada malo y no ha indicado en sus declaraciones del martes su intención de dimitir. Pero los reclamos públicos de los demócratas suponen el desafío más serio hasta ahora a su control de 11 años en la política del estado de Nueva York, y no era nada seguro el martes por la tarde que fuera capaz de resistir la presión para dejar el cargo.

“Como hemos dicho antes, las acciones denunciadas contra el gobernador fueron profundamente perturbadoras, inapropiadas y completamente inaceptables”, dijeron en un comunicado el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y la senadora Kirsten Gillibrand. “El informe de hoy de la fiscalía general del estado de Nueva York corroboró las acusaciones de las valientes mujeres que se atrevieron a compartir sus historias, y aplaudimos a las mujeres por hacerlo”.

Concluyeron: “Ningún funcionario electo está por encima de la ley. El pueblo de Nueva York merece un mejor liderazgo en la oficina del gobernador. Seguimos creyendo que el gobernador debe dimitir”.

El presidente Joe Biden dijo este martes que cree que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería renunciar.

“Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir acusarlo en un juicio político. No lo sé a ciencia cierta”, dijo Biden este martes en respuesta a una pregunta de Kaitlan Collins de CNN.

La vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tuiteó que el informe había ” documentado un comportamiento repulsivo” e “ilegal” por parte de Cuomo y que creía a las “valientes mujeres” que habían presentado sus acusaciones. Pero, señalando que ella es la siguiente en la línea de sucesión, Hochul se abstuvo de pedir la dimisión del gobernador, diciendo que “no sería apropiado hacer más comentarios sobre el proceso en este momento”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, un demócrata que se ha enemistado frecuentemente con Cuomo, calificó las acciones detalladas en el informe de “inaceptables para cualquier persona, y mucho menos para un funcionario público”, después de que los periodistas leyeran al alcalde un resumen del informe.

“He sido muy claro sobre el hecho de que lo que hemos visto lo descalifica”, dijo de Blasio.

Más demócratas se unen a las peticiones de dimisión

Las conclusiones del informe han llevado no solo a los demócratas que llevan meses pidiendo la dimisión de Cuomo a exigirle de nuevo que renuncie, sino que también han empujado a varios otros líderes del partido que habían pedido anteriormente que se desarrollara la investigación a decir el martes que era hora de que el gobernador abandone Albany.

Tras la publicación del informe, los representantes Hakeem Jeffries, Thomas Suozzi y Gregory Meeks, que en marzo no pidieron la dimisión inmediata de Cuomo, se unieron públicamente a sus colegas del Congreso para hacerlo.

“Ha llegado el momento de que el gobernador Andrew Cuomo haga lo correcto para el pueblo del Estado de Nueva York y dimita”, dijeron los tres en un comunicado.

El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, y la ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, se negaron a pedir la dimisión de Cuomo en marzo, pero el martes cambiaron su postura, y Latimer calificó las pruebas de “claras y contundentes”.

El presidente de la Asamblea del estado de Nueva York, Carl Heastie, que había iniciado una investigación de impugnación de Cuomo a principios de este año, dijo el martes que el informe fue enviado a los miembros que “emprenderán un examen en profundidad del informe” con los asesores de la Asamblea y el bufete de abogados que contrató.

“La conducta del gobernador esbozada en este informe es indicativa de alguien que no es apto para el cargo”, dijo Heastie en un comunicado, calificando las conclusiones del informe de “inquietantes” y los relatos de las víctimas de “desgarradores”.

Cuomo ha acusado con frecuencia a la investigación de estar motivada políticamente y volvió a negar las acusaciones detalladas en el informe poco después de su publicación este martes.

“Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de forma inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inadecuadas”, dijo Cuomo en un discurso, reiterando una postura que ha mantenido por meses.

— Julian Cummings, Kristina Sgueglia, Ryan Nobles, Allie Malloy y Mark Morales de CNN contribuyeron con este reportaje.

