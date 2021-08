Vicente Fernández está “grave” pero “estable”, dice en su cuenta de Instagram

CNN - Spanish

(CNN Español) — El cantante mexicano Vicente Fernández, quien permanece hospitalizado en Guadalajara, México después de sufrir una caída en su rancho, se encuentra en estado “grave” pero “estable”, según el reporte que fue publicado este lunes por la noche en la cuenta de Instagram del artista.

De acuerdo a lo publicado en la red social del cantante, Fernández sufrió un “traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical”, fue operado y ahora está “en terapia intensiva con asistencia ventilatoria y cuidados de un paciente crítico”.

La publicación fue acompañada por un mensaje de los familiares, que solicitaron a los medios de comunicación dejar libre el acceso al hospital para que puedan ingresar los familiares del artista, manteniendo la distancia y evitando contagios que puedan “poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández”.

Familaires del artista empezaron a reaccionar en sus redes sociales con mensajes de aliento

Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández, compartió una imagen a su lado: “Te amo pa”.

“Te amamos tata eres la fuerza de todos”, dijo Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández.

Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, escribió: “Eres un guerrero, tata. Te amo”.

Con información de Belén Zapata y Ana Cucalón.

