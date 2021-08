El ejército de EE.UU. le da a Biden una fecha límite para decidir sobre la extensión de las evacuaciones en Afganistán

CNN - Spanish

(CNN) — El ejército de Estados Unidos recomendó al presidente Joe Biden que a más tardar este martes debe decidir si prolonga la evacuación de Afganistán más allá del 31 de agosto, según un funcionario de defensa familiarizado directamente con las discusiones, aunque Biden aún no ha tomado una decisión

Asesores militares le han dicho a la Casa Blanca que la decisión debe tomarse antes del martes para tener tiempo suficiente para retirar los 5.800 soldados que se encuentran actualmente en tierra, así como su equipo y armas. Si el presidente está de acuerdo, los militares anticipan “unos días más” para tratar de evacuar a la mayor cantidad de personas posible antes de que comience la reducción de las fuerzas estadounidenses, posiblemente a finales de esta semana.

Decisión en progreso

Hasta el lunes, Biden aún seguía decidiendo si extender el plazo para retirar a todas las fuerzas estadounidenses, según pudo saber CNN. Varios de los asesores del presidente han desaconsejado una prórroga, citando la situación de seguridad sobre el terreno. Los funcionarios han pasado los últimos días monitoreando posibles amenazas terroristas, citando información “persistente” y creíble de que la situación caótica fuera del aeródromo ha creado un objetivo para ISIS-K y otras organizaciones.

Los talibanes condenaron a muerte al hermano del traductor afgano que ayudó a las tropas de EE.UU., según cartas obtenidas por CNN

El ultimátum para la toma de decisiones puesto por el Pentágono a Biden sigue a la declaración de los talibanes de que Estados Unidos debe retirar todas las fuerzas antes del 31 de agosto, una fecha límite que los oficiales militares estadounidenses dicen que todavía planean cumplir, con un ritmo acelerado de vuelos de evacuación que ahora saca a miles de personas de Afganistán cada día y mientras las fuerzas armadas de EE.UU. incluso entran en Kabul, según sea necesario, para recuperar gente. Si bien la seguridad nacional estadounidense de alto rango expresó su optimismo de que no habrá necesidad de extenderse más allá del 31 de agosto, Biden ha dicho que, de ser necesario, la misión de extraer ciudadanos estadounidenses y algunos afganos podría continuar hasta septiembre.

Por ahora, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que el ejército está trabajando con una fecha límite del 31 de agosto en mente. “Esa es la misión que nos asignó el comandante en jefe … eso es lo que estamos tratando de ejecutar”, dijo Kirby a los periodistas en una sesión informativa el lunes.

Ese mismo día, un portavoz de los talibanes dijo que si las tropas estadounidenses seguían en el país después de eso, “nuestro liderazgo tomará las decisiones adecuadas y necesarias”.

Biden dijo a los periodistas el domingo que “hay discusiones en el ejército sobre la extensión. Mi esperanza es que no tengamos que extendernos”. Dijo que la decisión podría depender “de qué tan avanzado estemos en el proceso” de evacuar a los estadounidenses. También se espera que el presidente encuentre un impulso de los aliados para extender el plazo durante una reunión virtual de líderes del G7 el martes por la mañana.

Se le preguntó a Biden qué diría si los líderes del G7, que se espera que lo presionen por una extensión, le piden a Estados Unidos que se quede más tiempo. “Veremos qué podemos hacer”, dijo que le respondería a sus homólogos.

‘Los recursos’

El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan expresó su optimismo de que Estados Unidos podrá sacar a todos los estadounidenses que quieran salir del país antes de la fecha límite del 31 de agosto. “En los días que quedan, creemos que tenemos los recursos para sacar a los ciudadanos estadounidenses que quieren salir de Kabul”, dijo Sullivan durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el lunes.

Periodista de CNN relata su salida de Afganistán 4:09

Con el tiempo en marcha, el Pentágono dijo el lunes que los aviones estadounidenses y de la coalición habían evacuado a aproximadamente 16.000 personas de Kabul en las últimas 24 horas, y el ejército estadounidense transportó poco menos de 11.000 de ellos.

Los funcionarios estadounidenses se han negado a decir cuántos ciudadanos han sido evacuados, pero según una fuente familiarizada con un informe de la administración “SitRep”, a las 7:30 am ET del lunes, la operación de evacuación había sacado a 4.293 ciudadanos estadounidenses de Afganistán desde que los vuelos de EE.UU. comenzaron.

Kabul cayó hace una semana. Esto es lo que pasó en Afganistán

La fuente dijo que el informe muestra que 369 estadounidenses se habían “manifestado desde la medianoche, hora de Kabul” ese día, hablando de la naturaleza de 24 horas del esfuerzo. El informe también señala que se ha contactado a 1.000 ciudadanos estadounidenses para que viajen al aeropuerto para su procesamiento, “pero una parte puede estar fuera de Afganistán”.

Sullivan dijo a los periodistas el lunes que una de las razones por las que Estados Unidos no puede estar seguro de cuántos estadounidenses hay en Afganistán es que no están obligados a registrar su presencia en la embajada cuando entran al país o avisar a la embajada cuando se van.

La fuente familiar dijo que el informe dice que “desde el inicio de las operaciones” 20.156 afganos han sido evacuados junto con 642 nacionales de terceros países o personas de origen desconocido. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el lunes que no están compartiendo esta información públicamente porque no quieren dar información aproximada o desactualizada.

A medida que avanza la evacuación, Sullivan dijo que Estados Unidos está en contacto con los talibanes a diario a través de canales políticos y de seguridad. Advirtió que, independientemente de las advertencias de los talibanes, será decisión de Biden, y solo de Biden, mantener soldados estadounidenses en Afganistán después de fin de mes para ayudar en las evacuaciones.

“Como dije, estamos colaborando con los talibanes, consultando con los talibanes sobre todos los aspectos de lo que está sucediendo en Kabul en este momento … Continuaremos esas conversaciones con ellos. En última instancia, será decisión del presidente cómo procede esto, de nadie más”, dijo.

‘Cuando existe una necesidad’

A medida que la misión de evacuar a ciudadanos estadounidenses, solicitantes de visas y otros afganos vulnerables se aceleró dramáticamente durante el fin de semana, el Pentágono dijo el lunes que el ejército estadounidense ha estado ingresando a la ciudad de Kabul para sacar a las personas varadas y llevarlas al aeropuerto según sea necesario.

Kirby enfatizó que estos casos no ocurren de manera “regular”, pero “en ocasiones, cuando existe una necesidad y existe la capacidad de satisfacer esa necesidad, nuestros comandantes en el terreno están haciendo lo que sienten que deben hacer para ayudar a que los estadounidenses lleguen al aeropuerto”.

Al menos 26.000 personas han sido evacuadas 0:46

Aparte de una situación reportada anteriormente en la que cuatro helicópteros Chinook militares estadounidenses extrajeron a 169 personas del techo del hotel Baron y las transportaron al aeropuerto el jueves pasado, ha habido “una instancia adicional” en la que se han utilizado helicópteros para llevar a los evacuados al Aeropuerto de Kabul, dijo Kirby.

No proporcionó detalles sobre dónde y cuándo ocurrió este caso, pero dijo que no se enviarán soldados adicionales antes del 31 de agosto para ayudar con este tipo de misiones de extracción.

La semana pasada, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que las fuerzas estadounidenses con base en el aeropuerto no tenían la capacidad de ir a la ciudad para recuperar “grandes grupos” de personas que necesitaban llegar al aeródromo.

Hablando sobre la fecha límite del 31 de agosto, Sullivan dijo a periodistas el lunes que “la pregunta es, ¿estamos en camino de cumplir nuestros objetivos de esta operación? Sacar a nuestra gente, a tantos afganos que nos ayudaron y a tantos afganos en riesgo, y creemos que lo estamos”.

Pero los afganos empleados por la embajada le han dicho a CNN que sus intentos de llegar al aeropuerto y salir del país han sido brutalmente agotadores y sin éxito, o han logrado llegar al aeropuerto pero han quedado ensangrentados y mentalmente angustiados para llegar allí.

Cuando se le preguntó acerca de sus cuentas y sus intentos de llegar a los vuelos de evacuación, Price, portavoz del Departamento de Estado, dijo que el personal empleado localmente “es absolutamente una prioridad”.

“Son absolutamente parte de nuestros planes. Y ese compromiso con ellos, con su seguridad y protección, es algo que de ninguna manera ha disminuido”, dijo en una rueda de prensa el lunes. Price dijo que han podido reubicar a miembros del personal empleado localmente, pero no dio números específicos.

Angustiados

Price afirmó que el personal empleado localmente en la Embajada de Estados Unidos en Kabul no había sido evacuado al aeropuerto con personal estadounidense “solo porque no estaban en el recinto de la embajada en general ese día”.

“Cuando la embajada fue evacuada y nuestro personal comenzó a dirigirse desde la embajada en Kabul a las instalaciones seguras en el recinto del aeropuerto, muchos, si no todo el personal contratado localmente, no estaban presentes en el recinto de la embajada en ese momento. Ellos estaban trabajando de forma remota dada la volátil situación de seguridad; muchos estaban en casa, no estaban en el trabajo”, dijo.

CNN informó la semana pasada que la embajada envió el miércoles un aviso a los miles de empleados locales diciéndoles que pueden ir al aeropuerto para un vuelo de evacuación, pero algunos de los afganos que llegaron al aeropuerto estaban afectados y angustiados, habiendo perdido la mayoría de sus pertenencias en el camino, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

Otros decidieron que ni siquiera querían emprender el peligroso viaje, aunque querían desesperadamente salir del país. Otros que sí se arriesgaron tuvieron que retroceder después de enfrentarse a situaciones insostenibles.

“Decidí que preferiría que los talibanes me dispararan en la cabeza a quedar atrapado en esa situación”, dijo un afgano que trabajó en la embajada durante años, al describir su viaje a CNN.

Ellie Kaufman y Kaitlan Collins de CNN contribuyeron a este informe.

