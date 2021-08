Así es como se pueden prevenir otras 100.000 muertes por covid para diciembre, según Fauci

CNN - Spanish

(CNN) — Con casi 100.000 estadounidenses hospitalizados con covid-19 y las infecciones aumentando entre la población no vacunada, es posible que otras 100.000 personas mueran a causa del virus en diciembre, según un modelo reciente de la Universidad de Washington.

“Lo que está sucediendo ahora es completamente predecible, pero completamente prevenible”, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a Jake Tapper de CNN el domingo, diciendo que el resultado del modelo es posible. “Sabemos que tenemos los medios con las vacunas para revertir esto”.

Alrededor de 80 millones de estadounidenses elegibles todavía no están vacunados, el mismo grupo que podría ayudar a revertir la pandemia, dijo Fauci.

“Podríamos hacerlo de manera eficiente y rápida si solo vacunamos a esas personas. Por eso es tan importante ahora, en esta crisis en la que estamos, que la gente deje de lado cualquier diferencia ideológica, política o de otro tipo y simplemente se vacune”, dijo.

Pero con un promedio diario de 155.000 nuevas infecciones reportadas, muchos hospitales se están doblando bajo el peso de otro aumento repentino.

En todo el sur la semana pasada, muchos hospitales informaron escasez de oxígeno en medio de un aumento en las hospitalizaciones por el virus.

Entre esas hospitalizaciones estaban los pacientes pediátricos, que también han ido en aumento desde que los estudiantes regresaron a las aulas en algunas áreas.

Miles de niños estuvieron en cuarentena durante la semana pasada debido a la exposición al covid-19, lo que generó un comienzo incierto del año escolar mientras los funcionarios, maestros y padres sopesan las precauciones de seguridad.

Casi el 40% de la población mundial está al menos parcialmente vacunada. Así va la tasa de vacunación contra el covid-19 en estos países de América Latina

¿Qué vacunas pueden combinarse? El Dr. Huerta responde 5:00

Es posible que haya vacunas para los niños menores de 12 años en los próximos meses

Si bien las vacunas son actualmente la mejor defensa contra la propagación del virus, aún no han sido aprobadas para los niños menores de 12 años.

Para estos niños, el uso de mascarillas y la vacunación del los adultos y adolescentes que los rodean son su única protección. Pero eso podría cambiar en los próximos meses.

Pfizer está trabajando archivos de datos que ayudarían a autorizar su vacuna para las edades de 5 a 11 años, dijo el domingo en CBS el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).

Gottlieb, que está en la junta de Pfizer, dijo que el fabricante de medicamentos podría estar en condiciones de presentar los datos para su autorización “en algún momento de septiembre”.

Continuó diciendo que Pfizer podría presentar la solicitud de Autorización de Uso de Emergencia para este grupo de edad “potencialmente a partir de octubre”.

Gottlieb le dijo a Ed O’Keefe de CBS el domingo que “tenemos que hacer todo lo posible” para minimizar los casos entre los niños en edad escolar.

“No creo que debamos comenzar el año escolar eliminando la mitigación que pudo haber funcionado y probablemente funcionó el año pasado para controlar los brotes en el entorno escolar, hasta que tengamos pruebas firmes de lo que funciona y lo que no”, explicó, agregando medidas como pruebas frecuentes y poner a los estudiantes en ‘cápsulas’ sociales “son probablemente los dos pasos más efectivos que pueden tomar las escuelas”.

La UE recomendará restablecer las restricciones de viaje por covid-19 para EE.UU., según informes

Las escuelas que han tenido éxito en mitigar la propagación incluyen aquellas que hacen pruebas, rastrean contactos y establecen protocolos de cuarentena con frecuencia cuando se detecta un caso positivo.

“El uso de mascarillas y mejorar la ventilación también será muy importante. Y, finalmente, vacunar a los niños. Aproximadamente el 50% de los niños que cumplen los requisitos para ser vacunados, han sido vacunados. Así que todavía hay mucho trabajo que podemos hacer allí, obtener más información para alentar a los padres a que vacunen a sus hijos”, agregó Gottlieb.

Fauci estuvo de acuerdo con esta afirmación cuando le dijo a CNN el domingo que apoyaría una orden para que los niños en edad escolar se vacunen si la FDA aprueba el uso de la vacuna en menores de 12 años.

“Creo que exigir vacunas para que los niños asistan a la escuela es una buena idea idea”, dijo Fauci.

Señaló que esto no estaría fuera de discusión, diciendo que las escuelas ya tienen muchas órdenes de vacunación vigentes.

“Esto no es algo nuevo. Tenemos órdenes en muchos lugares en las escuelas, particularmente en las escuelas públicas, si de hecho quieres que un niño entre… lo hemos hecho durante décadas y décadas requiriendo (vacunas) para la polio, el sarampión, paperas, rubéola, hepatitis. Entonces esto no sería algo nuevo, requerir vacunas para que los niños vengan a la escuela”, explicó.

Iglesia católica considera cerrar templos por covid-19 2:49

Refuerzos y tratamientos

Aquellos que ya están vacunados probablemente necesitarán una vacuna de refuerzo para combatir la propagación de nuevas variantes.

A partir de la semana del 20 de septiembre, quienes recibieron su segunda dosis hace ocho meses deberían ser elegibles para la tercera, según Fauci, quien señaló que hay flexibilidad en el plan en función de los datos disponibles.

El miércoles, Pfizer comenzó a enviar datos a la FDA para la aprobación de una tercera dosis de su vacuna de covid-19.

Medios de comunicación de derecha impulsaron la ivermectina, un medicamento antiparasitario, para tratar el covid-19. La FDA dice que no es seguro para los humanos

“No tengo ninguna duda de que debemos darles a las personas que recibieron las dos dosis de ARNm, una dosis de refuerzo. No hay duda según los datos que hemos visto”, explicó Fauci.

La posibilidad de una tercera dosis se produce cuando muchos hospitales enfrentan un aumento en las hospitalizaciones y una disminución en los suministros, y los casos en el sur aumentan a medida que el oxígeno disponible, un componente clave en el tratamiento de las personas con el virus, ha disminuido.

“Hemos tenido algunas situaciones muy desafiantes durante las últimas dos semanas, donde los hospitales han tenido retrasos de horas en sus entregas de oxígeno, lo que los pone en una situación en la que han tenido muy pocos suministros de oxígeno”, dijo a CNN Mary Mayhew, presidenta y CEO de la Asociación de Hospitales de Florida. “Los hospitales están utilizando entre 3 y 4 veces la cantidad de oxígeno que utilizarían normalmente”, añadió.

Otro desafío continuo en la lucha contra el covid ha sido la desinformación, cuyo último ejemplo es que las personas toman medicamentos antiparasitarios en un intento de combatir el virus.

Fauci instó a quienes estén considerando tomar el medicamento ivermectina, que se usa para tratar parásitos como gusanos y piojos en humanos y que los veterinarios usan para desparasitar animales grandes, a evitarlo.

Los CDC advierten contra el uso del fármaco antiparasitario ivermectina contra el covid-19, a medida que aumentan las intoxicaciones

“No lo hagan”, dijo el domingo en el programa “State of the Union” de CNN. “No hay evidencia alguna de que eso funcione y podría potencialmente tener toxicidad… con las personas que han ido a los centros de control de intoxicaciones porque tomaron el medicamento en una dosis ridícula y terminaron enfermándose, no hay evidencia clínica que indique que esto funciona”.

Los CDC ya enviaron una advertencia sobre el medicamento, diciendo que han visto un aumento en los informes de enfermedades graves causadas por el medicamento a los centros de intoxicaciones.

Madeline Holcombe, Kristen Holmes y Maggie Fox de CNN contribuyeron a este informe.

