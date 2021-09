Los legisladores republicanos se distancian de la manifestación de la derecha del sábado, mientras los demócratas señalan el extremismo del Partido Republicano

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN)– Los republicanos están tratando de distanciarse de la manifestación derechista del sábado en el Capitolio, un evento que podría presentar un duro problema de percepción para el partido, ya que los demócratas planean vincular a todos los republicanos con los elementos más extremos del Partido Republicano.

No está previsto que ningún miembro activo del Congreso esté presente en la protesta “Justice for J6” en Washington, organizado por un antiguo miembro del equipo de la campaña de Donald Trump en apoyo de los insurrectos que fueron detenidos por asaltar el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

Pero incluso sin presencia sobre el terreno, varios legisladores republicanos han ofrecido su apoyo público a los insurrectos que han sido encarcelados. Mientras tanto, las mentiras de Trump sobre las elecciones de 2020 se han convertido en una prueba de fuego en el Partido Republicano, con el 78% de los republicanos en una nueva encuesta de CNN diciendo que Biden no ganó las elecciones de 2020, mientras que los esfuerzos para restar importancia a los eventos mortales del 6 de enero se han vuelto omnipresentes en la derecha. Y varios candidatos republicanos al Congreso participaron en la protesta “Stop the Steal” del 6 de enero que incitó los disturbios o hablarán en la próxima manifestación.

Encuesta CNN: la mayoría de los estadounidenses cree que la democracia está bajo ataque en EE.UU.

La historia revisionista que recorre el Partido Republicano, y que ocupará un lugar central en la manifestación del sábado, amenaza con convertirse en un lastre político para el Partido Republicano, aunque sus operadores creen que la economía y la inflación serán los temas más destacados en las elecciones intermedias. Como mínimo, acontecimientos como el de este fin de semana están abriendo viejas heridas para el partido y poniendo a los líderes republicanos en una posición incómoda: están ansiosos por pasar la página de un feo capítulo de la historia de su partido, pero se ven obligados a lidiar con una base encendida que simpatiza cada vez más con los agitadores.

El representante Sean Patrick Maloney de Nueva York, presidente del Comité Demócrata de Campaña del Congreso, ya está enmarcando las elecciones del próximo año en estos términos: “Los demócratas quieren mover las infraestructuras y los republicanos quieren ser insurrectos”.

Los republicanos de la Cámara de Representantes solo necesitan ganar cinco escaños para recuperar la mayoría, y tanto las tendencias históricas como los mapas de redistribución de distritos favorecen a los republicanos. Los demócratas, que se enfrentan a una carrera cuesta arriba en su intento de conservar el poder, se están uniendo en torno a una estrategia de mitad de mandato que pone de relieve el extremismo del Partido Republicano en todo, desde las mentiras electorales y las teorías de la conspiración hasta la desinformación sobre las vacunas y las estrictas leyes sobre el aborto.

Las mentiras de los republicanos sobre los inmigrantes y el covid-19 2:09

Específicamente, los demócratas están señalando que planean pintar a los legisladores republicanos vulnerables como radicales leales a Trump, especialmente después del esfuerzo fallido para destituir al gobernador demócrata de California el martes, que Maloney argumentó que era un rechazo a la marca Trump y al mensaje del Partido Republicano.

“Eso debería dar un escalofrío a Kevin McCarthy, que cree que puede actuar de forma tóxica como Trump sin contar con los votos de este último, lo que hace que ese mensaje sea malo para los votantes de los distritos indecisos”, dijo Maloney.

Los republicanos, sin embargo, rechazaron la idea de que se pueda extrapolar cualquier tendencia electoral amplia del esfuerzo de revocación de mandato en California, donde los demócratas registrados superan a los republicanos en casi 2 a 1.

“La elección de destitución no tendrá ningún impacto en las elecciones intermedias y cualquiera que afirme lo contrario no tiene ni idea de lo que está hablando”, dijo Torunn Sinclair, una portavoz de la rama de campaña del Partido Republicano de la Cámara de Representantes, en un comunicado.

Gavin Newsom agradece a los californianos que votaron “abrumadoramente” para que siguiera como gobernador

Los líderes republicanos aún no han condenado la manifestación

Mientras los demócratas afinan su mensaje, las fuerzas del orden se preparan para posibles actos de violencia y disturbios este sábado. El acto se produce la misma semana en que la Policía del Capitolio de EE.UU. detuvo a un hombre cerca de la sede del Comité Nacional Demócrata que estaba profiriendo opiniones supremacistas blancas y tenía en su camioneta cuchillos que son ilegales en DC, lo que recuerda la creciente amenaza que suponen el extremismo de derecha y el terrorismo doméstico.

La policía del Capitolio de Estados Unidos arresta a un hombre con bayoneta y machete en su camioneta cerca de la sede del CND

Sin embargo, a pesar de que el mitin derechista ha provocado nuevos temores de violencia política, los líderes del Partido Republicano no han condenado públicamente el próximo evento y su causa o animado activamente a la gente a faltar, aunque McCarthy dijo a los periodistas que no cree que ningún miembro republicano asista y los principales republicanos, incluyendo a Trump, no han promovido el evento.

McCarthy también ha permanecido en silencio después de que el representante de primer año Madison Cawthorn, de Carolina del Norte, sugiriera que unas elecciones “amañadas” podrían “conducir a un lugar, y eso es el derramamiento de sangre” y que el representante Mo Brooks, de Alabama, mostrara cierta simpatía hacia un sospechoso que afirmó tener una bomba en su camión cerca del Capitolio el mes pasado y que criticó a los legisladores demócratas.

Los demócratas están amplificando sus advertencias de que el continuo apoyo del Partido Republicano a las mentiras electorales de Trump y otra retórica extremista podría llevar a una repetición del 6 de enero. Y los demócratas también están criticando a algunos de la extrema derecha por convertir en mártir a la agitadora Ashli Babbitt, que murió a tiros cuando intentaba irrumpir en el Capitolio. Un memorando interno de inteligencia revisado por CNN advirtió que ha habido acaloradas discusiones en línea sobre Babbitt en relación con la manifestación del sábado, que el representante Eric Swalwell ha caracterizado como una celebración republicana de los “asesinos de policías”.

Incluso algunos en el Partido Republicano desearían que su propio partido hiciera un mejor trabajo para señalar las mentiras sobre las elecciones de 2020.

“Francamente, creo que necesitamos más honestidad”, dijo el representante de primer año Peter Meijer de Michigan, uno de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de la destitución de Trump por incitar a una insurrección, durante un reciente evento del Washington Post Live. “Hemos visto lo que se puede hacer cuando los individuos sienten que se les está enviando un mensaje”.

“Son implicaciones literalmente de vida o muerte”, añadió, “y los líderes tienen que tener claro cuál es su posición y tienen que tener claro lo que creen”.

Se espera que la manifestación del sábado sea de menor envergadura que la del 6 de enero, pero las fuerzas del orden se están preparando para la posibilidad de que la multitud se vuelva violenta o vaya armada. Como medida de precaución, se está volviendo a instalar el vallado temporal alrededor del Capitolio, mientras que la Policía del Capitolio solicitó la ayuda de la Guardia Nacional en caso de necesitarla ese día.

Matt Braynard, el organizador del evento, ha insistido en que será pacífico y ha animado a los asistentes a no llevar ninguna prenda relacionada con Trump o con las elecciones. Algunas de las imágenes y videos más inquietantes del 6 de enero son las de la turba proTrump golpeando a agentes de policía con astas de la bandera estadounidense.

ANÁLISIS | Nuevos detalles sobre el día del terror en el Capitolio son una acusación devastadora contra Trump

El cartel de oradores del sábado incluye a Joe Kent, que se postula para desbancar al representante Jaime Herrera Beutler, del estado de Washington, otro de los 10 republicanos que votaron a favor de la destitución de Trump, y a Mike Collins, que compite por sustituir a la representante Jody Hice, un republicano de Georgia que se postula como secretario de Estado tras haber presionado para anular los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado en el Congreso. La aparición pública de los dos candidatos al Congreso, que se enfrentan a las primarias del Partido Republicano, sugiere que el apoyo a los agitadores encarcelados es algo que creen que podría darles un impulso con su base conservadora.

Aunque no asista ningún congresista en activo, varios republicanos de la Cámara de Representantes, entre ellos Louie Gohmert de Texas, Marjorie Taylor Greene de Georgia, Matt Gaetz de Florida y Paul Gosar de Arizona, se han alineado con una causa similar, refiriéndose a los insurrectos encarcelados como “presos políticos”.

El policía del Capitolio que mató a Ashli ​​Babbitt el 6 de enero habla públicamente por primera vez: “Sé que ese día salvé innumerables vidas”

“No estoy seguro de poder ir [a la manifestación], pero sabemos que hubo personas que fueron arrestadas por las actividades del 6 de enero, y que han sido muy maltratadas”, dijo Gohmert a CNN antes del receso. “Así que no nos hemos rendido”.

Antes de la manifestación, los cuatro principales líderes del Congreso recibieron una sesión informativa sobre seguridad del jefe de la policía del Capitolio de Estados Unidos, Tom Manger, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho que las fuerzas del orden parecen estar mejor preparadas esta vez.

“Los líderes del Congreso, de forma bipartidista y bicameral, han sido informados por la Junta de la Policía del Capitolio sobre la naturaleza de la amenaza y los preparativos sin precedentes para hacer frente a otro intento de profanar nuestro propósito nacional”, dijo Pelosi el miércoles en una carta abierta a sus colegas.

Al describir la manifestación, Pelosi añadió: “Hay un deseo por parte de algunos de continuar el asalto al Capitolio de Estados Unidos con desinformación y malicia. … Trabajando juntos, honraremos nuestro juramento de apoyar y defender la Constitución, mientras nos dedicamos a la reconciliación y aprobamos la legislación Para el Pueblo”.

— Whitney Wild y Oren Liebermann contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.