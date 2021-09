Falta de conductores, estaciones de servicio “secas” y tensiones sociales: lo que debes saber sobre la crisis del combustible en Reino Unido

CNN - Spanish

(CNN Español) — Largas filas en las estaciones de servicio. Personas furiosas, al borde de la violencia y el pánico. Taxistas decidiendo a quién podrán llevar y quién no. No, no estamos hablando de Venezuela en los últimos años, Afganistán tras el retorno de los talibanes o Estados Unidos durante la crisis del petróleo de 1973.

Se trata del Reino Unido, que atraviesa desde comienzos de mes una grave crisis por la escasez de combustible que ha generado situaciones de tensión en el país, con imágenes de filas interminables de autos en estaciones de BP y Shell, entre otras.

¿Pero por qué falta combustible y especialmente gasolina en el país?

Escasez de conductores

Las autoridades aseguran que no se trata de una falta de combustible, sino de conductores para llevar la gasolina de los puertos a las estaciones de servicio.

Esto se debe, a su vez, a una falta general de trabajadores en Reino Unido (hay un millón de vacantes por llenar en todo el país) causada por el brexit, que llevó a la salida de decenas de miles de ciudadanos de la Unión Europea que trabajaban en el Reino Unido, y exacerbado por las restricciones impuestas ante la pandemia de covid-19.

El brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea -votada en un referendo en 2016 e implementada en 2020- reimpuso una serie de controles aduaneros y migratorios entre el país y el continente europeo, frenando de este modo y para los británicos la libertad de movimiento que caracteriza al bloque.

Entre las vacantes a llenar, hay unos 100.000 conductores de camiones para el traslado de todo tipo de bienes, señaló la Road Haulage Association.

Hasta dos tercios de 5.500 estaciones de servicio operadas por miembros de la Asociación de Minoristas de Gasolina de Reino Unido (PRA, por sus siglas en inglés) ha tenido que cerrar por quedarse sin combustible, dijo esta asociación a BBC. El resto se está quedando rápidamente sin sus reservas.

Medidas del gobierno

Inicialmente, el gobierno del primer ministro Boris Johnson había dicho que “la mayoría de las soluciones” al faltante de trabajadores vendría de la misma industria y que buscaba no depender de trabajadores extranjeros, descartando concesión de visas excepcionales.

Sin embargo, luego de que las estaciones de servicio comenzaran a quedarse sin combustible el gobierno británico anunció que se otorgarán visados especiales para 10.500 conductores con el fin de evitar interrupciones en la cadena de suministros. Este número incluye a 5.000 conductores de vehículos pesados, como camiones cisterna.

El ejército del Reino Unido también anunció que estaba listo para abastecer a las estaciones de servicio que sufrieran escasez, si la situación lo demanda.

“Si es necesario, el despliegue de personal militar proporcionará a la cadena de suministro capacidad adicional como medida temporal para ayudar a aliviar las presiones causadas por picos en la demanda localizada de combustible”, dijo Kwasi Kwarteng, secretario de Negocios del Reino Unido, en un comunicado.

Efectos generales

La escasez de combustible en Reino Unido no solo está provocando pánico entre los automovilistas, algunos de los cuales corrieron a las estaciones de servicio para acopiar innecesariamente gasolina. Está comenzando a afectar la vida diaria.

La industria del taxi ha estado teniendo que tomar duras decisiones, debiendo priorizar algunos viajes y resignar otros. Esto es especialmente dramático al considerar el número de personas con necesidades especiales, como los niños, los jubilados y las personas con discapacidad, que necesitan a diario e este tipo de transporte.

Al mismo tiempo, trabajadores en empleos esenciales, como enfermeros y médicos, y que deben trasladarse en autos particulares por deficiencias en el sistema de transporte público, han tenido dificultades para llegar a sus puestos.

Automovilistas hacen fila para cargar combustible en una estación junto a la autopista M3 cerca de Fleet, al oeste de Londres, el 26 de septiembre de 2021.

¿Señales de mejoría?

La situación podría haber pasado ya por su peor momento, según indicó Gordon Balmer, director ejecutivo de PRA, que representa a los proveedores independientes de combustible.

Balmer dijo a CNN que había “señales tempranas” de que la crisis estaba terminando, y señaló que miembros de PRA han avisado que realizarán en breve nuevos envíos de combustible a la estaciones de servicio.

“Las existencias de combustible siguen siendo normales en las refinerías y las terminales, aunque las entregas se han reducido debido a la escasez de conductores de camiones”, dijo.

“Con las reposiciones regulares que se están llevando a cabo, es probable que este porcentaje mejore aún más en las próximas 24 horas”, dijo, agregando que “solo el 37%” de las estaciones de servicio del país habían informado al momento no tener más combustible.

