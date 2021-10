¿Por qué Twitter está lleno de banderas rojas y qué significan?

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Twitter se ha llenado de banderas rojas en las últimas semanas y hace parte de una tendencia que comenzó en esta red pero se ha trasladado a otras como LinkedIN y Facebook.

Las banderas rojas (o redflags) se tratan de mensajes que indican peligro, algo dañino, tóxico o que debes ponerle mucha atención, ya sea que se trate de relaciones de amistad, amorosas o laborales.

Pero claro, no solamente se trata de situaciones de la vida real, sino también situaciones de humor que nunca faltan en las redes sociales.

Los usuarios están compartiendo situaciones que consideran que pueden ser muestra de que algo está mal en una persona o relación seguida de bandera roja en señal de alerta.

Hasta las cuentas oficiales en Twitter y LinkedIn se han unido a esta moda publicando mensajes de alerta:

“No estoy en Twitter”

“I’m not on Twitter” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Twitter (@Twitter) October 12, 2021

“No somos un equipo, somos una familia”

“We’re not a team, we’re more like a family” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — LinkedIn (@LinkedIn) October 13, 2021

Mira otros mensajes que han compartido los usuarios:

Perdón pero yo tampoco vi la redflags cuando dijo “usted que hace así vestida” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩Así que amigas ya saben! Think about it — María Paula🌼 (@lapetrelly) October 15, 2021

Cuando veo “🚩🚩🚩🚩” de vainas que yo hago pic.twitter.com/neywUwQmV2 — visvardys (@visvardys) October 14, 2021

Red flag🚩cuando se excusa con “yo soy así “ — Aguss💛 (@aguss_sole) October 15, 2021

si no saluda a mis mascotas cuando llega 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — 𝓢𝓸𝓯𝓲 𝓹𝓮𝓻𝓮𝔃🪶 (@SofiPer77154082) October 6, 2021

Que no te defiendan cuando alguien más habla mal de ti 🚩🚩🚩🚩🚩 — V•A•M (@valeaguima) October 8, 2021

que no le guste Daft Punk 🚩🚩🚩🚩 — ro-noexiste ジ (@royromegon) October 15, 2021

La gente que solo te busca o muestra interés cuando está triste o está en la inmunda y los amigos que solo aparecen cuando pelean con el novio: 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Barbanegra (@cfvbalseiro) October 15, 2021

Que no le guste Adele🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Thalia GB (@thlpez) October 15, 2021

