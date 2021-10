GM presenta el Corvette Z06 de 670 caballos de fuerza

olivertapia

(CNN) — General Motors ha dicho que no tiene la intención de vender nada más que vehículos eléctricos para 2035, pero aún es 2021, y el consumo de gasolina en la empresa todavía no ha terminado. El mismo día que GM anunció inversiones en vehículos eléctricos, también presentó un nuevo Chevrolet Corvette de 670 caballos de fuerza con un motor V8 a gasolina.

Disfrútalo mientras dure. General Motors no lo ha confirmado pero, dado el plazo, este podría ser el último Corvette Z06 con motor a gasolina. Ha habido una versión Z06 de cada nueva generación de Corvette desde 2001. Con GM avanzando hacia los vehículos eléctricos, no está claro que habrá otro modelo de Corvette a gasolina después de este.

El nuevo Corvette Z06 tiene entradas más grandes para proporcionar más aire a su motor de 670 caballos de fuerza.

Motor más poderoso

El motor V8 de 5,5 litros del nuevo Z06 es mucho más poderoso que el V8 de 6,2 litros y 490 caballos de fuerza del Corvette Stingray básico. A diferencia de la última generación de Corvette Z06, que salió de producción en 2019, el nuevo Z06 no usa un sobrealimentador para empujar aire al motor y aumentar su potencia. GM llama a este nuevo motor el V8 “de aspiración natural” más potente jamás ofrecido en un automóvil de producción.

Para obtener su potencia adicional, el nuevo motor Z06 se basa en una ingeniería liviana que permite que el motor funcione a velocidades muy altas. La línea roja del nuevo motor Z06, el límite de la velocidad a la que puede funcionar, es de 8.600 revoluciones por minuto con una potencia máxima de 8.400 RPM. El Corvette Stingray básico alcanza su potencia máxima a solo 6.450 RPM.

En particular, el cigüeñal del motor Z06, el eje que empuja los ocho pistones del motor para generar potencia, tiene un diseño ligero y simplificado que permite velocidades más rápidas. Llamado “manivela plana”, le da al motor un sonido rasposo distintivo. Los ingenieros pasaron dos años trabajando para perfeccionar el sonido que sale de los tubos de escape del Z06, según GM.

Un cambio radical

El nuevo Z06 se basa en el modelo Corvette actual que, a diferencia de los Corvette anteriores, tiene el motor detrás de los asientos en lugar de delante debajo del capó. La razón para hacer ese cambio de diseño radical, dijeron los ingenieros de GM, fue para que el automóvil pudiera manejar mejor una mayor potencia de salida. Por un lado, mover el motor detrás del conductor pone más peso en los neumáticos traseros, lo que permite una mejor tracción, especialmente al acelerar.

El nuevo Z06 es 9,1 centímetros más ancho que el Stingray para permitir sus neumáticos más anchos. El ancho adicional también permite que fluya más aire a través de sus grandes salidas laterales. La parte delantera del automóvil también fue diseñada para permitir que fluya más aire para enfriar. Un alerón trasero grande también proporciona más carga aerodinámica a altas velocidades para presionar los neumáticos traseros hacia el pavimento.

El gran alerón del Z06 proporciona presión de aire hacia abajo en sus neumáticos traseros.

Al igual que el Corvette Stingray, el Z06 no estará disponible con transmisión manual. En cambio, sí estará disponible solo con transmisión automática de ocho velocidades de cambio rápido. Habrá versiones de techo rígido y convertible con techo rígido plegable.

Apuesta eléctrica

El mismo día que GM anunció el Z06 también dio a conocer un programa, que comenzará el próximo año, para trabajar con sus distribuidores en Estados Unidos para instalar 40.000 cargadores de vehículos eléctricos en todo el país. Esto es parte de un compromiso de GM de US$ 750 millones previamente anunciado para expandir la carga de vehículos eléctricos. GM ha dicho que planea vender solo vehículos de propulsión eléctrica, incluidos los vehículos de batería y de celda de combustible de hidrógeno, para 2035.

El primer Corvette Z06 salió en 1963 como un paquete de opciones especiales destinado a las carreras. Tenía un motor de 360 caballos de fuerza. En ese momento, la opción no fue promocionada y solo se fabricaron 199 unidades. El paquete Z06 no se volvió a ofrecer hasta 2001. Hoy en día, un Corvette Z06 original de 1963 en excelentes condiciones puede valer más de US$ 450.000, según Hagerty, una compañía que rastrea los precios de los autos de colección.

