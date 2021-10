ANÁLISIS | ¿Qué es el metaverso? Solo una distracción del infierno de la vida real de Facebook

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Business) — No dejes que el giro que dio Facebook hacia el “metaverso” te engañe, no importa cómo se llame y cuántas veces cambie de nombre, todavía está en serios problemas. Miremos.

Con que “Meta”, ¿eh?

Érase una vez, The Facebook. Luego, el artículo pasó de moda y el mundo lo llegó a conocer simplemente como Facebook.

Ahora tenemos Meta, un guiño a las ambiciones “metaversas” de la compañía (más sobre ese infierno distópico en un momento).

Por si te lo perdiste: Mark Zuckerberg anunció que la compañía que fundó hace 17 años cambiará de marca, degradando efectivamente el sitio homónimo de Facebook a solo uno de varios en el establo de aplicaciones de la compañía, que también incluye Instagram y WhatsApp.

Naturalmente, también recibirá un nuevo indicador de cotización. La compañía bajará $FB y comenzará a cotizar con el indicador $MVRS en diciembre.

No es un movimiento poco común para una empresa de tecnología de tal escala (Google creó Alphabet como su empresa matriz en 2015), pero el momento del anuncio de Meta es importante. Facebook trata desesperadamente de salir de un pantano de mala prensa que revela años de fallas sistémicas para combatir el discurso de odio y la desinformación. (La lista de problemas es tan larga y exasperante que no voy a volver a analizarlo todo, pero en caso de que no te hayas enterado de los Facebook Papers, puedes ponerte al día aquí).

¿Cuál es el metaverso?

La noticia del cambio de nombre coronó un extraño sueño de la fiebre de las empresas de tecnología de una presentación de producto que presentaba el llamado metaverso. (Como un comentario rápido: ¿Quiero escribir sobre el metaverso? Por el amor de Dios, no. ¿Tengo que hacerlo? Un poco, sí, lo siento.)

En resumen, el metaverso es un sueño de un futuro Internet sacado directamente de la ciencia ficción. Nadie tiene una definición fija todavía, porque, bueno, no existe. Pero Facebook lo describe como “un conjunto de espacios virtuales donde puedes crear y explorar con otras personas que no están en el mismo espacio físico que tú”.

La presentación mostró una serie de videos conceptuales que resaltaban la visión de Meta de Facebook de una especie de realidad aumentada, una en la que puedes enviar una imagen holográfica de ti mismo a un concierto con un amigo que asiste en la vida real, o sentarte en una mesa de reuniones virtual con colegas. Como una versión más intensa de Zoom … ¿y quién no quiere más de eso?

El metaverso de Facebook sería un “antídoto preventivo” ante los eventuales rituales de desconexión digital, dice el escritor Jorge Carrión

Una cosa más

No dejemos que este empeño al estilo Black Mirror nos distraiga del infierno muy real que Facebook ha causado en nuestra realidad no aumentada. Ninguna cantidad de cambio de marca corporativa debe permitir que Zuck o cualquier otra persona se salga del anzuelo de los daños reales y tangibles que su producto ha manifestado y continúa propagándose sin consecuencias.

