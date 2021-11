A esta niña de 9 años la vendieron a un extraño para que su familia pudiera comer mientras Afganistán se desmorona

Mariana Toro

(CNN) — Parwana Malik, una niña de 9 años con ojos oscuros y mejillas rosadas, se ríe con sus amigos mientras juegan a saltar la cuerda en un claro polvoriento.

Pero la risa de Parwana desaparece cuando regresa a casa, una pequeña choza con paredes de tierra, donde se le recuerda su destino: la están vendiendo a un extraño como niña esposa.

El hombre que quiere comprar a Parwana dice que tiene 55 años, pero para ella es “un anciano” con cejas blancas y una espesa barba blanca, le dijo a CNN el 22 de octubre. Le preocupa que la golpee y la obligue a trabajar en su casa.

Pero sus padres dicen que no tienen otra opción.

Durante cuatro años, su familia ha vivido en un campo de desplazados afganos en la provincia noroccidental de Badghis, sobreviviendo gracias a la ayuda humanitaria y al trabajo doméstico, ganando unos pocos dólares al día. Pero la vida se ha vuelto más difícil desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto.

A medida que la ayuda internacional se agota y la economía del país colapsa, no pueden pagar las necesidades básicas como la comida. Su padre ya vendió a su hermana de 12 años hace varios meses.

Un campo de desplazados internos en Qala-i-Naw, en la provincia de Badghis, el 17 de octubre.

Estas niñas en Afganistán no pueden ir a la escuela y solo estudian el Corán

Parwana es una de las muchas jóvenes afganas vendidas para contraer matrimonio a medida que se profundiza la crisis humanitaria del país. El hambre ha empujado a algunas familias a tomar decisiones desgarradoras, especialmente a medida que se acerca el brutal invierno.

Los padres le dieron a CNN acceso completo y permiso para hablar con los niños y mostrar sus caras, porque dicen que ellos solos no pueden cambiar la práctica.

“Día a día, aumenta el número de familias que venden a sus hijas”, dijo Mohammad Naiem Nazem, activista de derechos humanos en Badghis. “Falta de comida, falta de trabajo, las familias sienten que tienen que hacer esto”.

Una decisión imposible

Abdul Malik, el padre de Parwana, no puede dormir por la noche. Antes de la venta, le dijo a CNN que está “destrozado” por la culpa, la vergüenza y la preocupación.

Había tratado de evitar venderla: viajó a la capital provincial Qala-e-Naw para buscar trabajo sin éxito, incluso pidiendo prestado “mucho dinero” a sus familiares, y su esposa recurrió a pedir comida a otros residentes del campo.

Pero sintió que no tenía otra opción si quería alimentar a su familia.

“Somos ocho miembros de la familia”, le dijo a CNN. “Tengo que vender para mantener con vida a otros miembros de la familia”.

Parwana Malik, de 9 años, y su padre Abdul, en su casa en un campamento para desplazados internos en la provincia afgana de Badghis.

El dinero de la venta de Parwana solo mantendrá a la familia durante unos meses, antes de que Malik tenga que encontrar otra solución, dijo.

Parwana dijo que esperaba cambiar la idea de sus padres: tenía el sueño de convertirse en maestra y no quería renunciar a su educación. Pero sus súplicas fueron inútiles.

El 24 de octubre, Qorban, el comprador, que solo tiene un nombre, llegó a su casa y entregó 200.000 afganis (unos US$ 2.200) en forma de ovejas, tierras y dinero en efectivo al padre de Parwana.

Una atleta, una artista y una aspirante a científica: mujeres de Afganistán se escapan para llevar una nueva vida

Qorban no describió la venta como un matrimonio, diciendo que ya tenía una esposa que cuidaría de Parwana como si fuera una de sus propios hijos.

“(Parwana) era barata, y su padre era muy pobre y necesita dinero”, dijo Qorban. “Ella trabajará en mi casa. No la golpearé. La trataré como a un miembro de la familia. Seré amable”.

Parwana, vestida con una cubierta negra para la cabeza con una colorida guirnalda de flores alrededor de su cuello, escondió su rostro y gimió cuando su padre llorando le dijo a Qorban: “Esta es tu esposa. Por favor, cuídala, ahora eres responsable de ella, por favor no la golpees”.

Qorban asintió, luego agarró a Parwana del brazo y la condujo hacia la puerta. Mientras se iban, con su padre mirando desde la puerta, Parwana hundió los pies en la tierra y trató de apartarse, pero no sirvió de nada. La arrastraron hasta el coche que la esperaba, que se alejó lentamente.

‘Absolutamente catastrófico’

Desde la toma de poder de los talibanes, historias como la de Parwana han ido en aumento.

Aunque casar a niñas menores de 15 años es ilegal en todo el país, se ha practicado comúnmente durante años, especialmente en las zonas más rurales de Afganistán. Y solo se ha extendido desde agosto, impulsado por el hambre y la desesperación generalizadas.

Más de la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria aguda, según un informe de las Naciones Unidas publicado esta semana. Y más de 3 millones de niños menores de 5 años se enfrentan a desnutrición aguda en los próximos meses. Mientras tanto, los precios de los alimentos se disparan, los bancos se están quedando sin dinero y los trabajadores no reciben pago.

Casi 677.000 personas han sido desplazadas este año debido a los combates, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA). Muchos de ellos viven en tiendas de campaña y chozas en campos de desplazados internos como la familia de Parwana.

OPINIÓN | Hace 20 años, me metí clandestinamente en el país de los talibanes para contar la historia de las mujeres

Hombres sentados en un campamento para desplazados internos en Qala-i-Naw, provincia de Badghis, el 17 de octubre.

” Es absolutamente catastrófico “, dijo Heather Barr, directora asociada de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “No tenemos meses o semanas para detener esta emergencia… ya estamos en la emergencia”.

El problema es particularmente grave para las niñas afganas, que se han quedado en casa y han visto a sus hermanos regresar a la escuela secundaria desde que los talibanes tomaron el poder. Los talibanes dijeron que están trabajando en un plan para permitir que las niñas también regresen, pero no han dicho cuándo podría suceder eso o qué condiciones se pueden imponer.

La incertidumbre combinada con el aumento de la pobreza ha empujado a muchas niñas al mercado matrimonial.

“Mientras una niña esté en la escuela, su familia está comprometida con su futuro”, dijo Barr, de Human Rights Watch. “Tan pronto como una niña deja la educación, de repente se vuelve mucho más probable que la casen”.

Y una vez que una niña es vendida como esposa, sus posibilidades de continuar una educación o seguir un camino independiente son casi nulas.

En cambio, se enfrenta a un futuro mucho más oscuro. Sin acceso a anticoncepción o servicios de salud reproductiva, casi el 10% de las niñas afganas de entre 15 y 19 años dan a luz cada año, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Muchas son demasiado jóvenes para poder dar su consentimiento para tener relaciones sexuales y enfrentan complicaciones en el parto debido a sus cuerpos subdesarrollados: las tasas de mortalidad relacionadas con el embarazo para las niñas de 15 a 19 años son más del doble que las de las mujeres de 20 a 24 años, según UNFPA.

10 hallazgos estremecedores sobre la autonomía corporal de las mujeres en informe de población de Naciones Unidas

‘No quiero dejar a mis padres’

Magul, una niña de 10 años de la vecina provincia de Ghor, llora todos los días mientras se prepara para ser vendida a un hombre de 70 años para saldar las deudas de su familia. Sus padres habían pedido prestados 200.000 afganis (US$ 2.200) a un vecino de su aldea, pero sin trabajo ni ahorros, no tienen forma de devolver el dinero.

El comprador arrastró al padre de Magul, Ibrahim, a una prisión de los talibanes y lo amenazó con encarcelarlo por no pagar su deuda. Ibrahim, que solo tiene un nombre, dijo que le prometió al comprador que pagaría en un mes. Pero ahora se le acabó el tiempo.

“No sé qué hacer”, dijo Ibrahim. “Incluso si no le doy a mis hijas, él se las llevará”.

Magul lava los platos de su familia fuera de su casa en la provincia de Ghor de Afganistán. Crédito: CNN

La madre de Magul, Gul Afroz, se siente igual de impotente. “Le ruego a Dios que pasen estos días malos”, dijo.

Al igual que Qorban, el comprador afirmó que no maltrataría a Magul y que ella simplemente ayudaría a cocinar y limpiar en su casa. Pero las garantías suenan huecas frente a sus amenazas contra la familia de Magul.

“Realmente no lo quiero. Si me obligan a ir, me mataré”, dijo Magul, sollozando mientras se sentaba en el piso de su casa. “No quiero dejar a mis padres”.

Es una situación similar para una familia de nueve miembros en la provincia de Ghor que vende a dos hijas de 4 y 9 años. El padre no tiene trabajo, como la mayoría en el campo de desplazados, pero enfrenta dificultades aún más difíciles con una discapacidad.

Está dispuesto a vender a las niñas por 100.000 afganis (alrededor de US$ 1.100) cada una. Zaiton, la niña de 4 años, con flequillo ralo y grandes ojos marrones, dijo que sabe por qué sucede esto: “Porque somos una familia pobre y no tenemos comida”.

Su abuela, Rokhshana, está angustiada.

“Si tuviéramos comida y hay alguien que nos ayude, nunca haríamos esto”, dijo Rokhshana entre lágrimas. “No tenemos otra opción”.

Zaiton, de 4 años, juega con su hermano en su casa en la provincia de Ghor, Afganistán.

La financiación internacional se agotó

Los líderes talibanes locales en Badghis dicen que planean distribuir alimentos para evitar que las familias vendan a sus hijas. “Una vez que implementemos este plan, si continúan vendiendo a sus hijas, los meteremos en la cárcel”, dijo Mawlawai Jalaludin, portavoz del Departamento de Justicia de los talibanes, sin dar más detalles.

Pero el problema va más allá de Badghis. Y a medida que se acerca el invierno, tanto los talibanes como los grupos humanitarios están pidiendo más ayuda, con la esperanza de que se pueda detener el aumento de los matrimonios infantiles.

La rápida toma de posesión de Afganistán por los talibanes cuando Estados Unidos y sus aliados se retiraron llevó a la comunidad internacional a detener la asistencia para el desarrollo, dinero que había sido vital para apuntalar la economía y los servicios clave del país.

Combatientes talibanes en una camioneta a lo largo de una carretera en el área de Band Sabzak en la provincia de Badghis, Afganistán, en octubre 17.

Los países y las instituciones multilaterales se han mostrado reacios a renovar sus promesas por temor a parecer que legitiman a los talibanes como líderes de Afganistán.

Con la economía del país al borde del colapso, los donantes de la ONU prometieron más de US$ 1.000 millones en ayuda humanitaria en septiembre, de los cuales US$ 606 millones cubrirían las necesidades más urgentes de los afganos. Pero se ha recibido menos de la mitad de los fondos prometidos, y algunos estados miembros aún no han pagado, según un portavoz de UNOCHA.

Varias de las familias y los expertos con los que habló CNN expresaron su frustración por la escasez de ayuda durante la hora más difícil del país.

EE.UU. gastó decenas de miles de millones de dólares en Afganistán. Aquí hay 10 crudos ejemplos de “despilfarro, fraude y abuso”

Isabelle Moussard Carlsen, jefa de oficina de UNOCHA, enfatizó que los trabajadores humanitarios todavía estaban en el terreno, brindando socorro y apoyando a los hospitales, pero no es suficiente.

“Al no liberar los fondos (de desarrollo) que tienen del gobierno talibán, son los vulnerables, son los pobres, son estas niñas las que están sufriendo”, dijo Carlsen.

Barr y Carlsen reconocieron la necesidad de que los líderes mundiales responsabilicen a los talibanes por las violaciones de derechos humanos, pero advirtieron que cuanto más tiempo pase Afganistán sin asistencia para el desarrollo o sin inyección de liquidez, más familias se enfrentan a la muerte por inanición y hay más probabilidades de que las niñas sean vendidas.

Los talibanes también han pedido ayuda. “Los talibanes están pidiendo a las agencias de ayuda que regresen a Afganistán y ayuden a esta gente”, dijo un director talibán de un campo de desplazados internos en la provincia de Ghor. “Estoy solicitando a la comunidad internacional y las agencias de ayuda, antes de que llegue el invierno, que por favor vengan y ayuden”.

El último miembro conocido de la comunidad judía de Afganistán abandona el país y se lleva a decenas de mujeres y niños con él

De vuelta en el campo de desplazados afganos en la provincia de Badghis, Malik no se hace ilusiones sobre lo que significa la venta para su hija, o lo que significa la terrible situación para el futuro de su familia.

Qorban dijo que usará a su hija como trabajadora, no como esposa, pero Malik sabe que no tiene control sobre lo que le suceda ahora.

“El anciano me dijo: ‘Estoy pagando por la niña. No es asunto tuyo lo que haga con ella… ese es mi problema'”, dijo Malik a CNN.

La advertencia ominosa pesa mucho sobre él mientras considera los días sombríos que se avecinan. El frío se está acercando y la nieve ya ha comenzado a cubrir partes del país. Cuando se acabe el dinero de la venta de Parwana, volverá al punto de partida, con tres hijas y un hijo todavía en casa por mantener.

“Como puedo ver, no tenemos futuro, nuestro futuro está destruido”, dijo. “Tendré que vender otra hija si mi situación financiera no mejora, probablemente la niña de 2 años”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.