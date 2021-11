Álvaro Díaz lanza “Felicilandia”, una mirada nostálgica a sus influencias: desde Blink 182 hasta las notas de voz de su madre

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Álvaro Díaz presentó el viernes “Felicilandia”, su cuarto álbum de estudio. Un disco con matices importantes a nivel de producción y caracterizado por la potente lírica del rapero puertorriqueño.

El disco, que cuenta con 16 canciones, es según Díaz un paseo nostálgico por esos momentos que han marcado su vida. El primer track, “Bienvenidos a Felicilandia”, sirve de antesala –al mejor estilo de una cinta de Disney– a lo que sus seguidores disfrutarán en las próximas 15 canciones.

Cómo es que el punk inspiró a Álvaro Díaz

Podría parecer extraño que un artista del género urbano tenga como inspiración a un grupo de pop punk como Blink 182.

Precisamente esta banda, muy seguida durante los inicios de los 2000, caló fuerte en la mente de Álvaro Díaz y se convirtió en una de sus influencias musicales.

“Cuando yo inicié en la música, yo quería ser como Blink 182. Yo empecé a escuchar música [durante] la MTV era y Blink como que era lo máximo para mí en ese momento”, dice Díaz a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom desde Puerto Rico.

Esta influencia lo llevó a crear “Bbysita ᐸ/3”, el track #12 de la producción, el cual no solo Díaz describe como la obra de arte del disco sino una que se llevó los elogios de la revista Rolling Stone.

“Es bien loco como todo se terminó juntando y se lo logró haciendo el flipeo del sampleo, la grabé en mi casa como súper bad trippeado, es como un bedroom trap”, dijo Díaz a Zona Pop CNN.

“Quería hacer una canción como media punk. Tengo la leyenda puertorriqueña que se llama AJ Dávila del grupo Dávila 666, él hace la guitarra en muchas partes del disco y el fue uno de los que aprobó el tema”, dice.

El proceso de creación de “Felicilandia”

Con el ritmo actual de la industria musical, algunas personas podrían pensar que la elaboración de un disco podría realizarse en meses. Y en algunos casos sí. Sin embargo, para este proyecto Álvaro Díaz quiso tomarse su tiempo, saborearlo y crearlo, canción por canción.

Díaz cuenta en la entrevista a través de Zoom que en su proceso creativo depende mucho de notas que va tomando en el camino. Apuntes que puede usar en el futuro para algún proyecto. También, cuando se le ocurre un concepto, dice, comienza a anotar todas las ideas que se le vienen a la mente para posteriormente darle forma.

El disco lo trabajó durante la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus. En total le tomó alrededor de un año y medio en darle forma a la producción.

“Fue un proyecto bien retador, fue bien bonito hacerlo, lo empecé a hacer en cuarentena. He trabajado los temas poco a poco. Yo soy bien paciente con los temas, no me desespero de que tengo terminarlo ya. Si el tema hay que terminarlo en 15 minutos, se termina. Si el tema tiene que terminarse en un año y cuenta desde que lo empezaste a trabajar hasta que se terminó, pues fue un año que tardó el tema, porque pudiste juntarte con el productor o necesitaba a unos músico que se tardaran, o necesitabas unas voces, o había algo que no me cuadraba”, cuenta Díaz.

Tal es el caso de “18+1”, el tema favorito actualmente del cantautor puertorriqueño.

“Hay muchas canciones, como 18+1, esa canción no era así. Eso fue un arrebato que me dio ya en el último mes antes de entregar. Yo dije ‘No, a la canción hay que cortarle un verso, vamos a hacer un big switch y ese verso vamos a cambiarle el flow, voy a llamar a Jesse [Báez] para que Jesse haga esto, que yo había cantado ya de otra manera. Y el tema por poco se quedaba fuera el disco y terminó siendo mis favoritos”, cuenta.

De la nostalgia a las notas de voz de su mamá

La nostalgia fue uno de los sentimientos que Álvaro Díaz quiso transmitir en la producción y lo sabía incluso desde antes de que sus canciones tuvieran una letra y hasta un ritmo.

“Muchas de las canciones ya tenían el nombre. Antes de que existieran yo sabía que hay una canción que se llamaba Gatillera, una canción que se llama el Problemón, una canción que se llama Brilloteo, Llori Pari, antes de que existiera hasta el ritmo. Quería [que esto fuese] como bien nostálgico, como que todo el disco es bien boricua, pero con mi interpretación, porque tienes muchos sampleos, [tiene] muchas palabras que usamos. Este es como mi manera, es como Puerto Rico, pero a mi manera”, dijo Díaz en la conversación por Zoom.

Además de las letras y la inspiración, Díaz también usó samples de canciones como “True” de Spandeau Ballet, un éxito de los ochenta. El mismo encajó como anillo en dedo en “Llori Pari”, uno de los sencillos de “Felicilandia”.

Pero, ¿por qué apelar a ese sentimiento?

“Para mí la historia del disco prácticamente es como que de Pursuit of Happiness [En búsqueda de la felicidad], por eso Felicilandia. Por esto yo he jugado mucho con esto de los niños tristes y todo esto a través de toda mi carrera. Pienso que era bonito, como que el niño te diste cuenta buscando ahora la felicidad”, dice.

“Muchas veces cuando pienso en las cosas que realmente me hacían feliz como mi infancia, los detalles, la familia o cuando escuchaba el disco de Blink, es como que escuchar ese disco de Blink me transporta a esa época y esos momentos que no tienen precio, tú sabes, por eso yo jugué con eso en el disco”, cuenta el cantautor.

El concepto de la producción, la felicidad, se materializa justamente al final de la misma. En la canción “Para Ya!”. Ahí Díaz usa una nota de voz que su madre le envió por WhatsApp cantando, según dice, uno de los temas que ella le interpretaba a él cuando era pequeño, “La felicidad” de Palito Ortega.

“Para mí el disco es como un camino y por eso termina con la (canción) La felicidad. Y mi mamá me dice, esto no es planeado esto me lo envió ella, yo te cantaba una canción que decía la felicidad, me la dio el amor. Yo estoy buscando la felicidad en el amor, yo no estoy buscando la felicidad en lo material, yo estoy buscando la felicidad en nada más que en el amor en el disco entero, así que cuando mi mamá me envió [esa nota de voz], pa’ mí fue como que perfecto terminar el disco con eso”, agrega.

Así recibieron los fans a “Felicilandia” en las plataformas de streaming

La producción estrenó con tal fuerza que se posicionó en el top 10 de los álbumes más reproducidos a nivel global en Spotify, según un tuit de esa plataforma. Hasta este lunes por la tarde, acumulaba más de 10 millones de stream.

En Apple Music, el disco alcanzó la primera posición en México y la cuarta en Estados Unidos y el sencillo “Problemón”, junto a Rauw Alejandro, conquistó el segundo lugar de Apple Music en San Juan, Puerto Rico, según datos ofrecidos por su equipo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.