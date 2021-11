Greta Thunberg califica a la COP26 de “fracaso” y “festival de greenwashing” de los países del norte

Ángela Reyes

(CNN Español) — Greta Thunberg criticó a los líderes mundiales y calificó la cumbre COP26 de “fracaso” el viernes, al encabezar una enorme protesta juvenil frente a la sede de la cumbre climática en Glasgow.

Los activistas jóvenes acudieron a la ciudad escocesa para exigir a los líderes que actúen, ya que el foco del evento oficial se centró en el impacto del cambio climático en las generaciones futuras.

Sin embargo, en el discurso principal de la manifestación, Thunberg dijo a la multitud que “la historia los juzgará mal”, calificando la conferencia de “festival de greenwashing” de los países del norte.

El mundo no se adapta lo suficientemente rápido a la crisis climática, según informe de la ONU

“No es un secreto que la COP26 es un fracaso. Debería ser obvio que no podemos resolver una crisis con los mismos métodos que nos metieron en ella en primer lugar. Y cada vez más gente empieza a darse cuenta de ello. Muchos están empezando a preguntarse a sí mismos qué hace falta para que la gente en el poder despierte”, dijo la activista de 18 años a la multitud.

“Pero seamos claros, ya están despiertos. Saben exactamente lo que están haciendo”, continuó.

Greta Thunberg dice que el cambió no vendrá de la COP26 1:00

“Los líderes no están haciendo nada. Están creando vacíos legales activamente y configurando marcos para beneficiarse ellos mismos y seguir sacando provecho de este sistema destructivo. Se trata de una elección activa por parte de los líderes para que continúe la explotación de las personas y la naturaleza, y la destrucción de las condiciones de vida presentes y futuras”.

“Parece que su principal objetivo es seguir luchando por el statu quo. Y la COP26 ha sido calificada como la COP más excluyente de la historia. Esto ya no es una conferencia sobre el clima, ahora es un festival de greenwashing del norte global. Una celebración de dos semanas para que todo siga como siempre y bla, bla, bla”, dijo Thunberg.

Hablando en nombre de las personas que viven en las zonas del mundo más vulnerables al cambio climático, Thunberg dijo que sus voces “siguen sin ser escuchadas”, y añadió que las generaciones futuras se están ahogando en “palabras y promesas vacías”.

1 de 18 | Manifestantes se unen a la marcha de “Fridays For Future” el 5 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, durante el sexto día de la COP26. (Foto de Jeff J Mitchell/Getty Images) 2 de 18 | La activista Greta Thunberg se dirigió a la multitud durante las manifestación de este viernes, en las que calificó a la COP26 como un “fracaso” y un “greenwashing” de los países del norte. (Crédito: Jeff J Mitchell/Getty Images) 3 de 18 | Un joven manifestante con la cara pintada posa para una fotografía en George Square, punto final de la manifestación de “Fridays For Future” el 5 de noviembre de 2021. (Crédito: Daniel Leal-Olivas/ AFP/ Getty Images) 4 de 18 | Varios activistas en contra del cambio climático hablaron durante la manifestación de “Fridays for Future” en Glasgow. (Crédito: Christopher Furlong/Getty Images) 5 de 18 | Los países han alcanzo algunos acuerdos en la COP26, incluido uno para detener y revertir la deforestación y para dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles en países extranjeros. Sin embargo, los activistas consideran que los compromisos están lejos de ser suficiente. (Crédito: Jeff J Mitchell/Getty Images) 6 de 18 | Durante la marcha se vieron todo tipo de carteles. Este lleva el mensaje “Hora de despertarse”, acompañado de fotos del presidente Joe Biden y el primer ministro Boris Johnson. (Photo by Leon Neal/Getty Images) 7 de 18 8 de 18 | Las protetastas comenzaron días atrás. En esta imagen, un hombre disfrazado de árbol participa en la manifestación organizada por Extinction Rebellion el 3 de noviembre de 2021, mientras dentro del recinto en el que tiene lugar la COP26 se celebrara la tercera jornada completa de negociaciones por el clima. (Crédito: Ben Stansall/AFP vía Getty Images) 9 de 18 | “No elijan la extinción” es el mensaje de este dinosaurio que participa en las manifestaciones en Glasgow el 5 de noviembre de 2021. (Crédito: Christopher Furlong/Getty Images) 10 de 18 | Activistas con máscaras que representan a algunos líderes mundiales, entre ellos el primer ministro Boris Johnson, participan en una manifestación con el tema del “Juego del Calamar” cerca del Scottish Event Campus, sede de la COP26 en Glasgow, el 2 de noviembre de 2021. (Crédito: Andy Buchanan/ AFP/ Getty Images) 11 de 18 | Muchos grupos han salido a las calles para exigir compromisos reales por parte de los gobiernos para reducir las emisiones de carbono. (Crédito: Peter Summers/Getty Images) 12 de 18 | “¿Cuántos policías se necesitan para detener al caos climático?”, dice esta pancarta que hace un juego de palabras con el nombre de la conferencia en inglés, la COP, que portaron integrantes del movimiento Extinction Rebellion durante una protesta en Glasgow el 3 de noviembre. (Crédito: Peter Summers/Getty Images) 13 de 18 | Oxfam también organizó una protesta en la que los manifestantes llevaron caretas de los líderes mundiales. Aquí se los puede ver frente a la Galería de Arte Moderno de Glasgow el 1 de noviembre. (Crédito: Chris Jackson/Getty Images) 14 de 18 | Un activista del grupo Ocean Rebellion ‘vomita petróleo’ durante una manfifestación frente a la planta de la refinería y el centro petroquímico de INEOS en Grangemouth, Escocia, mientras tiene lugar la COP26 el 2 de noviembre de 2021. (Crédito: Ben Stansall/AFP vía Getty Images) 15 de 18 | Una instalación de luces LED del colectivo artístico Still/Moving proyecta un mensaje en el río Clyde para los delegados que asisten a la COP26 el 3 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia. “No hay nuevos mundos”, dice. (Crédito: Christopher Furlong/Getty Images) 16 de 18 | En lugar de cazafantasmas, este manifestante se disfraza de “caza greenwashers”, expresión que denomina a las personas, gobiernos y empresas que engañan afirmando que tienen un compromiso con el medio ambiente que en realidad no tienen. (Crédito: Peter Summers/Getty Images) 17 de 18 | Miembros de la Brigada Rebelde Roja, una compañía internacional de artistas, se unen a los activistas del grupo Extinction Rebellion mientras se manifiestan frente a las oficinas de JP Morgan en Glasgow el 2 de noviembre de 2021. (Crédito: Andy Buchanan/ AFP/ Getty Images) 18 de 18 | Las protestas comenzaron antes de las intervenciones de los líderes. En esta imagen, activistas de Ocean Rebellion realizan una protesta contra la pesca de arrastre de fondo cerca de la sede de la COP26 el 31 de octubre. (Crédito: Andy Buchanan / AFP/ Getty Images)

end div.modal

“Las personas más afectadas en las zonas más afectadas siguen sin ser escuchadas. Y las voces de las generaciones futuras se ahogan en su greenwash y en palabras y promesas vacías. Pero los hechos no mienten”, dijo.

“Han tenido 26 COPs. Han tenido décadas de bla, bla, bla. ¿Y a qué nos ha llevado eso?”, preguntó Thunberg, y la multitud respondió “a ninguna parte”.

Sus declaraciones se producen después de que varios de los principales actores presentes en la conferencia hablaran de los logros de la primera semana.

Los líderes han anunciado hasta ahora una serie de compromisos, entre ellos uno para detener la deforestación, un acuerdo sobre el carbón y un plan para dejar de invertir fondos públicos en proyectos de combustibles fósiles en el extranjero.

Miles de manifestantes cubrieron las calles de la ciudad el viernes, y muchos de ellos llevaban pancartas que advertían de los efectos del aumento de las temperaturas y de los fenómenos meteorológicos extremos.

Greta contra quienes califican de “radicales” a los activistas en la COP26

En el cierre de su discurso, Thunberg criticó a quienes califican a los activistas del clima como “radicales”.

Manifestantes se unen a la marcha de “Fridays For Future” el 5 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, durante el sexto día de la COP26. (Foto de Jeff J Mitchell/Getty Images)

“Algunos dicen que estamos siendo demasiado radicales. Pero la verdad es que son ellos los que son radicales. Luchar por salvar nuestros sistemas de soporte vital no es radical en absoluto. En cambio, creer que toda la civilización, tal y como la conocemos, puede sobrevivir a un mundo con 2,7 o 3 grados más de calor no solo es extremadamente radical, sino que es una pura locura”.

Thunberg terminó su discurso dando las gracias a sus seguidores y diciéndoles que los vería en la próxima marcha del sábado.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.