Una adolescente de 14 años salió de su casa para ir a una charcutería hace más de 20 días. No se sabe nada de ella

(CNN) — Una adolescente de 14 años de Nueva Jersey lleva más de 20 días desaparecida después de que saliera a caminar hacia una tienda de delicatessen local de la cual no regresó, dijeron las autoridades durante una conferencia de prensa este viernes.

Jashyah Moore desapareció en la mañana del 14 de octubre mientras visitaba una tienda de delicatessen del vecindario cerca de su casa en East Orange, dijo la jefa de policía Phyllis Bindi a los periodistas.

Las imágenes de vigilancia de la tienda de delicatessen muestran a un hombre pagando sus artículos en la tienda, pero no se fueron juntos. El hombre que aparece en las imágenes está cooperando plenamente con la policía, y no hay indicios de algún acto ilícito en este momento, dijo Bindi.

La madre de Moore suplicó que cualquiera que tenga alguna información sobre el paradero de la joven la comparta inmediatamente.

“Jashyah es una chica inteligente, no puedo reiterar eso lo suficiente”, dijo Jamie Moore. “Ella no se quedaría fuera, no saldría, no se iría con nadie”.

“No puedo imaginar por lo que puede estar pasando por estar lejos de nosotros tanto tiempo, por estar lejos de su familia que la quiere mucho”, continuó.

La oficina del sheriff del condado de Essex, que trabaja en colaboración con la policía de East Orange, ofrece una recompensa de US$ 10.000 por cualquier información que permita localizar a Jashyah y devolverla sana y salva. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Policía Estatal de Nueva Jersey también están colaborando en el caso.

Los funcionarios de la ciudad pidieron a la comunidad cualquier ayuda que pueda proporcionar, llamándola un esfuerzo comunitario para regresar a Jashyah a casa. El fiscal en funciones del condado de Essex Theodore Stephens II también destacó la importancia de seguir hablando de este caso para que el público siga atento.

“Esto nos recuerda que la vida de las niñas negras y morenas es tan importante como la de los demás”, dijo Stephens. “Y sabemos que Gabby Petito, que es un caso muy, muy notorio que estuvo constantemente en las noticias, dio resultados e información. Así que esperamos que el esfuerzo de hoy también traiga algo de información para que podamos encontrar a la joven Jashyah”.

Mientras que los casos de mujeres blancas desaparecidas han recibido más atención y urgencia, las personas de color desaparecen a un ritmo desproporcionado. Los negros representan el 35% de las denuncias de personas desaparecidas, pero solo el 13% de la población estadounidense, según datos del FBI de 2020. Mientras tanto, los blancos representan el 54% de las denuncias de personas desaparecidas y el 76% de la población estadounidense.

La madre de Jashyah la describe como una persona hogareña a la que le gusta jugar a los videojuegos y cocinar. También es la mejor amiga de su hermano pequeño, con el que juega constantemente, añadió.

