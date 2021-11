ANÁLISIS | Biden busca recuperarse mientras disfruta de una gran victoria política

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — La ley sobre infraestructuras de US$ 1 billón que el presidente Joe Biden firmará próximamente es una victoria política muy necesaria y una reivindicación de todo su credo político. Pero, por sí sola, es poco probable que rescate una presidencia que se tambalea ante la inminencia de las elecciones de mitad de mandato.

Si alguna vez un presidente ha necesitado un respiro, ese ha sido Biden, después de unos meses brutales maltratados por la pandemia, la consiguiente tormenta económica y su propia retirada mal gestionada de Afganistán.

En los últimos meses, Biden se ha visto a menudo superado por múltiples desafíos, lo que ha suscitado dudas sobre su autoridad y su capacidad para restablecer el liderazgo competente y tranquilo que los votantes ansiaban cuando le eligieron en 2020. Incluso los miembros más moderados de su propio partido se han preguntado si la decisión del presidente de adoptar una agenda transformadora a pesar de las minúsculas mayorías en el Congreso fue contraproducente. Y los problemas más profundos que aquejan a su presidencia, las dudas sobre si el mensaje de los demócratas encaja con el estado de ánimo del país y los factores históricos que pesan en contra de los presidentes de primer mandato en las elecciones de medio término significan que una gran victoria legislativa puede no lanzar una remontada.

Pero si la campaña de 2022 empezó efectivamente tras las elecciones a gobernador de la semana pasada en Virginia y Nueva Jersey, que empañaron aún más la marca demócrata, difícilmente podría haber empezado mejor para Biden.

El viernes por la mañana, una oleada de optimismo saludó los nuevos datos oficiales que mostraban que la economía generó 531.000 puestos de trabajo en octubre después de varios meses escandalosamente malos. Las noticias de que Pfizer está buscando la aprobación regulatoria para una píldora altamente efectiva para tratar el covid-19, la nueva autorización de vacunas para niños de 5 a 11 años y las cifras que muestran que el 70% de los adultos estadounidenses están ahora completamente vacunados ofrecieron la promesa de escapar de la pandemia después de muchos falsos amaneceres.

Luego, el viernes por la noche, Biden consiguió su mayor victoria en el Capitolio hasta la fecha, con la aprobación en la Cámara de Representantes de la medida de infraestructuras que había sido retenida por los progresistas que buscaban garantías en una gran ley de gasto social que Biden espera aprobar a continuación.

Pronto se pondrá en marcha un esfuerzo federal histórico para reparar las carreteras llenas de baches, los aeropuertos envejecidos, los puentes en ruinas y los ferrocarriles anticuados del país, con más fondos destinados a la banda ancha rural y a catalizar una rápida evolución de los vehículos eléctricos.

Varios demócratas, entre ellos el senador de Virginia Mark Warner, argumentaron que si el proyecto –que fue aprobado por el Senado en agosto– se hubiera convertido en ley antes, el demócrata Terry McAuliffe podría haber sido elegido gobernador de la mancomunidad en lugar del republicano Glenn Youngkin la semana pasada. Pero Warner también destacó la victoria del viernes por la noche en un intento de pasar página para los demócratas, que ahora deben demostrar que pueden vender los beneficios del proyecto de ley de forma más eficaz de lo que lo han hecho hasta ahora al comercializar la agenda de Biden.

“Qué diferencia hace una semana”, dijo Warner a Dana Bash de CNN en “State of the Union” este domingo. En el mismo programa, el gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, admitió que la aprobación del proyecto de ley era una gran victoria, pero argumentó que el tortuoso proceso político necesario para aprobarlo limitaría su potencia política. “Debería haber sido una victoria abrumadora en agosto, y creo que (Biden) no debería haber dejado que se desviara por los progresistas de la Cámara”, dijo Hogan a Bash.

Un proyecto de ley que pasará a la historia

Sin embargo, las presidencias se desarrollan en varias realidades paralelas. Si el proyecto de ley es un éxito, dentro de 30 años nadie recordará el insoportable drama político que rodeó su aprobación y será un importante logro para el legado de Biden.

La medida también representa una importante reivindicación política para el presidente. Ancló su campaña en 2020 en el argumento de que podía utilizar el gobierno para inclinar la economía hacia los trabajadores estadounidenses. Dice que el plan de infraestructuras creará el tipo de puestos de trabajo seguros y de cuello azul que Estados Unidos ha estado perdiendo durante años.

En la última década, la idea de un proyecto de reforma de las infraestructuras se había convertido en un chiste de Washington. Pero Biden logró algo que los expresidentes Barack Obama y Donald Trump no lograron, a pesar de sus propias esperanzas de proyectos de ley de infraestructura espléndidos.

Casi solo en Washington, Biden también creyó que podría conseguir el apoyo de los republicanos a un plan de infraestructuras que demostraría que el polarizado y traumatizado sistema de Washington podía seguir funcionando como se suponía. Al final, consiguió que 19 senadores del Partido Republicano y 13 republicanos de la Cámara de Representantes votaran a favor, un grupo relativamente pequeño pero que sigue siendo un bipartidismo poco frecuente en el Washington moderno.

“Todo el tiempo me han dicho que no puedo hacer nada de esto”, dijo Biden a los periodistas el sábado. “Desde el principio… No creías que pudiéramos hacer nada de esto. Y no te culpo. Porque uno mira los hechos y se pregunta: “¿Cómo se va a hacer esto?”.

El presidente tenía razón en su rara vuelta a la victoria en la Casa Blanca. Y después de semanas en las que no ha podido sofocar los enfrentamientos en su propio Partido Demócrata, su reputación como consumado negociador en el Congreso puede quedar parcialmente restaurada.

Sin embargo, reforzar su legado con un logro legislativo histórico puede hacer poco para aliviar los problemas de los demócratas a corto plazo. De forma más inmediata, está la cuestión de la legislación de gasto social que acompaña a la ley, destinada a transformar la educación infantil, la atención domiciliaria a los enfermos y a los ancianos y a afrontar el reto de salvar un planeta afectado por el calentamiento global.

El proyecto de ley de infraestructuras se aprobó gracias a un compromiso entre los progresistas y los moderados de la Cámara de Representantes, según el cual estos últimos aceptaron votar el plan más amplio –de unos US$ 2 billones– cuando la Oficina Presupuestaria del Congreso evaluara su impacto en el déficit.

Sin embargo, todavía se vislumbra un camino peligroso en el Senado, que está dividido al 50%, ya que los moderados, incluido el senador de Virginia Occidental Joe Manchin, todavía no están definitivamente a bordo, a pesar del plan del líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer de aprobarlo antes de Acción de Gracias para dar al presidente otra gran victoria.

Convertir el proyecto en ley podría ser crucial para conseguir que los votantes de base progresista salgan el próximo noviembre. Pero, al igual que el plan de infraestructuras, no hay garantía de que los estadounidenses empiecen a experimentar resultados generalizados para entonces.

Aun así, el asesor principal de la Casa Blanca, Cedric Richmond, dijo el domingo en el programa “Face the Nation” de la CBS que estaba “casi seguro” de que algunos proyectos de infraestructura listos para ser ejecutados en la primavera. Pero dado el tamaño del proyecto de ley, y el complicado proceso de planificación y diseño que conllevan las grandes reformas de infraestructuras, podrían pasar meses o incluso años antes de que gran parte del dinero muestre beneficios tangibles.

La mayoría de los republicanos de Washington, con la esperanza de negar a Biden los beneficios de una victoria política, están facturando la legislación recién aprobada como un ejemplo de gasto excesivo demócrata que planean poner en el centro de su campaña de mitad de período, a pesar de mostrar poca preocupación por la disciplina fiscal cuando Trump estaba en el cargo. El expresidente, por su parte, arremetió contra los republicanos que votaron a favor del plan en un comunicado y arremetió contra el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, por no detenerlo, tal vez resentido por su propio fracaso, ampliamente ridiculizado, en la aprobación de un proyecto de ley de infraestructuras.

El secretario de Energía advierte del aumento del coste de la calefacción

A pesar de la aprobación del proyecto de ley, la administración de Biden se enfrentará ahora a retos complicados que han contribuido a reducir los índices de aprobación del presidente justo cuando la campaña de mitad de mandato comienza a activarse.

La administración se está sumergiendo en batallas judiciales para mantener los mandatos de vacunación del Presidente que cubren a los empleados federales y a las oficinas de las grandes empresas. El objetivo es acabar con la pandemia más rápidamente. Pero el tema enciende el sentimiento conservador que ya está siendo utilizado por el GOP para impulsar la campaña de mitad de período.

Muchas de las cuestiones relacionadas con el impacto mortal del covid-19 habrían puesto a prueba a cualquier administración. Y la mayoría de los líderes mundiales se han esforzado por hacer frente a una crisis sanitaria única en el siglo que ha desmoralizado a poblaciones enteras. Pero eso no significa que los responsables a nivel nacional y estatal no vayan a pagar un precio político.

La crisis de la cadena de suministro vinculada a los efectos persistentes de la pandemia en todo el mundo, el consiguiente aumento de la inflación y el elevado precio del gas y de la energía para el hogar también han contribuido a que Biden parezca rehén de los acontecimientos. También ha dado la impresión de seguir, en lugar de liderar, a su partido mientras los progresistas afirman su propio poder. Y su respuesta, a veces malintencionada y de cambio de culpas, a la sangrienta salida de EE.UU. de Afganistán cimentó la impresión de una presidencia descarrilada, que los republicanos han explotado y que ha perjudicado a los demócratas en Virginia y Nueva Jersey.

Aunque hay razones para que la Casa Blanca se sienta más optimista en cuanto a que el estado de ánimo nacional podría mejorar a principios del próximo año –salvo que se produzca un nuevo empeoramiento de la pandemia que mine la moral–, los próximos meses podrían ser duros. Este es un problema particular para un presidente que en marzo definió el propósito de su mandato como la solución de los problemas que los estadounidenses querían que se abordaran.

Legisladores demócratas en el Senado de Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre los precios de los medicamentos con receta

La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, por ejemplo, ofreció el domingo pocas esperanzas de que los precios de la gasolina –en medio de la negativa de los países productores de petróleo a bombear más crudo– bajen pronto. Preguntada sobre si la gasolina podría alcanzar un precio medio de US$ 4 el galón, 60 centavos más que el precio actual, dijo a Bash: “Bueno, ciertamente esperamos que no”.

Granholm también advirtió del aumento del coste de la calefacción este invierno. “Sí, esto va a ocurrir. Este año será más caro que el año pasado”, dijo.

Los precios de la energía son un ejemplo clásico de los problemas que son difíciles de arreglar al instante para los presidentes, pero que los exponen a un riesgo político importante. Por eso, aunque el viernes por la noche dio un verdadero paso en la historia con la aprobación de su proyecto de ley de infraestructuras, es poco probable que la fortuna de Biden y los demócratas se dispare de repente.

