‘Esto no fue un concierto, fue una lucha por sobrevivir’: fans de Travis Scott describen escenas de caos y tragedia en el Astroworld Festival

(CNN) — TK Tellez sabe que los festivales pueden volverse locos. Pero nada, dice, podría haberlo preparado para la tragedia que se desarrolló el viernes por la noche en el Astroworld Festival en Houston.

Comenzó una hora antes de la presentación de Travis Scott, mientras Téllez y su novia estaban parados cerca del escenario con la esperanza de ver mejor al rapero.

Pero incluso antes de que Scott saliera, las cosas se pusieron feas rápidamente. La multitud avanzó mientras Scott estaba en el escenario.

“La multitud se hizo cada vez más apretada, y en ese momento era difícil respirar. Cuando Travis salió interpretando su primera canción, fui testigo de cómo la gente se desmayaba a mi lado”, dijo Téllez, de 20 años, a CNN.

“Todos gritamos pidiendo ayuda y nadie nos ayudó ni nos escuchó. Fue horrible. La gente gritaba por sus vidas y no podían salir. Nadie podía mover un músculo”.

Al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en la aglomeración resultante que, según las personas en el concierto, aparentemente abrumaron al personal del evento y al personal médico en NRG Park. Los fallecidos tenían entre 14 y 27 años de edad.

Los asistentes al concierto describieron el evento como traumatizante, y muchos testigos dijeron que vieron cuerpos sin vida pisoteados en medio del caos. Los que sobrevivieron tuvieron que abrirse paso entre la multitud mientras la música seguía rugiendo.

Aquí hay más de lo que Téllez y otros presenciaron:

‘Fue el sonido más espantoso que he escuchado’

La gente alrededor de Téllez comenzó a caer, dijo, en algún momento causando que él también se cayera. La gente se apiñó encima de él, algunos perdiendo el conocimiento.

“Todo el mundo estaba llorando; fue el sonido más aterrador que he escuchado”, dijo Téllez. “Imagínese escuchar a Travis Scott y a la gente gritando por sus vidas al mismo tiempo”.

A pesar de sus intentos y los esfuerzos de otros por administrar resucitación cardiopulmonar a quienes no respiraban, “simplemente no había suficientes personas para ayudar a todo el mundo”, dijo.

TK Tellez estaba emocionado de ver a Travis Scott cantar en el Astroworld.

“Travis Scott tenía poco tiempo entre canciones y gritábamos con todas nuestras cuerdas vocales para que alguien pudiera escucharnos, pero nadie lo hacía”, dijo Téllez. “El festival de este año me quedará grabado para siempre. Nunca he visto a alguien morir frente a mis ojos. Fue horrible”.

‘Sentí que era una pesadilla’

Selena Beltrán, que asistía a su primer festival de música, descubrió que todo a su alrededor comenzaba a apretarse más y más mientras Scott se dirigía al escenario. Pronto luchó por respirar.

Rápidamente perdió de vista a sus cuatro amigos y, cuando la multitud que la rodeaba comenzó a saltar, perdió el equilibrio.

“Me caí de espaldas y sentí que era el final para mí. Pensar así es como voy a morir, estaba tan asustada”, le dijo Beltrán a CNN. “No sabía qué hacer. Todo estaba sucediendo tan rápido, pero tan lento y no pude reaccionar. Solo grité”.

A pesar de ver personas que claramente habían perdido el conocimiento, dijo Beltrán, la gente seguía pisoteando a los que estaban en el suelo.

“Me sorprendió ver a la gente actuar de manera desconsiderada y salvaje. Fue una locura ver a tantos atropellar a otros como si fueran animales salvajes”, dijo. “A la gente no le importaba, aun así intentaron abrirse paso solo para llegar al frente sin pensar en las consecuencias y a quién afectaría”.

Después de que alguien la ayudó a levantarse, dijo Beltrán, trató de ayudar a otras cuatro personas que se desmayaron, turnándose para realizarles RCP con una enfermera que conoció entre la multitud.

“Estaba empezando a entrar en shock, aunque estaba tratando de mantener la compostura y no entrar en pánico. Fue aterrador. Sentí que era una pesadilla”, dijo.

“Miré a mi alrededor y vi que la gente miraba fijamente y otros continuaban divirtiéndose como si estas personas no significaran nada. Sentí que había poca humanidad en esa multitud”.

Vista aérea de la enorme multitud en el Astroworld Festival.

A pesar de los gritos de la gente para “detener el espectáculo”, la música continuó, dijo Beltrán. Otros testigos dijeron que Scott pausó la presentación varias veces y finalmente se detuvo.

Al final del festival, Beltrán vio los cuerpos de las personas a las que realizó RCP cuando los médicos las sacaban, dijo.

“Sabía que habían fallecido”, dijo. “No pude dormir anoche. El momento seguía repitiéndose en mi mente una y otra vez”.

‘Los niños caían de izquierda a derecha’

Billy Nasser describió la oleada de multitudes que mató a ocho personas el viernes por la noche como una “trampa mortal”.

Nasser dijo que él era uno de los asistentes al concierto que trató de ayudar a las personas que estaban siendo pisoteadas mientras “luchaban por sus vidas”.

“Cogí a un niño y sus ojos se pusieron en blanco, así que le revisé el pulso. Sabía que estaba muerto”, dijo Nasser. “Revisé a la gente que me rodeaba. Y tuve que dejarlo allí, no había nada que pudiera hacer. Tenía que seguir adelante”.

“Los niños caían de izquierda a derecha”, dijo.

Nasser, que trabaja como DJ, dijo que solo quería que la música se detuviera mientras la gente continuaba de fiesta sin “prestar atención a los cuerpos que caían detrás de ellos”.

A pesar de gritarle a la cámara y a los técnicos de iluminación y pedirles que alertaran a Scott para que detuviera el festival, Nasser dijo que no había suficiente personal disponible para manejar la situación.

“No había suficientes guardias de seguridad y no había suficientes técnicos de emergencias médicas y personas que ayudaran a la multitud. Los paramédicos ni siquiera podían llegar a la multitud”, dijo.

‘Sentí que iba a morir’

Madeline Eskins dijo que no creía que pudiera salir con vida cuando comenzó la mortífera oleada de gente.

“Él comenzó una cuenta regresiva unos 30 minutos antes de actuar; puso un temporizador en la pantalla grande”, dijo Eskins, una enfermera de la UCI, a CNN sobre la presentación de Scott. “Y de repente, las personas se comprimieron unas contra otras y empujaban hacia adelante y hacia atrás. A medida que el temporizador se acercaba a cero, simplemente, empeoraba cada vez más”.

Eskins describió haber sido apretada en todas direcciones y sintió presión en su pecho y espalda. Cuando empezó a tener problemas para respirar, le pidió a su novio que le dijera a su hijo que lo amaba antes de perder el conocimiento.

“Eso sucede, la gente se apresura hacia el escenario, no es gran cosa”, dijo Eskins. “Es incómodo, algunos se lastiman, pero esto estaba hacinado. Nunca había visto algo así. Sentí que iba a morir”.

Después de ser llevada a un lugar seguro, Eskins usó su experiencia médica para ayudar a otros asistentes al concierto en peligro, pero dijo que no había suficientes suministros.

“Había tan pocos recursos. Me refiero a los médicos que estaban allí para ayudar, muchos de ellos no habían sido capacitados adecuadamente”, dijo Eskins. “Eso no quita lo que estaban haciendo, todavía estaban haciendo todo lo posible. No se les dieron los recursos adecuados”.

En un momento, vio a varias personas con paro cardíaco y el paramédico solo tenía un desfibrilador externo automático (DEA) y una bolsa Ambu, dijo.

El principal factor que contribuyó al trágico caos, dijo Eskins, fue el hacinamiento.

“He estado en conciertos y, sí, se pone apretado, pero nunca sentí que me fuera a desmayar”, dijo. “Nunca vi a la gente derrumbarse. Definitivamente nunca vi morir a nadie”.

‘Nunca había visto que un espectáculo resultara en algo como esto’

Joey Guerra, quien ha cubierto la escena musical de Houston durante unos 10 años, había llegado al festival a primera hora de la tarde y durante todo el día vio un ambiente festivo normal.

Llegan ambulancias al escenario de la mortal aglomeración en el Astroworld Festival.

Para cuando Scott subió al escenario más tarde esa noche, Guerra estaba detrás de la audiencia y vio pequeños vehículos de emergencia atravesando la multitud, pero “para un festival, no parecía fuera de lo común”.

“Se ven muchas cosas así, gente a la que sacan de ahí por agotamiento o deshidratación o cosas así”, le dijo Guerra a CNN por teléfono el sábado por la mañana. “Él detuvo el espectáculo, quiero decir, tres o cuatro veces cuando notó gente angustiada”.

Guerra dijo que Scott se presentó durante unos 75 minutos antes de que se detuviera el festival.

‘Mi mente entró en modo de supervivencia total’

Jeffrey Schmidt y su mejor amigo Casey Wagner estaban listos para el mejor fin de semana de su vida. En cambio, se encontraron luchando por sus vidas.

Schmidt dijo que recuerda haber sentido como si la noche empeorara cuando el cronómetro de 30 minutos en el escenario comenzó a contar, y con cada minuto la respiración se volvió más y más difícil.

Jeffrey Schmidt y Casey se encontraron luchando por sus vidas en el Astroworld.

“Casey y yo decidimos hacer todo lo posible para salir de la multitud lentamente. Poco sabíamos, todo el infierno estaba a punto de desatarse. La gente comenzó a desmayarse y caer al suelo”, dijo Schmidt a CNN.

“Casey, yo y otros miembros de la multitud tratamos de evitar que la multitud los pisoteara. Pero la fuerza de la multitud era demasiado poderosa y la gente comenzó a caer encima de ellos, incluidos Casey y yo”.

Los dos amigos se encontraron pidiendo ayuda el uno al otro, pero se separaron rápidamente cuando fueron pisoteados bajo montones de cuerpos, con las piernas de Schmidt atrapadas debajo de otros asistentes al concierto caídos.

“En ese momento mi mente entró en modo de supervivencia total. Todo lo que podía escuchar era gente gritando y pidiendo ayuda”, dijo Schmidt. “Perdí toda esperanza y pensé que iba a morir allí mismo porque no podía sacar mis piernas. Luché por mi vida”.

“Pensé que nunca volvería a ver a mi mejor amigo, la vida no se sentía real”, dijo.

Gente conmemora a las víctimas de la multitud dejando flores fuera del Parque NRG.

Finalmente, logró salir del caos y corrió hacia los agentes del orden en busca de ayuda, pero inicialmente no lo tomaron en serio, dijo. Schmidt y Wagner se reunieron más tarde, y ambos estaban “aterrorizados y traumatizados”, añadió.

“Esto no fue un concierto, fue una lucha por sobrevivir”, dijo Schmidt.

“Vi a varias personas inconscientes e incapaces de respirar, mientras las personas debajo de mí lloraban por mi ayuda. Pero físicamente no pude ayudar. Eso es lo que más me traumatizó, que no podía ayudar a las personas que me rodeaban. Me sentí desconsolado por ellos y sus familias”.

Jenn Selva y Fernando Alfonso III de CNN contribuyeron a este informe.

