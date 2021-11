Se casó Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz y activista paquistaní de derechos humanos

Germán Padinger

(CNN) — Malala Yousafzai, la activista paquistaní ganadora del Premio Nobel de la Paz, se casó, según anunció este martes en Instagram.

“Hoy marca un día precioso en mi vida. Asser y yo nos hemos casado para ser compañeros de por vida. Celebramos una pequeña ceremonia de nikkah en casa en Birmingham con nuestras familias”, escribió Yousafzai en su publicación.

“Por favor, envíen sus oraciones. Estamos emocionados de andar juntos por el camino que nos espera”, añadió.

Today marks a precious day in my life. Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead. 📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Malala (@Malala) November 9, 2021

Su marido es Asser Malik, un director de operaciones de la Junta de Críquet de Pakistán de la ciudad de Lahore.

Yousafzai obtuvo el reconocimiento internacional por su activismo contra los esfuerzos de los talibanes para impedir que las niñas fueran a la escuela.

Cuando tenía 15 años, un miembro de los talibanes le disparó en la cabeza y fue trasladada a Inglaterra para recibir tratamiento.

En 2014, ganó el Premio Nobel de la Paz con 17 años, convirtiéndose en la galardonada más joven.

El año pasado se obtuvo un título en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford.

