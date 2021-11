Esta técnica te puede ayudar a perder peso de forma saludable

Alexandra Ferguson

(CNN) — Como profesional de la nutrición, siempre he creído que podemos comer de forma intuitiva. Eso significa que podemos escuchar las señales internas de hambre y saciedad y, al mismo tiempo, intentar perder peso. Las dos ideas no son mutuamente excluyentes en mi mente, y con frecuencia he visto que se cumple con éxito con mis clientes.

Lisa Young, nutricionista diplomada y autora de “Finally Full, Finally Slim”, está de acuerdo. La alimentación consciente y las estrategias para perder peso de forma saludable pueden coexistir, afirmó en su intervención en la Conferencia y Exposición de Alimentación y Nutrición de la Academia de Nutrición y Dietética, el mayor encuentro anual de profesionales de la alimentación y la nutrición.

“La alimentación consciente es una herramienta que ayuda a perder peso”, dijo Young. “Te ayuda a centrarte en tus niveles de hambre y saciedad, de modo que comes porque tienes hambre y quieres esa comida, no porque tengas una gran porción delante”.

Ser consciente durante la comida incluye tomarte el tiempo necesario para sentarte sin distracciones, desacelerar el ritmo de la comida y saborearla, explicó la nutricionista diplomada Lisa Stollman, que intervino en un panel con Young. “Hacer cosas así nos ayudará a estar más sanos y a perder peso sin hacer dietas”, dijo Stollman.

La alimentación consciente o intuitiva también puede ayudarte a preguntarte: “¿Me gusta esta comida? o “¿Tengo hambre en realidad?”. También puede ayudarte a notar cuándo estás satisfecho. “Esto, en última instancia, te ayuda a comer una porción más pequeña y a comer menos”, dijo Young, que también es profesora adjunta de Nutrición en la Universidad de Nueva York.

“No hay que limitarse a perder peso y tener una relación poco saludable con la comida”, dijo Young. “Sí, está bien perder peso, pero también ser positivo con tu cuerpo y tratarte bien… con amabilidad y compasión”.

El verdadero significado de “dieta”

Perder peso a través de la alimentación consciente puede reducir significativamente los problemas de salud crónicos, lo cual es importante para el 74% de los adultos estadounidenses que tienen sobrepeso u obesidad.

“Sabemos que las personas con sobrepeso u obesidad corren un riesgo mucho mayor de padecer enfermedades cardíacas, diabetes de tipo 2 y muchos tipos de cáncer, y no podemos ignorarlo”, dijo Stollman. Perder el 5% del peso corporal, es decir, casi 5 kilos si se pesa 90 kilos, puede ayudar a mejorar los niveles de glucosa en sangre, disminuyendo el riesgo de diabetes de tipo 2. También puede ayudar a mejorar el colesterol y la presión arterial.

Pero la cultura antidietas no suele centrarse en los beneficios de la pérdida de peso. “Muchas formas de alimentación poco saludables llevan la palabra ‘dieta’ en el nombre, por lo que se da por sentado que una dieta es un plan de estilo de vida rígido, prescriptivo y restrictivo que se hace para llegar a un objetivo”, explicó Young.

La palabra “dieta”, sin embargo, se define en el diccionario Merriam-Webster como “comida y bebida que se proporciona o consume regularmente” o “alimentación habitual”.

“La dieta no tiene por qué tener una mala connotación”, dijo Keri Gans, autora de “The Small Change Diet” y moderadora de la sesión.

En su lugar, los expertos afirman que es importante considerar la dieta como un estilo de vida, un programa de alimentación saludable, en lugar de un plan restrictivo que elimine muchos de los alimentos favoritos.

Cómo comer de forma más consciente

Las dietas de moda que eliminan grupos de alimentos pueden quitarte la energía y prepararte para una vida de dietas yo-yo. Adoptar un estilo de vida saludable que incluya una alimentación consciente puede ayudarte a sentirte mejor y a tener más energía, y es más importante que aspirar a un número concreto en la báscula, según los expertos.

Para empezar a comer de forma más consciente, siéntate y desconéctate mientras comes. Prueba la comida y presta atención a si disfrutas o no lo que estás comiendo. Y sé consciente de cuándo has comido lo suficiente.

“Cuando comemos conscientemente, tendemos a controlar el tamaño de las porciones”, dice Young.

Además, intenta comer despacio. Cuanto más rápido come una persona, más probable es que tenga sobrepeso, dice Young. De hecho, un estudio reciente descubrió que las personas que comen rápido tienen un 42% más de probabilidades de tener sobrepeso que las que comen despacio.

Para ayudarte a frenar el ritmo de tu alimentación, Young recomendó utilizar palillos. “Si no estás acostumbrado a comer con ellos, harán que vayas más lento”, dijo Young.

Por último, hay que centrarse en el autocuidado general. Estar más en sintonía con nosotros mismos y con nuestras necesidades, ya sea durmiendo más o haciendo más ejercicio, nos ayuda a manejar mejor el estrés y a lidiar con la ansiedad, lo que puede conducir a un enfoque más consciente de la alimentación, también.

“Comerás menos por motivos emocionales y menos por estrés… y todo esto puede ayudarte en tu relación con la comida, lo que en última instancia te llevará a perder peso”, afirma Young.

Lisa Drayer es nutricionista, autora y colaboradora de salud y nutrición de CNN.

