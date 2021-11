Cómo revitalizar a los preadolescentes y adolescentes exhaustos después de la pandemia

Alexandra Ferguson

Nota del editor: El psicólogo John Duffy, autor de “Parenting the New Teen in the Age of Anxiety”, ejerce en Chicago. Está especializado en el trabajo con adolescentes, padres, parejas y familias.

(CNN) — Después de tres largos semestres de pandemia, la mayoría de los padres están muy contentos de que sus preadolescentes, adolescentes y jóvenes vuelvan por fin a la escuela a tiempo completo, y que el uso de las mascarillas dentro del edificio sea uno de los pocos rastros de la pandemia que quedan en sus vidas diarias. Las clases están, en general, de regreso y en persona. Los deportes, los clubes, las obras de teatro, la banda y otras actividades extracurriculares regresaron de lleno. Este es el semestre que las familias han estado esperando. Después de perderse las temporadas deportivas y las graduaciones, los bailes, los juegos y otros ritos de paso, los adolescentes y los jóvenes adultos recuperan esencialmente sus vidas. Debería ser un momento emocionante para ellos. ¿No?

No del todo. Mis jóvenes clientes, con edades comprendidas entre los 10 y los 22 años, cuentan una historia diferente. Están agotados.

He aquí algunos motivos, junto con algunas soluciones rápidas y sencillas de 15 minutos para ayudarles.

No salir de casa para ir al colegio

En el último año y medio, muchos de nuestros hijos se han acostumbrado a salir de la cama y entrar en clase, todo en pocos minutos. Sin ducha, sin desayuno, quizás sin cambiarse de ropa. Ahora hay que restablecer nuevas rutinas y hábitos. Si tu hijo deja poco o ningún tiempo para prepararse para el día que le espera, esto contribuye a su agotamiento.

Solución de 15 minutos: anímalo a despertarse gradualmente más temprano, 15 minutos a la semana más o menos, para que tenga tiempo de prepararse. En pocas semanas, deberían volver a su ritmo matutino.

Acostarse demasiado tarde

A pesar de nuestros esfuerzos, muchos niños se quedaron despiertos y durmieron hasta más tarde durante la pandemia. Simplemente no dormían lo suficiente. Ahora que han vuelto a la escuela a tiempo completo, los niños no han ajustado sus patrones de sueño. Esto se suma a su sensación de agotamiento, ya que siguen durmiendo tarde, pero se despiertan antes, y no cubren las ocho o diez horas de sueño que necesitan cada noche.

Solución de 15 minutos: ajusta gradualmente la hora de acostarse de tus hijos, reduciendo 15 minutos cada pocos días hasta que duerman lo suficiente. Eliminar las pantallas de los dormitorios también puede ser de gran ayuda. Y lo que es más importante, asegúrate de establecer patrones de sueño sólidos en el hogar, incluyendo ajustes en tu propio horario de sueño.

No han tenido que esforzarse

Los niños están muy desentrenados académicamente. Estos últimos semestres han sido un revoltijo de métodos de aprendizaje, y los niños me dicen que ninguno ha sido especialmente eficaz. En momentos de honestidad, la mayoría de mis clientes en edad escolar me dicen que no han aprendido prácticamente nada de sus materias desde marzo de 2020, pero sí algunas formas muy efectivas de engañar al sistema, buscando en Google las respuestas durante los exámenes online y completando lo mínimo en los deberes.

Solución de 15 minutos: nuestros hijos tienen que volver a aprender a prestar atención en clase y a estudiar en casa. Para los padres, esto requerirá el contacto con los profesores y consejeros para asegurarse de que sus hijos están en el buen camino en la escuela, y posiblemente tutores para ayudar a restablecer las rutinas de tareas efectivas. Prueba a añadir tiempo para hacer las tareas en periodos manejables de 15 minutos cada semana.

Es posible que estas intervenciones solo tengan que ser temporales, solo para establecer hábitos eficaces para los que los niños en este momento no tienen suficiente energía.

No tenían que tratar con gente que no les agrada

Algunos niños me han dicho que volver a relacionarse socialmente ha aumentado su agotamiento. Muchos han sido mucho menos sociales durante la pandemia y supuso un alivio de la presión social previa a la pandemia. Había pocas escaleras sociales que subir, dramas que manejar o nuevas relaciones que cultivar.

Ahora, los niños se sienten empujados de nuevo a su vida social, y se sienten poco preparados. Los rechazados vuelven a sentirse rechazados. Los acosadores vuelven a acosar. Los dramas vuelven a aparecer, y las viejas suposiciones sobre los demás comienzan a surgir.

Por supuesto, las viejas conexiones también están prosperando, y se están forjando nuevas conexiones. La mayoría de los niños están muy contentos de volver a estar con sus compañeros, pero se encuentran abrumados.

Solución de 15 minutos: tómate 15 minutos para hacer un chequeo, sin presiones, con tus hijos. Pregúntales por lo mejor y lo peor de su día y habla con ellos de esos momentos. Puede que te respondan con muy poco, o con una discusión completa. En cualquier caso, tus hijos sabrán que estás disponible para hablar con ellos sobre la nueva dinámica de su vida social. Y tendrás la oportunidad de hacer una breve lluvia de ideas sobre los puntos bajos sin que la charla se sienta abrumadora.

A continuación, da un paso atrás y deja espacio para que encuentren de nuevo su camino. Por ejemplo, pueden elegir quedarse en casa una noche del fin de semana cuando normalmente saldrían. Por el momento, deja que regulen su vida social y ayúdalos cuando te digan que están a punto de sentirse abrumados.

No se mueven lo suficiente

Muchos niños se volvieron cada vez más sedentarios durante la pandemia. Se recluían en la cama, jugaban a los videojuegos, se desplazaban por las redes sociales y enviaban mensajes de texto a sus amigos. Este patrón los hizo sentirse perezosos y fatigados.

Solución de 15 minutos: este tiempo es una oportunidad para que tus hijos vuelvan a comprometerse con el ejercicio. Haz que se apunten a un equipo de atletismo o a un club de baile. Haz que hagan ejercicio o corran en el colegio. Cuanto más se muevan y más energía física gasten, menos agotados se sentirán. Y a los padres, los animo a que el ejercicio diario sea innegociable. Un impulso al bienestar emocional de tus hijos será un plus en este sentido. Y si ves que tus hijos se resisten, empieza con 15 minutos de ejercicio al día durante una semana, y ve aumentando a partir de ahí.

Piensa a largo plazo

Insto a los padres a que les den un periodo de gracia a sus hijos mientras hacen estos ajustes. La pandemia les ha quitado muchas cosas, y ha hecho que sus vidas pierdan el ritmo, dejándolos exhaustos. Permítanles recuperar poco a poco el impulso y pongan su atención en las victorias al realizar estos cambios. Con un poco de tiempo y amabilidad estarás ayudando a tus hijos a encontrar su camino a través de estos problemas.

