Netflix eliminó el personaje de una ama de llaves latina de la serie “Uncoupled” tras críticas

(CNN) — La próxima serie de comedia de Netflix “Uncoupled”, protagonizada por Neil Patrick Harris, ya no contará con un personaje de ama de llaves latina después de que una actriz criticara públicamente el papel por ser estereotipado y plano. Ada Maris, conocida por sus papeles en series de televisión como “Mayans MC” y “Nurses” y en la película de 1986 “About Last Night”, dijo a Variety que consideraba que el personaje era denigrante y unidimensional y que le sorprendió ver ese papel después de algunos avances recientes en la representación latina.

“Cuando lo abrí y vi que ni siquiera era gracioso, era hiriente y despectivo, me quedé en shock porque entré esperando algo muy diferente teniendo en cuenta cómo están las cosas hoy en día y los progresos que hemos hecho”, dijo Maris en una entrevista con la publicación.

“Uncoupled” fue creada por Darren Star, que también está detrás de las series de televisión “Beverly Hills, 90210”, “Sex and the City” y “Emily in Paris”. La historia sigue a un hombre llamado Michael, interpretado por Harris, que se ve sorprendido cuando su marido por 17 años lo abandona y ahora debe enfrentarse tanto a la disolución de su matrimonio como a la vida de soltero en la ciudad de Nueva York como hombre gay de 40 años.

A Maris le mostraron partes del guión del primer episodio en las que aparece un personaje llamado Carmen, que es el ama de llaves del personaje Michael. En la primera escena, según Variety, se presenta a Carmen “casi histérica al teléfono”, llamando a Michael para decirle en un inglés roto que sospecha que entraron a robar a su departamento.

“¡Señor, acabo de llegar y le robaron!”, dice su frase. “¡Han robado! ¡Le han robado! No sé cómo entraron”.

En la segunda escena, según informa Variety, Carmen reprende a Michael por la forma en que lavó un vaso, diciendo: “No, eso lo hago yo. No limpia bien, siempre deja manchas”.

La lectura del papel para Carmen dejó a Maris tan indignada que escribió una carta abierta a Star y Harris.

“Estoy harta”, dijo. “Si no voy a decir nada ahora, ¿cuándo voy a decir algo? Solo quiero que (los guionistas) piensen la próxima vez que escriban un personaje así. Hablo en nombre de los actores más jóvenes para que se enfrenten a menos de eso que mi generación”.

Harris es productor ejecutivo de la serie, pero no participó en la escritura o el casting del papel de la ama de llaves latina, informó Variety.

CNN se puso en contacto con Netflix para obtener comentarios. El servicio de streaming dijo en un comunicado a Variety que se disculpaba con Maris y que el personaje había sido eliminado de la serie.

