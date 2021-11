Pedro Capó descifra un acertijo en “Gracias”, el primer sencillo de su nuevo disco

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Pedro Capó presentó este viernes “Gracias”, el primer sencillo de su sexta producción discográfica.

El tema, escrito por Capó y en el que cuenta con la colaboración de Ale Zabala y Diego Contento, tiene a la gratitud –lo indica su nombre– como tema central.

¿Por qué está agradecido Pedro Capó?

Según el cantante, la canción nace como una necesidad impulsada por los tiempos que vivimos, casi dos años de pandemia por el nuevo coronavirus y en los que, aunque algunos países comienzan a recuperar una cierta nueva normalidad, otros permanecen en una intriga sobre cómo lucirá ese futuro.

“La canción yo siento qué es lo que piden los tiempos. Es lo que me pedía a mí ese momento de expresión y creatividad. Vengo de un tiempo súper prolífico de composición, de producción. Cerré el disco completo, esta es la última canción que se escribe en el disco y me pareció bonito empezar con eso”, dijo Capó a Zona Pop CNN en una conversación vía Zoom desde Puerto Rico.

“Ha sido un tiempo denso y a veces nos toca reconectar con las cosas más sencillas, las primeras palabras que nos enseñó nuestra mamá gracias, por favor, bendición”, comenta Capó.

El cantante cuenta que la gratitud es una parte primordial de su día, son las primeras palabras que pronuncia al despertarse, dice.

“Viene de una necesidad personal, es lo que me funciona a mí, yo me levanto por la mañana, independientemente de lo que esté sucediendo en mi vida, abro los ojos doy gracias por eso mismo, por abrir los ojos, por un cafecito y ya me día ha tomado un giro positivo. Entonces una invitación también de cierta manera y una celebración a las cosas que realmente valen en la vida”, afirmó.

¿Qué acertijo descifró Capó?

Al inicio del tema, el cantante dice “desciframo’ el acertijo, mijo”, una referencia a las enseñanzas que le dejó su padre y al que nombra segundos después en el mismo verso: “A mi viejo allá en el cielo, los consejos que me dijo. Gracias a tus enseñanzas, si la ca**, me corrijo. Fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos. Nos zumbamos y si fallamos, desciframo’ el acertijo, mijo. Desciframo’ el acertijo, mijo”.

¿De qué acertijo habla el cantante?

“El secreto de la vida, el verdadero éxito: el contar nuestras bendiciones. Todos somos exitosos, todos tenemos la capacidad de ser exitosos si ponemos el enfoque donde va. Y mi viejo siempre tenía esa actitud. Todos pasamos por dificultades, pero todos tenemos alternativas, todos podemos sobrepasar esas situaciones. Y con la gratitud en el corazón, en conciencia, pues se hace, se hace mucho más fácil”, dijo Capó a Zona Pop CNN.

Un rap bilingüe con ritmos pop-rock

Capó tiene a sus seguidores acostumbrados a un estilo desenfadado en los temas. Letras sencillas, como “Calma”, en la que usa palabras sencillas, una historia común y que lo conectan con sus raíces.

El cantante incorporó el inglés en dos versos del tema, un idioma en el que ya ha cantado, de hecho en su disco Munay, nominado a los Latin Grammy 2021, hay dos temas en ese idioma “Day by Day” y “Would you let me go”.

¿Cómo se dio la incorporación de los versos en inglés?

“[Fue] natural. Yo trato de que el proceso siempre sea lo más orgánico posible, honesto, sin forzar, sin pretender. El inglés es parte de mi vocabulario. Viví muchos años en Estados Unidos, la mamá de mis niños es americana. En la casa se hablaba mayormente inglés, así que así salió”, dijo Capó a Zona Pop CNN.

“ Yo escribo las canciones a veces como diciendo disparates al aire en una línea, en una estructura melódica y lo que va saliendo el subconsciente me va guiando más o menos hacia donde va la canción. Esa parte me salió en inglés y así… La sentimos natural. Yo siempre he estado con inquietud así de meter spanglish en una que otra ocasión. Lo hice en ‘Day by Day’, lo he hecho en otros temas y pues aquí se hace de esa manera”, agregó el cantante.

“Gracias” de Pedro Capó está disponible en todas las plataformas de streaming.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.