Alexei Rojas Fedorushchenko, el portero de Arsenal que tiene tres países como opción a representar a futuro

(CNN Español) — Históricamente, en el fútbol hay jugadores que por una doble nacionalidad han tenido la opción de escoger qué país representar, y un selecto grupo ha podido jugar con más de una selección absoluta.

Podemos recordar los precedentes de los jugadores de la antigua Unión Soviética, donde hubo futbolistas que jugaron hasta en cuatro selecciones nacionales después del fin de la URSS. O Yugoslavia, donde algunos jugadores representaron tres selecciones.

Aquí resalta el caso de Dejan Stankovic, quien jugó 3 mundiales con tres selecciones distintas: Yugoslavia en Francia 1998, Serbia-Montenegro en Alemania 2006 y Serbia en Sudáfrica 2010.

Pero que un jugador tenga tres opciones de países en la mesa para escoger qué selección absoluta representará en el futuro, eso es un caso aparte.

Esto es lo que le ocurre a Alexei Rojas Fedorushchenko, un joven de 16 años de nacionalidad británica, hijo de madre rusa y padre colombiano.

Alexei juega actualmente en el Arsenal FC de Inglaterra, en la categoría sub-16. La semana pasada, el entrenador del primer equipo, Mikel Arteta, invitó al joven portero a unirse a los entrenamientos de la primera plantilla del conjunto cañonero, una invitación que no pasó desapercibida en el mundo del fútbol.

“El lunes, mi entrenador llamó a mi padre, le dijo que Mikel Arteta había decidido invitarme a entrenar con la primera plantilla, llegué el martes a entrenar con ellos y hablé en español con Mikel y me dio muy buenos comentarios. Muchos pensarán que estaba emocionado, para mí fue algo diferente, el haber ido el martes a entrenar con el primer equipo fue ir a mostrarle a Mikel y al club por qué un día yo voy a ser el portero titular del Arsenal FC”, le dijo Alexei a CNN en Español.

El joven es el portero titular de la sub-16 del Arsenal, entrena con la sub-18 del club y es el portero titular de la selección de Colombia sub-17.

Los orígenes de Alexei están en dos regiones totalmente diferentes. Su madre, Yulia Fedorushchenko, nació en Chelyabinsk, Rusia, una ciudad en el sur de los montes Urales, la frontera geográfica entre Europa y Asia.

El padre de Alexei, Fernando Rojas, es originario de Bogotá y creció en los llanos orientales de Colombia, en Villavicencio.

Con una familia multicultural como la de Alexei y jugando fútbol en una de las ciudades meca del deporte, cambiar de idioma en una conversación es algo muy natural para ellos.

“En la casa, usamos cuatro idiomas, usamos tres con Alexei y nuestro otro hijo Romeo, español, inglés, ruso, y entre mi esposa y yo hablamos en griego para que no nos entiendan nuestros hijos en ocasiones”, dice el padre de Alexei.

En el fútbol, algo que ayuda a un portero a posicionarse desde muy temprano en un club élite es la estatura, y esto es algo que Alexei tiene. Con tan solo 16 años, este joven portero mide 1,84 metros de estatura.

Esto lo ha puesto en la órbita de las selecciones menores de Inglaterra y Colombia, en las cuales ya ha asistido a sesiones de entrenamiento, mientras que la selección rusa también lo tiene en la mira.

Con Inglaterra, ha estado en convocatorias de la sub-15 y ha jugado en dos ciclos de esta categoría.

Mientras que en 2020, Alexei fue convocado para jugar con la selección colombiana en el microciclo de la sub-17.

Aun así, llama la atención que Alexei haya decidido estar con la selección de Colombia. “Estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado la selección Colombia, me han dado la mejor oportunidad y por eso estoy con Colombia. He asistido a convocatoria con Inglaterra, pero estoy con Colombia. Yo me siento colombiano, y solo pienso en la selección Colombia”, dice Alexei.

Con referentes como los porteros alemanes Manuel Neuer y Marc-André ter Stegen, Alexei dice que tiene muy claro lo que quiere hacer con su carrera deportiva y académica.

Su madre, Yulia, es analista de riesgo en el sector de energía limpia renovable y su padre, Fernando, trabaja en el sector de la finca raíz internacional. Ambos han inculcado los valores del estudio en la joven promesa del arco del Arsenal y de la selección de Colombia.

“Yo entiendo la importancia de estudiar, así podré ser una persona más completa; una persona más educada puede pensar mejor y tomar mejores decisiones en la cancha y afuera de ella”, dice Alexei.

Este joven británico-colombiano-ruso es amante de las arepas y es un fiel creyente de que el desayuno colombiano es “el mejor desayuno del mundo”.

Sus raíces colombianas, su cultura colombiana, esa que le inculcó su padre y las visitas a Colombia y el tiempo que ha convivido con la selección sub-17 han marcado al joven portero.

“Con el grupo de la sub-17 y el cuerpo técnico encontré algo especial, encontré un ambiente familiar para entrenar, llegué y todos me aceptaron. Yo tengo algunas cosas muy claras en mi vida, yo quiero ser el mejor portero del mundo y quiero ser el portero titular de la selección mayores de Colombia un día y jugar en Barranquilla, jugar mundiales con Colombia y por qué no, aspirar a ser campeones de un Mundial”.

Británicos con parientes colombianos en la actualidad del fútbol inglés

Iancarlo Poveda es uno de los jugadores británicos que resalta en esta selecta lista. El delantero, que hizo su debut en la Premier League en Manchester City y actualmente es parte del Leeds United de Marcelo Bielsa, está jugando a préstamo en el Blackburn Rovers.

Steven Alzate, mediocampista inglés con nacionalidad colombiana, juega actualmente en el Brighton & Hove Albion y ya ha podido vestir la camiseta de la selección absoluta de Colombia.

Kevin Gonzales Quintero es otro jugador colombo-británico que actualmente se encuentra en la academia del Crystal Palace. El mediocampista ya ha sido convocado a la selección sub-17 de Colombia.

Colombianos que han jugado en la Premier League

La Liga Premier de Inglaterra, que muchos consideran la mejor liga del planeta, ya ha tenido varios jugadores colombianos en clubes de tradición.

Han sido 18 jugadores colombianos que han arribado a Gran Bretaña para jugar en la Premier League.

La liga ha tenido a varios delanteros de nacionalidad colombiana. El que abrió la puerta fue Faustino Asprilla, uno de los delanteros más famosos de la historia del fútbol colombiano, quien jugó en el Newcastle en la década del 90, acompañado en el ataque del Toon Army por el mítico Alan Shearer, máximo goleador del club con 206 goles y máximo goleador de la Liga Premier con 260 goles.

Otro jugador que pasó por la Premier League es el trotamundos Hamilton Ricard, quien vistió la camiseta del Middlesbrough por cuatro temporadas y jugó en 8 países del exterior.

Juan Pablo Ángel, ídolo del River Plate de Argentina, jugó en Aston Villa de 2001 a 2007 con los leones de Birmingham, anotando 72 goles en 205 partidos.

Hugo Rodallega militó en dos equipos de Inglaterra, Wigam y Fulham, en siete años.

Radamel Falcao García, máximo goleador de la selección Colombia con 35 goles, tuvo un paso fugaz por Inglaterra donde jugó en dos de los clubes más emblemáticos de la Liga Premier: Manchester United y Chelsea FC.

Otros jugadores colombianos que han pasado por la Premier son:

Yerry Mina: Everton FC

James Rodriguez: Everton FC

Juan Camilo Hernández: Watford

Davinson Sánchez: Tottenham Hotspurs

Jefferson Lerma: Bournemouth

David Ospina: Arsenal FC

Carlos Sánchez: Aston Villa y West Ham United

Juan Guillermo Cuadrado: Chelsea FC

Pablo Armero: West Ham United

Camilo Zúñiga: Watford

José Izquierdo: Brighton & Hove Albion

Víctor Ibarbo: Watford

Jhon Viafara: Portsmouth y Southhampton

Bernardo Espinosa: Middlesbrough

David González: Manchester City

