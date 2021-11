La Academia Latina de la Grabación reconoce esta noche a cuatro mujeres con el galardón “Leading Ladies of Entertainment”

merinojavier73

(CNN Español) — La Academia Latina de la Grabación reconocerá esta noche a cuatro mujeres destacadas en la industria de la música y cuyas aportaciones abona al reconocimiento de más mujeres exitosas en ese campo.

Mayna Nevarez, Mia Nygren, Mónica Vélez e Ivy Queen serán honradas y reconocidas por su profesionalismo, contribuciones e inspiración a la próxima generación de mujeres líderes.

“Estas mujeres dinámicas nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres profesionales en el entorno artístico y de entretenimiento actual”, expresó el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud , a través de un comunicado de prensa.

“Todavía existe una falta de paridad de género en la industria, y seguimos enfocados en continuar nuestro trabajo para superar los desafíos que enfrentan las mujeres a través de programas educativos, asociaciones y un proceso de votación transparente”, agregó.

¿Quienes son las mujeres galardonadas?

Mayna Nevarez, es la fundadora y CEO de la agencia de comunicación Nevarez Communications, quienes manejan las relaciones públicas en Estados Unidos de cantantes como Daddy Yankee, Gloria Trevi y Carlos Vives, entre otros.

Mia Nygren es la directora general de Spotify para América Latina, encargada de la plataforma musical número uno del mundo.

La compositora mexicana Mónica Vélez quien ha escrito y compuesto un sinfín de canciones para artistas como Gloria Trevi, OV7, Camila, Paulina Rubio, Yuridia, Alejandro Fernández y la lista sigue.

Martha Ivelisse Pesante, mejor conocida como Ivy Queen y comúnmente reconocida como “La caballota”, es considerada una de las pioneras del género urbano.

Mia Nygren espera que este reconocimiento sea una inspiración para que otras mujeres puedan seguir su camino y se dediquen al mundo musical (Foto Spotify)

Inspiración para otras mujeres

Para Mia Nygren, la importancia de este reconocimiento es que sea inspiración para otras mujeres. “Es sumamente importante para mí recibir este reconocimiento de parte de la Academia Latina de la Grabación. El honor más grande para mí es ser considerada una mujer que inspira a futuras líderes”.

La directora general de Spotify para América Latina reconoció que hacen falta referentes en la industria pues considera que no hay tantas mujeres que puedan ser un ejemplo e inspiración. “Me da motivación para seguir adelante para alcanzar esta igualdad. En mi caso en particular, confirma firmemente que da lo mismo de dónde vienes, qué aspecto tienes, cómo hablas y cuánto mides. Si tienes la mente abierta, puedes alcanzar lo que tú quieras”.

“La industria ha cambiado, llevo más de dos décadas. Esto es solo el comienzo, el camino es largo, pero este aumento en el interés de las mujeres por lo que somos, sigue siendo baja y no estoy contenta. La mitad del planeta somos mujeres. En las listas de popularidad, uno de cada cinco éxitos es de una mujer; una de cada ocho es compositora y menos de uno de cada 10 es productora. Eso no está ok”, afirmó.

vy Queen, una de las pioneras del género urbano habló con Zona Pop sobre “LOUD”, el podcast que realizó junto a Spotify y Futuro Media sobre el reguetón. (Fotografía Rodrigo Varela/Getty Images for Univision)

Ivy Queen: “Tenía todo en mi contra”

En entrevista con Marysabel Huston para el episodio Ivy Queen y la historia del reguetón: “La Caballota” desmenuza los orígenes del género en “LOUD” de Zona Pop, la artista conocida como “La caballota” habla de los problemas a los que como mujer se enfrentó al iniciar en la carrera musical en el género urbano, dominado por los hombres.

“Yo me enamoré de esta música rotundamente porque puedo poner en versos lo que siente una mujer. A mí me tocó rapear lo que estaba viviendo, desde el divorcio de mis papás, hasta la crianza de mis hermanos. Creo en el poder del “no”. No existían listas de popularidad o premios para mi género”.

Agregó que tener la voz gruesa y un ‘look’ diferente no eran una maldición, sino una bendición por ser un sello distintivo. “Tenía todo en contra, las uñas, las trenzas, me llamaban Freddy Krueger. Mi vida ha sido una constante lucha por nuestra igualdad, por la inclusión nuestra en el género de la música, por la inclusión de la comunidad LGBTQ y mi lucha seguirá siendo constante”, aseguró la cantante.

Trabajo en equipo

Por su parte, Mayna Nevarez, de la agencia de comunicación Nevarez Communications, apuntó a que todos debemos de trabajar junto sin importar el género. “Estamos a pasos lentos, pero es importante que las mujeres nos unamos porque si nosotras nos ayudamos mutuamente, así es que las mujeres puedan crecer dentro de la industria de la música”.

Nevarez dijo que sería interesante saber si en la Academia Latina cada vez hay más mujeres que forman parte de esta. “Cada vez veo más mujeres participando en comités, en membresías y en reuniones de los Latin Grammy. Es sumamente importante saber si cada vez hay más miembros votantes y así ver un incremento en mujeres nominadas como compositoras, productoras, ingenieras de sonido”.

Aseguró que otras mujeres dentro de la industria han comenzado a apoyar a otras. “No se trata de que es un club de mujeres, la idea es que no sean evento de hombres o de mujeres, sino que todos se integren. En el organismo Women in Music, uno de los objetivos es que en los paneles el 50% sean mujeres y el 50% sean hombres”, concluyó la profesional de las relaciones públicas.

Un gran compromiso…

Una de las compositoras con la que muchos cantantes quieren trabajar es Mónica Vélez. Sus temas han sido grabados por cantantes como Luis Fonsi, Marc Anthony, Camila, David Bisbal, Los Tigres del Norte, Ricky Martin, Reik, Bronco, Paulina Rubio, OV7 y Gloria Trevi, entre otros.

La también integrante de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), afirma que este reconocimiento es gran compromiso. “Somos cientos y cientos de mujeres componiendo, creando, tocando, mezclando, produciendo y muy pocas en los créditos. Este reconocimiento es un gran regalo y compromiso. No olvidar que la música es un regalo que podemos usar para abrir puertas, para construir puentes, para ser tribu”.

Añadió que del 100% de los autores que cobran regalías autorales, las mujeres no alcanzan ni el 10%. “Veo el reconocimiento de ‘Leading Ladies of Entertainment’ no solo como un reconocimiento sino como un movimiento expansivo, una semilla de posibilidades, una estafeta, un aeroplano y un abrazo al alma. Estoy infinitamente agradecida a la Academia y a su presidente, Manuel Abud, por sembrarla y por ponerle este fantástico reflector a las mujeres como líderes y creadoras”.

La ceremonia de los Latin Grammy se llevará a cabo este jueves 18 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Podrá verse en America Latina a través de TNT, canal hermano de CNN en Español, perteneciente a WarnerMedia. Mientras que, en Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá por Univision.

Consulta en tu país el horario de transmisión para saber exactamente la hora del evento musical más importante de la industria.

