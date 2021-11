Exoneran a dos hombres condenados por el asesinato de Malcolm X

Alexandra Ferguson

(CNN)– Dos hombres condenados por el asesinato de Malcolm X en 1965 fueron exonerados después de más de medio siglo, según sus abogados. Una investigación de 22 meses llevada a cabo por la Fiscalía del Distrito de Manhattan Cyrus Vance y los abogados de los hombres Muhammad A. Aziz y el difunto Khalil Islam descubrió que se ocultaron pruebas de su inocencia, incluidos documentos del FBI durante el juicio.

Los hombres eran conocidos en el momento del asesinato del activista de los derechos civiles como Norman 3X Butler (Aziz) y Thomas 15X Johnson (Islam).

Norman 3X Butler, a la izquierda, y Thomas 15X Johnson verán anuladas sus condenas.

En una entrevista con The New York Times, que informó por primera vez de la noticia, Vance se disculpó por el fracaso de las fuerzas del orden y dijo: “Esto apunta a la verdad de que las fuerzas del orden a lo largo de la historia a menudo no han cumplido con sus responsabilidades”.

Vance tuiteó este miércoles que su oficina, junto con los abogados que representan a los hombres, solicitará la anulación de las condenas. Aziz, de 83 años, salió de la cárcel en 1985; Islam salió en 1987 y murió en 2009.

CNN contactó con la Fiscalía del Distrito de Manhattan, que anunció una conferencia de prensa para este jueves.

En un comunicado, el Innocence Project y los abogados de Aziz e Islam dijeron que, con el acuerdo de Vance, presentarán una moción conjunta el jueves para anular las condenas de 1966.

Malcolm X, una de las voces más poderosas en la lucha contra el racismo en la nación, subió al escenario del Audubon Ballroom de Nueva York el 21 de febrero de 1965. Su esposa Betty Shabazz y sus cuatro hijos estaban entre el público.

Poco después, se produjeron disparos y el icono murió.

“Uno de los errores judiciales más descarados”

El comunicado dice que la reinvestigación “desenterró nuevas pruebas de la inocencia del Sr. Aziz y del Sr. Islam, incluyendo documentos del FBI que habían estado disponibles en el momento del juicio pero que fueron retenidos tanto por la defensa como por la Fiscalía”.

“El asesinato de Malcolm X fue un acontecimiento histórico que exigía una investigación y un enjuiciamiento escrupulosos pero, en cambio, produjo uno de los errores judiciales más descarados que he visto jamás”, dijo el abogado Barry Scheck, cofundador del Innocence Project.

“Corregir oficialmente la falsa narrativa histórica en torno a uno de los acontecimientos más significativos de la historia de Estados Unidos del siglo XX nos permite aprender y prevenir futuros errores judiciales”.

El abogado David B. Shanies dijo que Aziz e Islam “experimentaron la agonía de décadas en prisión por un crimen que no cometieron. Se les arrebató la libertad en la flor de la vida y se les calificó de asesinos de un destacado líder de los derechos civiles”.

Malcolm X fue un líder icónico e intenso y portavoz de la Nación del Islam que denunció a los blancos como “demonios de ojos azules”. Pero al final de su vida, Malcolm X cambió su opinión sobre los blancos y descartó la ideología de la Nación del Islam en favor del Islam ortodoxo.

Al hacerlo, temió por su propia vida desde dentro de la Nación.

Malcolm X sigue siendo un símbolo de inspiración para los hombres negros y otros conmovidos por su transformación de estafador callejero a una figura histórica que el difunto actor Ossie Davis elogió como “nuestro propio príncipe negro brillante”.

El asesinato se produjo tras una disputa pública entre Malcolm X y el fundador de la Nación del Islam, Elijah Muhammad. Malcolm X había acusado a Muhammad de infidelidad y abandonó la Nación en marzo de 1964.

Uno de los condenados dice haber oído hablar del asesinato en la radio

Tres hombres fueron condenados en 1966. Mujahid Abdul Halim (conocido como Talmadge Hayer y Thomas Hagan), Aziz e Islam fueron condenados a cadena perpetua. Durante años, Aziz e Islam dijeron que eran inocentes. Halim dijo que había participado en el asesinato, pero afirmó la inocencia de los otros dos hombres.

Aziz sigue intentando limpiar su nombre, según Innocence Project. Ha cargado con el estigma de la condena durante más de 50 años.

Halim trató de absolver a Aziz e Islam del asesinato cuando subió al estrado durante el juicio el 28 de febrero de 1966, según informó The New York Times.

“Solo quiero testificar que Butler (Aziz) y Johnson (Islam) no tuvieron nada que ver. … Estuve allí, sé lo que pasó y conozco a la gente que estaba allí”, dijo Halim.

Según Innocence Project, no había ninguna prueba física que vinculara a Aziz o a Islam con el asesinato de una de las figuras afroestadounidenses más importantes del siglo XX. Aziz también tenía una coartada, diciendo que estaba en casa atendiendo su pierna herida.

“El día del asesinato, que era un domingo por la mañana, estaba tumbado en el sofá con el pie levantado y lo oí por la radio”, recuerda Aziz en la serie documental de Netflix “¿Quién mató a Malcolm X?”, según Innocence Project.

La revisión del caso por parte de Vance en 2020 se produjo después de que el documental de Netflix planteara una serie de nuevas preguntas.

La oficina del Fiscal de distrito anunció la revisión y dijo que había estado trabajando con Innocence Project, un proyecto sin fines de lucro, que busca exonerar a los condenados erróneamente.

La hija de Malcolm X Ilyasah Shabazz dijo entonces en un comunicado que esperaba que la investigación “aportara claridad y transparencia respecto a este devastador acto criminal contra mi familia y todos los devotos seguidores del querido Malcolm”.

“Mi padre vivió su vida defendiendo y persiguiendo la verdad”, dijo. “Se merece la misma dedicación a la verdad por parte de todos nosotros”.

El asesinato de Malcolm X ha sido objeto de un gran debate y ha generado teorías conspirativas que implican a la Nación del Islam y a otros. La Nación del Islam ha negado repetidamente cualquier implicación en el asesinato de Malcolm X.

