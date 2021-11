Hombre que se declaró culpable de violación y abuso sexual de cuatro adolescentes no irá a prisión

Mariana Toro

(CNN) — Un hombre que se declaró culpable de la violación y agresión sexual de cuatro adolescentes evitará la pena de prisión después de que un juez del estado de Nueva York dijo que pasar tiempo tras las rejas sería inapropiado.

Christopher Belter, ahora de 20 años, se declaró culpable en 2019 de intento de abuso sexual en primer grado, violación en tercer grado y dos cargos de agresión sexual en segundo grado, según documentos judiciales.

Los cargos se derivan de cuatro incidentes separados en 2017 y 2018 en Lewiston, Nueva York, según los documentos. Él y las víctimas tenían menos de 18 años en ese momento.

Belter fue puesto en libertad condicional provisional durante dos años con límites en su uso de Internet y acceso a pornografía, según los documentos.

Pero violó los términos de su libertad condicional, según documentos judiciales. El juez Matthew J. Murphy le negó el estatus de delincuente juvenil y dictaminó que sería sentenciado como adulto, según los documentos.

El martes pasado, el juez Murphy emitió una sentencia de ocho años de libertad condicional y dictaminó que Belter debe registrarse como delincuente sexual, pero dijo que pasar tiempo en prisión sería inapropiado.

“Sufrí mucho. No me avergüenza decir que en realidad oré sobre cuál era la sentencia apropiada en este caso porque había un gran dolor. Hubo un gran daño. Se cometieron múltiples delitos en el caso”, dijo el juez Murphy, según WKBW, afiliada de CNN. “Me parece que una sentencia que implique encarcelamiento o encarcelamiento parcial no es apropiada, así que te voy a sentenciar a libertad condicional”.

También se emitió una orden de protección por el primer cargo.

El castigo más leve de lo esperado para Belter tiene similitudes con las críticas presionadas contra el caso de agresión sexual de Brock Turner, el estudiante de la Universidad de Stanford que fue sentenciado a seis meses de prisión por el juez Aaron Persky por violar a una mujer adulta. Los votantes en el condado de Santa Clara, California, destituyeron más tarde a Persky debido a la indignación por la sentencia.

ANÁLISIS | 4 casos convergen para poner a prueba la justicia estadounidense

El juez Murphy se jubilará el próximo mes a la edad de jubilación obligatoria del estado de 70 años, según WKBW.

El abogado de Belter, Barry Covert, se negó a comentar. Antes de la sentencia, Belter leyó una declaración a las víctimas en el caso.

“A través del tratamiento y la reflexión, he llegado a sentir una profunda vergüenza y arrepentimiento por mis acciones. Ninguna de ustedes merecía estar en esta situación”, dijo. “Espero que cada una de ustedes pueda cerrar la herida que hice”.

“Sin embargo, sé que quedará una cicatriz que servirá como recordatorio de la maldad de esa noche”, agregó.

Violación y embarazo de una niña de 11 años reaviva debate sobre el aborto 3:23

La víctima de violación “M.M.” habló en la corte en agosto

Una de las víctimas de Belter habló sobre el incidente en una audiencia judicial. La joven, identificada como M.M., tenía 16 años en agosto de 2018 cuando Belter la violó y “le dijo que dejara de ser una bebé”, afirman documentos judiciales. Ella le dijo al tribunal que se centró en una planta en su habitación “mientras lloraba durante el ataque”.

“Ojalá hubiera tenido una voz más fuerte al comienzo de todo esto. Tal vez podría haber hecho más. Esa chica de 16 años confiaba demasiado en que se haría justicia. Le preocupaba que si hablaba más alto, se lastimaría aún más y lastimaría a otras personas en el camino. Simplemente había asumido que todos los violadores van a la cárcel. Perdió oportunidades para hablar de las que ni siquiera estaba consciente. Deja que la gente haga sus trabajos, sí, claro”, dijo a la corte.

“Pero hoy soy mayor. Hoy sé que puedo hablar por mí misma sin interferencias, sin que la gente me diga qué decir y qué no decir. Así que me presento ante ustedes pidiéndoles que no permitan que esto sea el final, que no dejen que este violador se vaya con dos años de libertad condicional con borrón y cuenta nueva. Se los pido porque tienen la capacidad de salvar a las futuras niñas. Tienen la capacidad de apagar este fuego o dejar que siga ardiendo”.

Steve Cohen, abogado de una de las víctimas de Belter, dijo que su cliente estaba profundamente decepcionada con la sentencia y vomitó en el baño después.

M.M. le dijo a WKBW que estaba “asqueada” con la sentencia.

“El juez tuvo la oportunidad de apagar el fuego, pero decidió dejar que siguiera encendido”, dijo. “No esperaba estar tan emotiva como estaba, pero simplemente me derrumbé”.

El fiscal de distrito del condado de Niagara, Brian Seaman, también criticó la falta de tiempo en prisión en la sentencia.

“Con base en la gravedad de estos crímenes, las declaraciones poderosas y emocionales de las víctimas y el hecho de que Christopher Belter ya recibió la oportunidad de libertad condicional provisional y falló, mi oficina ha dejado muy claro que creíamos que una sentencia de prisión era completamente apropiada en este caso “, dijo.

Pakistán aprueba un proyecto de ley contra las violaciones que permite la castración química de los reincidentes

‘Es un fracaso de la justicia’, dice otra víctima de Belter

Jane Doe, una estudiante universitaria de 19 años que fue agredida por Belter en 2017, le dijo a CNN que estaba en un estado de incredulidad cuando su padre la llamó para darle las noticias.

“Me quedé en silencio”, dijo. “Me preguntó si podía escucharlo. No lo podía creer. Después de que estuvo hablando conmigo por un tiempo, asimilé lo que estaba diciendo y comencé a sentirme mal”.

Cuando se le preguntó por qué cree que el juez Murphy tomó la decisión que tomó, Doe dijo que no lo sabe porque la decisión no tiene ningún sentido para ella.

“Mi perspectiva legalmente es que realmente no tengo una respuesta, siento que me tergiversaron y es un fracaso de la justicia. En mi corazón, desafortunadamente, creo que él (el juez Murphy) simpatizaba con Christopher, y eso es una idea realmente enfermiza de imaginar”.

Esto es lo que los expertos legales dicen que ayudó a absolver a Kyle Rittenhouse

Doe se sintió especialmente desanimada cuando escuchó en los informes de los medios que Murphy dijo que oró por la decisión y que, como cristiana, tiene “problemas para creer que oran al mismo Dios”.

“Saber que alguien usó el nombre de Dios para racionalizar una decisión tan enfermiza me rompió el corazón, que de alguna manera la decisión que tomó el juez Murphy fue apropiada porque oró”, dijo.

Después de su experiencia con este caso en los últimos años, dijo que siente que el sistema de justicia penal está “más allá de lo corrupto” y que no está protegida por las leyes que existen actualmente. Sobre todo, siente que estas leyes no significan nada para las personas privilegiadas que pueden manipular y abusar del sistema en su beneficio.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.