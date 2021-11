ANÁLISIS | Por qué la apuesta de Biden para reducir los precios de la gasolina es más una curita que un cambio de juego

Mariana Toro

Nueva York (CNN Business) — Durante meses, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados rechazaron las súplicas de Washington y otras capitales mundiales de bombear más petróleo.

Ahora, una coalición de países consumidores liderada por Estados Unidos se está uniendo para decir efectivamente: Bien, si no actúan, nosotros sí.

La Casa Blanca anunció el martes que India, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido se unirán a Estados Unidos en la primera liberación coordinada de petróleo de emergencia en una década. Los analistas ya han llamado al grupo el “anti-OPEP”.

Solo Estados Unidos está liberando 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo. Es el despliegue más grande registrado y una forma dramática para que la administración de Biden demuestre que está tomando medidas agresivas en respuesta a los altos precios en el surtidor.

La buena noticia es que el mero rumor de esta intervención histórica hizo bajar los precios del petróleo desde máximos de siete años. Y eso debería traducirse en un alivio para los estadounidenses que luchan contra los altos precios de la gasolina.

Pero la mala noticia es que nadie, ni siquiera la Casa Blanca, espera una caída dramática de los precios en el surtidor.

El “mejor de los casos” es que los precios bajan de 15 a 20 centavos por galón, según Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group.

Y no esperes que eso suceda de inmediato.

“No va a suceder en modo rápido y furioso”, dijo Robert Yawger, vicepresidente de futuros de energía de Mizuho Securities.

El presidente Joe Biden lo reconoció durante su anuncio el martes.

“Si bien nuestras acciones combinadas no resolverán el problema de los altos precios de la gasolina de la noche a la mañana, marcarán la diferencia”, dijo Biden. “Tomará tiempo, pero en poco tiempo, deberías ver caer el precio de la gasolina donde llenas el tanque”.

Los detalles clave de la intervención internacional siguen sin estar claros, incluidas las cantidades precisas que están contribuyendo los principales países. La Casa Blanca anunció inicialmente que China participaría, pero luego Biden solo dijo que China “también podría hacer más”.

La falta de detalles probablemente no impresionó a Wall Street. Después de bajar inicialmente con las noticias, los precios del petróleo de EE. UU. terminaron el día un 2,2% más alto. El crudo Brent, el índice de referencia mundial, subió más del 3%.

A menos que China esté dando un paso adelante con un despliegue verdaderamente masivo de barriles, este esfuerzo coordinado parece ser más una curita que un cambio de juego.

El mundo consume 100 millones de barriles de petróleo al día

El problema es que la Reserva Estratégica de Petróleo no resolverá el problema subyacente. El suministro de petróleo no ha seguido el ritmo de la creciente demanda a medida que la economía de EE.UU. se recupera del covid. Si bien la liberación de barriles de reservas estratégicas puede ayudar, hay una cantidad finita de petróleo en reserva. Los países no pueden simplemente liberar petróleo todos los meses.

“La liberación de petróleo de la reserva estratégica probablemente no tendrá un efecto a largo plazo en la reducción de los precios de la gasolina”, dijo Rob Thummel, gerente de cartera de Tortoise, una firma de inversión en energía.

Los partidarios del uso de la reserva estratégica reconocen este punto.

“No va a ser la panacea. Pero tenemos que hacer lo que podamos”, dijo el representante demócrata Ro Khanna de California a CNN el lunes después de enviarle a Biden una carta instándolo a utilizar el SPR.

También es crucial mantener el tamaño de las acciones en contexto. Aunque la liberación de 50 millones de barriles por parte de Estados Unidos es la mayor en la historia de Estados Unidos, eso es aproximadamente lo que el mundo consume cada 12 horas.

Patear la lata

Otro factor es la forma en que la administración de Biden está liberando los barriles.

Aproximadamente 18 millones de barriles estarán en una aceleración de una venta que el Congreso autorizó previamente.

El resto, 32 millones de barriles, se liberarán mediante cambio o canje. Por definición, esos barriles deben devolverse en una fecha posterior y ese suministro debe provenir de algún lugar.

“El mercado sabe que los barriles tienen que ser devueltos. Hasta cierto punto, es contraproducente”, dijo Yawger de Mizuho.

Louise Dickson, analista senior de mercados petroleros de Rystad Energy, está de acuerdo.

“La medida de Biden y otros líderes puede estar impulsando el problema del suministro en la línea de tiempo”, escribió Dickson en una nota el martes. “Ya que vaciar el almacenamiento ejercerá aún más presión sobre las ya escasas reservas de petróleo. Y estos países eventualmente tengo que ir a comprar para recargar las reservas estratégicas”.

Los funcionarios de Biden señalan, sin embargo, que el mercado de futuros indica que los precios serán más bajos el próximo año. Por lo tanto, ven el movimiento como un “puente entre el entorno actual de precios altos y un período de precios más bajos en el futuro”.

La perspectiva para 2022 frente al petróleo

A pesar de todo esto, los funcionarios de Biden se sintieron obligados a actuar, en gran parte porque los altos precios de la gasolina y la inflación en general están creando ansiedad en millones de estadounidenses. Y esa ansiedad está pesando seriamente en las cifras de las encuestas de Biden.

Biden es tan “empático como nadie con quien haya trabajado”, dijo un alto funcionario de la administración a los periodistas durante una conferencia de prensa. “Los consumidores enfrentan desafíos en el surtidor en este momento. Y estamos tratando de lidiar con esa situación y lidiar con ella de una manera inteligente, personalizada y agresiva”.

Tom Kloza, jefe del Servicio de Información de Precios del Petróleo, dijo que el despliegue coordinado es más que una curita y argumentó que “podríamos haber estado llamando a la puerta de los US$ 90 por barril” si no fuera por el despliegue de la reserva estratégica.

Sin embargo, a Kloza le preocupa que los precios de la gasolina aumenten bruscamente a principios de 2022, superando los precios del petróleo. Esto, debido al retiro de refinerías en California, Nuevo México y Louisiana.

“No van a volver y los vamos a extrañar”, dijo Kloza. “Vamos a tener una verdadera primavera apocalíptica, en mi opinión. Y no es a causa de Joe Biden”.

‘La opción nuclear’

Hay dos comodines principales en el futuro.

Primero, la Casa Blanca señaló que Biden podría no haber terminado todavía.

“El presidente está listo para tomar medidas adicionales, si es necesario. Y está dispuesto a utilizar todas sus autoridades trabajando en coordinación con el resto del mundo para mantener un suministro adecuado mientras salimos de la pandemia”, dijo la Casa Blanca en su hoja informativa.

En teoría, Biden podría liberar aún más barriles en el futuro. Y algunos demócratas están pidiendo a Biden que prohíba las exportaciones de petróleo, aunque algunos expertos advierten que sería contraproducente porque el crudo es un producto comercializado a nivel mundial.

Pero la pregunta más importante es cómo responden la OPEP y sus aliados, conocidos colectivamente como OPEP+.

El grupo, liderado por Rusia y Arabia Saudita, tiene programado reunirse la próxima semana. El plan era aumentar la producción en otros 400.000 barriles por día. Sin embargo, es fácil ver cómo estos productores desechan esos planes. La OPEP+ podría citar fácilmente las liberaciones de emergencia o el confinamiento de covid en Austria como una razón por la que esos barriles ya no son necesarios.

“Esa sería la opción nuclear”, dijo Helima Croft, directora de estrategia global de productos básicos de RBC Capital Markets.

