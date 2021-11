Para evitar covid-19, aquí hay cuatro preguntas para hacerles a familiares y amigos antes de las reuniones de ‘Thanksgiving’

CNNEE

(CNN) — Este jueves marca el segundo Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) durante la pandemia de coronavirus. Muchos abuelos están planeando con entusiasmo ver a sus nietos. Los amigos están vistiendo sus mesas de comedor para el pavo y sus seres queridos. Algunas personas tienen vuelos reservados o viajes por carretera programados.

Pero en el fondo, el número de casos de covid-19 está aumentando poco a poco en Estados Unidos y millones de estadounidenses siguen sin vacunarse, lo que deja a algunas personas preocupadas por los posibles riesgos de covid-19 que podrían venir con sus planes de ‘Thanksgiving’.

Si tienes inquietudes, los expertos dicen que hay algunas preguntas importantes que debe hacer para ayudar a sopesar su riesgo: ¿Están vacunadas las personas que lo rodean? ¿Se han hecho una prueba recientemente? ¿Deberías abrir las ventanas cuando estás en el interior?

Los resultados de una nueva encuesta de Axios / Ipsos, publicada este martes, encontró que entre 682 adultos estadounidenses que planean ver a la gente para ‘Thanksgiving’ este año, el 31% dijo que considera que hay un “riesgo grande o moderado” en reunirse amigos o familiares, frente al 64% que afirmó lo mismo hace un año.

Entre los que planean reunirse este ‘Thanksgiving’, el 30% dijo que los invitados incluirán personas no vacunadas y otro 17% dijo que no saben si los invitados están vacunados o no, lo que significa que casi la mitad de los encuestados, el 47%, podría estar cerca de personas no vacunadas durante las fiestas.

Las personas no vacunadas tienen seis veces más probabilidades de dar positivo en la prueba de covid-19 que las que están vacunadas, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., durante una sesión informativa en la Casa Blanca el lunes.

“Las infecciones entre los no vacunados continúan impulsando esta pandemia, hospitalizaciones y muertes, trágicamente, en un momento en que tenemos vacunas que pueden brindar una protección increíble”, dijo Walensky.

“A medida que nos acercamos a las fiestas de Acción de Gracias, quiero tomarme un momento para reflexionar sobre dónde estábamos hace un año. Recuerdo haber esperado con gran anticipación las vacunas que salvan vidas que tenemos actualmente al alcance de la mano”.

Añadió: “Animamos a las personas que se reúnan a que lo hagan de forma segura después de haber sido completamente vacunadas, como hemos estado diciendo durante meses”.

Para celebrar de manera segura, aquí hay cuatro preguntas para hacerles a tus amigos y familiares antes de las reuniones de ‘Thanksgiving’:

Pregunta 1: ¿Te vacunaste?

Conocer el estado de vacunación de las personas que lo rodean puede ayudarlo a determinar si debe tomar ciertas precauciones durante las reuniones festivas, como usar una máscara o mantener la distancia.

Dado que los miembros de su familia están completamente vacunados, el Dr. Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Salud, dijo que pasará las fiestas con su familia y que está bien quitarse de las máscaras cuando todos estén vacunados.

“Eso es lo que voy a hacer con mi familia”, dijo Fauci a Dana Bash de CNN en State of the Union el domingo. Pero agregó que cuando esté viajando o desconozca el estado de vacunación de las personas que lo rodean, entonces use una máscara.

“Esa es la red de seguridad, es la vacunación”, dijo Fauci.

“Vacúnate y podrás disfrutar de las fiestas con mucha facilidad, y si no lo estás, ten cuidado”, agregó Fauci. “Hazte la prueba si necesitas cuando estén juntos, pero eso no sustituye a la vacunación. Vacúnate y podrá seguir disfrutando de las interacciones con su familia y otras personas”.

Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de recibir una segunda dosis de las vacunas contra el coronavirus Pfizer / BioNTech o Moderna o una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson.

Casi el 60% de la población de EE. UU. Está completamente vacunada, pero alrededor de 82 millones de personas, más de un tercio de los elegibles, aún no han recibido su primera dosis, según muestra un análisis de CNN de los datos de los CDC.

Pregunta 2: ¿Te has hecho una prueba recientemente?

Algunas familias pueden estar tratando de determinar si deben pedirles a los invitados que lleguen a la celebración de ‘Thanksgiving’ que se hagan la prueba, especialmente si el invitado no ha sido vacunado.

“Creo que es una idea razonable para ese nivel adicional de protección. No es un requisito firme, pero creo que si quieres dar ese paso adicional, particularmente cuando estás en una región donde hay muchas infecciones y personas que están viajando, no es irrazonable decirle a la gente que se haga una prueba, una de esas pruebas rápidas, 24 horas antes de ir a un ambiente interior con personas”, dijo Fauci el lunes durante una aparición en CBS This Morning .

“Te puedes hacer una prueba de antígeno”, agregó. “No es la más sensible de las pruebas, pero puede indicarte cuándo tiene suficiente virus en la nasofaringe para transmitirlo”.

El corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, dice que las pruebas de covid-19 en el hogar son “una de las mejores herramientas que tenemos” en este momento para mantenerse a salvo durante la pandemia.

“No creo que hablemos lo suficiente sobre estas pruebas. No creo que pensemos en ellas lo suficiente”, dijo Gupta en el último episodio de su podcast Chasing Life.

“Ten en cuenta, digamos que estás vacunado, pero aún así quieres asegurarse de que no eres portador del virus, lo que puede suceder. Lo que puedes hacer es tomar una prueba rápida de antígenos que pueda decirte con bastante precisión la respuesta a la pregunta que realmente estás haciendo: ¿eres contagioso? Eso es lo que realmente quieres saber”, dijo Gupta, y agregó que una prueba de este tipo se puede comprar sin receta por unos US$20.

Pregunta 3: ¿Deberíamos abrir una ventana?

Es importante pensar en la ventilación del aire durante las grandes reuniones, dijo Gupta en su podcast.

“Sabemos que este virus se propaga por el aire. Se transmite por el aire. Por lo tanto, cuanto más se pueda hacer que el aire se mueva, mejor”, dijo Gupta.

“De hecho, la forma de pensar es pensar en el virus como el humo. Si hay humo al aire libre, será menos probable que lo respire, ¿verdad? Pero en el interior, si tiene el mismo humo, va a aumentar las posibilidades de que esas partículas se inhalen “, agregó. “Incluso solo abrir un poco una ventana puede ayudar”.

Pregunta 4: ¿Hay alguien en grave riesgo que necesite usar tapabocas?

Incluso cuando se implementan ciertas medidas de mitigación (saber quién está vacunado y quién no, hacerles pruebas a los invitados y mejorar la ventilación del aire), también puede ser útil saber quién en la mesa de ‘Thanksgiving’ tiene un alto riesgo de contraer covid-19 severo para ayudar a protegerlos.

Algunos invitados que tienen un mayor riesgo de desarrollar covid-19 grave, debido a su edad o una condición de salud subyacente, pueden preferir mantener sus máscaras puestas y que otros usen máscaras.

“Si todos están sanos en general y están vacunados y hasta tienen dosis de refuerzo, probablemente esté bien que todos se quiten las máscaras y disfruten de una comida de Acción de Gracias muy normal”, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, a John King de CNN el martes.

“Por otro lado, si hay niños pequeños no vacunados o personas gravemente inmunodeprimidas, es posible que desees tener un nivel adicional de protección: estar al aire libre, abrir todas las ventanas en el interior o hacerse una prueba rápida”, dijo Wen, médico de urgencias y profesor de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. “Eso ayuda a garantizar que todos se mantengan saludables y a salvo del covid este Día de Acción de Gracias”.

En general, “nadie quiere transmitirle covid a sus seres queridos”, escribió en Twitter el lunes el Dr. Tom Frieden, ex director de los CDC y actual presidente y director ejecutivo de la organización mundial sin fines de lucro Resolve to Save Lives.

“Es crucial que nos aseguremos de que todos en la mesa de Acción de Gracias estén vacunados y consideremos otras capas de protección, incluyendo usar máscaras cuando no estás comiendo, abrir las ventanas y realizar pruebas para aquellos que podrían haber estado expuestos”, tuiteó Frieden.

Este tipo de conversaciones pueden ser difíciles para algunos, pero ser abierto con tus seres queridos sobre tus preocupaciones es la clave, dijo Gupta en su podcast.

“Creo que la clave es recordar tener una conversación abierta con aquellos con quienes quieres pasar tiempo durante las fiestas. Tener esa conversación ahora”, dijo Gupta. “Hazles saber sus preocupaciones, lo que podría ser necesario para que tú y tu familia se sientan más seguros y, básicamente, partan de ahí”.

Deidre McPhillips de CNN contribuyó a este informe.

