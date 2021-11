Christina Applegate comparte un mensaje en su cumpleaños 50 después del diagnóstico de EM

Sol Amaya

(CNN) — Christina Applegate está marcando un hito en su cumpleaños después de revelar su diagnóstico de esclerosis múltiple en agosto.

Applegate celebró su cumpleaños 50 el Día de Acción de Gracias con un mensaje para sus fans en Twitter. “Sí. Hoy cumplí 50 años. Y tengo EM. Ha sido difícil”, escribió.

“Les envío tanto amor a todos ustedes este día”, continuó Applegate. “Muchos están sufriendo hoy, y estoy pensando en ustedes. Ojalá encontremos esa fuerza para levantar la cabeza. La mía actualmente está en mi almohada. Pero lo intento”.

La esclerosis múltiple afecta el sistema nervioso central. Se considera una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca a sus propias células sanas. Afecta la calidad de vida y puede ser incapacitante.

En su anuncio a principios de este año, la actriz conocida por sus papeles en “Bad Moms”, “Married… with Children” y “Dead to Me” compartió que no ha sido fácil vivir con la enfermedad.

“Pero he recibido tanto apoyo de personas que sé que también tienen esta afección”, dijo Applegate. “Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue adelante”.

No existe cura para la esclerosis múltiple, conocida como EM, pero muchas personas pueden controlar sus síntomas y adaptarse a nuevos estilos de vida después del diagnóstico.

Los investigadores creen que la enfermedad es el resultado de factores ambientales y genéticos, pero se desconoce la causa subyacente.

Jack Guy de CNN contribuyó a este informe.

