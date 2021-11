¿Qué podemos hacer contra la variante ómicron? Estas son las medidas de prevención efectivas

CNNEE

(CNN) — La nueva variante del coronavirus, ómicron, ha puesto en alerta a los mercados, gobiernos y autoridades de salud y ha desatado restricciones de viajes provenientes de algunos países de África, pues la variante fue identificada por primera vez en Sudáfrica. Lo cierto es que a pesar del pánico que pueda generar, aún falta mucho por saber de ómicron. Muchos se preguntan, por ejemplo, frente a ómicron, ¿qué medidas de prevención debemos adoptar?

Si bien los científicos dicen que hay motivos para estar preocupados por la variante, enfatizan que todavía hay muchas cosas que no sabemos, incluido si la variante es realmente más contagiosa, si causa una enfermedad más grave o cuáles pueden ser sus efectos sobre la eficacia de la vacuna.

¿Cuándo sabremos la efectividad de las vacunas contra la variante ómicron?

“Si bien esto es preocupante, como ha indicado la OMS, creo que tenemos que dar un paso atrás y esperar la ciencia al respecto”, dijo a CNN el epidemiólogo Dr. Abdul El-Sayed.

Ómicron: qué medidas de prevención podemos adoptar

¿Funcionan las restricciones de viaje contra ómicron como prevención?

Los gobiernos están tratando de ganar tiempo con una serie de nuevas restricciones de viaje mientras descubren el impacto potencial de ómicron.

Pero algunos funcionarios critican las restricciones por ser injustas e ineficaces.

La Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud dijo el domingo que apoya a las naciones africanas y pidió que las fronteras permanezcan abiertas a medida que un número creciente de países en todo el mundo imponen prohibiciones de vuelo desde países del sur de África.

La oficina dijo que los países deben adoptar un enfoque científico basado en el riesgo y poner en práctica medidas que puedan limitar la posible propagación de la variante.

Funcionarios de salud instan a que la gente se vacune mientras trabajan para responder 3 preguntas clave sobre la variante de ómicron

Por su parte, Salim Abdool Karim, copresidente del Comité Asesor Ministerial de Sudáfrica sobre covid-19, le dijo a John Berman de CNN el lunes en New Day que las restricciones de viajes son “escandalosas”.

“En primer lugar, es indignante que, ya sabes, Sudáfrica y el sur de África estén siendo castigados por tener una buena vigilancia y, ya sabes, garantizar que queríamos ser completamente transparentes y compartir estos datos con el resto del mundo tan pronto como lo sabía y lo confirmó”, dijo Karim, cuando se le preguntó sobre las restricciones de viaje establecidas y qué tan efectivas eran.

“Si piensas, ya sabes, lo que hemos experimentado con la variante delta, en cuestión de tres semanas estuvo en más de 53 países, por lo que se volverá superfluo e irrelevante intentar restringir los viajes desde, ya sabes, algunos países porque se extenderá a muchos otros países”, dijo.

Entonces, ¿qué podemos hacer frente a ómicron? Las lecciones de prevención tras casi dos años de pandemia

Si bien las diferentes mutaciones de ómicron han despertado el interés de las autoridades sanitarias en el mundo, sigue siendo el mismo virus con el que hemos convivido ya casi dos años.

Estos países han encontrado casos de la variante ómicron del coronavirus hasta ahora

Por eso, funcionarios de viajes sugieren cinco medidas que pueden ayudar a la prevención de casos de ómicron y otras variantes en viajeros:

Pedir certificados de vacunación para viajar Presentar prueba negativa de PCR antes de viajar Quien tenga síntomas no podrá viajar Uso obligatorio de mascarillas durante el vuelo y estadía en aeropuertos Realizar pruebas a viajeros en su punto de llegada

Otras medidas como cuarentenas también podrían frenar los casos de esta nueva variante, añaden.

Barreras físicas de prevención

Las medidas de antes siguen funcionando contra esta variante. Es decir:

Frecuente lavado de manos Distanciamiento físico Buena ventilación Usar máscaras Vacunación y dosis de refuerzo

La vacunación es más importante que nunca frente a ómicron

El Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, dijo que no cree que la variante omicron cree una situación en la que “las vacunas se vuelvan inútiles”.

“Creo que eso es extremadamente improbable”, dijo. “La pregunta es, ¿hay un pequeño impacto en la eficacia de la vacuna o hay un gran impacto? Creo que probablemente obtendremos algunos datos preliminares en los próximos días”.

Los laboratorios de las vacunas disponibles han anunciado que trabajarán para probar la eficacia de sus productos contra esta nueva variante.

Mientras el mundo está en alerta por ómicron, así van las tasas de vacunación contra el covid-19 en América Latina

De hecho, los funcionarios de salud estadounidenses instan a las personas a no ser complacientes y usar todas las herramientas a su disposición para prepararse para la variante ómicron de covid-19.

Dicen que las vacunas y los refuerzos siguen siendo la mejor protección disponible.

En este momento, aproximadamente el 59,1% de la población de EE.UU. está completamente vacunada, y aproximadamente el 19,1% de las personas completamente vacunadas han recibido una dosis de refuerzo, según los CDC.

La variante ómicron refuerza la necesidad de vacunación, dijo el domingo a CNN el director de los Institutos Nacionales de Salud, Dr. Francis Collins.

“Tenemos que usar todo tipo de herramientas en nuestra caja de herramientas para evitar que (ómicron) se meta en una situación que empeore esto”, dijo.

“También significa que debemos prestar atención a esas estrategias de mitigación de las que la gente está realmente harta, como usar máscaras en el interior con otras personas que podrían no estar vacunadas y mantener la distancia física”, agregó. “Lo sé, Estados Unidos, estás realmente cansado de escuchar esas cosas. Pero el virus no está cansado de nosotros. Y está cambiando de forma”.

Estas medidas incluso prevendrían la aparición de nuevas variantes y rompen la cadena de transmisión, según explica la OMS.

Incluso entre la población vacunada, estas acciones son más importantes que nunca.

Con información de Susannah Cullinane, Eleanor Pickston, Mamie Hunter y Karla Cripps de CNN.

