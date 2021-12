Julia Roberts celebra el cumpleaños 17 de sus mellizos con una tierna foto

Alexandra Ferguson

(CNN) — ¡Feliz cumpleaños a Hazel y Phinnaeus Moder!

La madre de los jóvenes, la actriz Julia Roberts, celebró su cumpleaños en su cuenta verificada de Instagram con una foto de cuando los mellizos eran bebés.

“17 de los años más dulces de la vida”, dice el pie de foto, junto con varios emojis que incluyen 17 pasteles de cumpleaños.

Los mellizos son hijos de Julia Roberts y Daniel Moder, con quien se casó en 2002.

También son padres de Henry, de 14 años.

