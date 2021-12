Mark Cuban compra una pequeña ciudad en Texas, solo porque puede

Alejandra Ramos Barreda

Nueva York (CNN Business) — Mark Cuban, propietario del equipo de baloncesto Dallas Mavericks, está teniendo un momento a la Johnny Rose.

El multimillonario acaba de comprar toda la ciudad de Mustang, Texas, una pequeña ciudad que aparece en el mapa junto a la autopista I-45 y que tiene una población de 21 personas, según los últimos datos del censo.

La razón: un amigo necesitaba venderlo, dijo Cuban al Dallas Morning News.

“No sé qué voy a hacer con eso”, dijo Cuban al periódico. (Cuban debería tener mala suerte al estilo de “Schitt’s Creek”, aunque es bueno saber que tendrá su propia aldea y un loco grupo de habitantes para acogerlo).

Mustang es más o menos un lienzo en blanco de 31 hectáreas para Cuban.

La ciudad fue fundada a principios de la década de 1970, cuando se la conocía principalmente como un abrevadero local en un condado de Navarro principalmente seco, según el periódico. En estos días, hay poco más que un parque de casas rodantes y el club de estriptis Wispers Cabaret, que, según los reportes, está en mal estado. Este viernes, Google Maps mostró que el nombre del club había sido editado a “Mark Cubaret”.

Un grupo de inversores en criptomonedas intentó comprar una antigua copia de la Constitución de Estados Unidos. No funcionó

La ciudad también cuenta con un “cocodrilo residente” en uno de sus estanques, dijo el corredor de bienes raíces de Dallas Mike Turner al Morning News.

¿Atracciones cercanas? Bueno, tienes Dallas a unos 45 minutos al norte. Y los aficionados a la historia con una inclinación por la tradición de culto estarán encantados de descubrir que la ciudad de Waco se encuentra a poco más de una hora en automóvil al suroeste de Mustang. Y a poco más de 3 kilómetros de Wispers está “el primer y único viñedo y bodega del condado de Navarro”, Angelita (que honestamente se ve súper linda).

No está claro cuánto pagó Cuban por la ciudad, pero para alguien con un patrimonio neto de casi US$ 6.000 millones es casi seguro que fue un robo. Según los reportes, la ciudad se puso a la venta en 2017 por US$ 4 millones, pero Turner dijo que tenía un precio excesivo, incluso cuando redujeron el precio de cotización a la mitad.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.