Henry Cavill dice que su perro Kal ha salvado su salud mental

(CNN) — La estrella de “Superman” Henry Cavill reveló que no todos los héroes usan capas, algunos solo tienen patas peludas.

El actor británico, mejor conocido por interpretar al personaje de DC Comics en DC Extended Universe, le atribuye a su perro el salvar su salud mental.

Cavill apareció junto a su perro Kal en el programa de entrevistas británico “Lorraine” este lunes para promover la temporada dos de la serie de Netflix “The Witcher”, que se estrenará el 17 de diciembre. La conversación pronto se centró en su compañero canino y él le dijo a la presentadora Lorraine Kelly lo importante que era Kal para él.

La estrella de cine comparte regularmente fotos de su bien cuidado Akita americano con sus 17,7 millones de seguidores en Instagram.

“Realmente es (mi mejor amigo)”, le dijo a Kelly, de 38 años, mientras acariciaba a Kal. “Vamos a todas partes juntos. Ahora tiene 8 años y me ha salvado emocional y psicológicamente muchas veces”.

Cavill dijo que comparten un “vínculo increíblemente estrecho”.

Durante la entrevista, Cavill, cuyos créditos como actor también incluyen “Enola Holmes”, “The Man From U.N.C.L.E.” e “Immortals”, también reveló que guarda su traje de Superman en su guardarropa y está “listo y esperando la llamada telefónica” para repetir el papel.

Cavill interpretó por primera vez a Superman en la película de 2013 “Man of Steel”, antes de volver a interpretar el papel en los proyectos de DC “Batman v Superman: Dawn of Justice” y “Zack Snyder’s Justice League”.

Hablando sobre interpretar al personaje, dijo: “Miras hacia atrás y piensas ‘qué maravillosa oportunidad’. E incluso si dejara de actuar mañana y me fuera a vivir a un yate o barco en algún lugar, un velero, y simplemente viajar (…) todavía puedo mirar hacia atrás y decir que me puse una capa y salté por el lugar y entretuve a algunas personas”.

