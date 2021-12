Peregrinación a la Virgen de Guadalupe: así son las medidas y restricciones para este año

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — Se espera que este año más de 4 millones de feligreses —según las autoridades locales— vuelvan a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, para celebrar el aniversario 490 de la aparición de la “virgen morena”, según la tradición católica, después de que en 2020 se canceló la visita a causa de la pandemia por coronavirus.

Del 10 al 12 de diciembre los festejos y peregrinaciones se llevarán a cabo de manera presencial aunque habrá restricciones en algunas actividades y se seguirán protocolos sanitarios con el fin de evitar la propagación de covid-19, informaron autoridades eclesiásticas y del gobierno de la Ciudad de México.

No será posible pernoctar en el Santuario

Entre las actividades que comúnmente se llevaban a cabo durante esta celebración estaba el pernoctar en el Santuario, pero este año no será posible. El monseñor Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica de Guadalupe, explicó en conferencia de prensa que la intención es que el flujo de la visita sea continuo y los peregrinos no permanezcan más de 15 minutos al interior del Santuario.

“Es muy común pernoctar del 10 al 11 y del 11 al 12 pero en este año no. El flujo será continuo para ir a saludar, para ir a estar con la Virgen, para cantarle una canción mientras vamos caminando y así rendirle nuestro homenaje en este año”, dijo Martínez Ávila.

Otra de las tradiciones son las mañanitas a la Virgen y las misas que se ofrecen a lo largo del día, en especial la del 12 de diciembre a la media noche, pero este año todas estarán pregrabadas y serán transmitidas por la plataforma de YouTube de la Basílica de Guadalupe, así como en la televisión abierta.

Visitas escalonadas en la Basílica de Guadalupe

Con la intención de evitar aglomeraciones en el recinto, el monseñor Martínez Ávila hizo una invitación a los feligreses a anticipar o posponer su visita al Santuario durante los días más concurridos.

“Si ustedes quieren estar más tiempo, si ya le tienen prometido a la Virgen un rosario, ir a la villa para estar en la misa etc., entonces lo programen para otro día sea antes del 11 y 12 o después y así ustedes puedan también cumplir con sus distintas promesas”.

Uso obligatorio de mascarilla y esquema de vacunación completo

Entre los protocolos sanitarios que se seguirán durante la noche del 11 de diciembre y la madrugada del 12, está lo siguiente:

Esquema de vacunación completo Uso de cubrebocas obligatorio No se recomienda traer niños, niñas y adolescentes no vacunados No habrá misas y tampoco se permitirá permanecer en el atrio e interior de los templos Deberá permanecer el menor tiempo posible en su visita Estancia del peregrino no prestará servicios

También se llevarán a cabo acciones de sanitización y limpieza “permanente” dentro del cuadrante donde se concentrarán los peregrinos y que han definido las autoridades, según Francisco Chíguil Figueroa, alcalde de la delegación Gustavo A. Madero.

Actividades virtuales

Para todos aquellos que quieran participar de manera simbólica y no quieran acudir al recinto de manera presencial, pueden enviar su fotografía a través de los canales de la Basílica de Guadalupe para que sea proyectada como signo de su presencia en estos festejos.

