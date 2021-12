¿A cuánto asciende la pobreza en América Latina? La comparación entre países y el impacto del covid-19

Germán Padinger

(CNN Español) — Las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia de covid-19 en 2020 y parte de 2021 golpearon con fuerza a la economía global, aumentando el número de pobres. Y América Latina, una región particularmente afectada por la desigualdad, no fue la excepción.

Los países latinoamericanos registraron aumentos de sus índices nacionales de pobreza, pero comparar entre estas respectivas tasas es difícil ya que cada jurisdicción mide a la pobreza de distinta manera.

Para intentar remediar este problema, el Banco Mundial elabora un índice basado en datos oficiales en ingresos diarios y desagregado en tres umbrales: cantidad de personas con ingresos hasta US$ 1,90 (línea internacional de la pobreza), hasta US$ 3,20 (línea de pobreza para economías de ingresos medios-bajos) y hasta US$ 5,50 (línea de pobreza para economías de ingresos medios-altos). En todos estos casos se mide para precios internacionales de 2011.

El primer umbral, de US$ 1,90, es también considerado el de la pobreza extrema, mientras que el último, de US$ 5,50, es el recomendado por el Banco Mundial para comparar los distintos países de América Latina, una región considerada de ingresos medios-altos por la institución.

La pobreza en América Latina, país por país

¿Cuáles son, entonces, los países más pobres de América Latina, de acuerdo con esta medición?

Honduras, Colombia y Ecuador registran tasas el 49%, 29,4% y 25,4% de sus poblaciones bajo el umbral de US$ 5,50 diarios, respectivamente y según los últimos datos de 2019. No hay datos oficiales recientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela -donde estimaciones privadas hablan de un 94,5% de pobreza- y Guatemala.

Del otro lado de la lista, Uruguay (3,2%), Chile (3,6%) y Costa Rica (10,6%) presentan los niveles más bajos de pobreza en la región, de acuerdo al mismo umbral.

En promedio, América Latina registra una tasa del 3,7% de pobreza bajo el umbral de US$ 1,90, 9,2% para el de US$ 3,20, y 22,5% para el de US$ 5,50.

¿Cómo se compara con el promedio global?

Los niveles de pobreza mundiales son más altos: 9,3% para el umbral de US$ 1,90, 24,3% para el de US$ 3,20, y 43,5% para el de US$ 5,50.

Se trata, sin embargo, de una mejora sustancial desde 1990, cuando se registraba un 35,9% de la población mundial para el umbral de US$ 1,90.

El impacto de la pandemia de covid-19

Aunque los datos de 2020 aún no están disponibles, las proyecciones del Banco Mundial ya dan cuenta de un aumento importante en el número de pobres en América Latina como consecuencia de la pandemia.

Tomando como referencia el umbral de US$ 1,90, en 2019 se calculaba que había unas 24 millones de personas viviendo en pobreza extrema en América Latina.

Para 2020 el Banco Mundial estima que el número creció hasta 27,4 millones de personas, y se reduciría a 26,6 millones en 2021, en medio de una rápida pero desigual recuperación económica tras las restricciones impuestas por la pandemia.

“En las dos décadas transcurridas desde 1999, el número de personas que viven en la pobreza extrema en todo el mundo se ha reducido en más de 1.000 millones de personas. Parte de este éxito en la reducción de la pobreza va a revertirse debido a la pandemia de covid-19: por primera vez en 20 años, es probable que la pobreza aumente considerablemente”, señala el reporte del Banco Mundial.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló en mayo que Colombia se encontraba entre las economías que han acelerado su recuperación, y que México estaba, por el contrario, entre los rezagados. “Las mujeres, los trabajadores informales y los más jóvenes han sido los más afectados en términos de empleo, hay un aumento de las brechas sociales en la región”, dijo a CNN Alvaro Pereira, director del Departamento de Economía de la OCDE.

Mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que elabora su propio índice, ofreció una estimación aún mayor a la del Banco Mundial: 22 millones de personas habrían caído en la pobreza en la región en 2020, llevando el total a 209 millones, de los cuales 78 millones vivirían en pobreza extrema.

Para la Cepal, y con datos de 2019, el 30,5% de América Latina sería pobre, y el 11,3% se encontraría en la pobreza extrema. Para el 2020 estima que las cifras habrían ascendido a 33,7% y 12,5%, respectivamente.

Con información de Paula Bravo Medina y José Manuel Martínez de CNN en Español.

