Identifican restos humanos encontrados hace 40 años: corresponden al miembro de una famosa banda de R&B

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Los restos humanos parciales encontrados en una bolsa de basura hace casi 40 años han sido identificados como pertenecientes a Frank “Frankie” Little Jr, miembro de la banda de R&B The O’Jays, según la policía.

El Departamento de Policía de Twinsburg, en Ohio, dio la noticia el martes, al informar que se utilizó el ADN de los familiares para ayudar a identificar los restos encontrados el 18 de febrero de 1982. La policía agregó que no se sabe mucho sobre la desaparición y muerte de Little.

Encuentran el auto y posibles restos humanos de un estudiante desaparecido hace 45 años en Georgia

Little se crió en Cleveland, según el comunicado de prensa. A mediados de los 60, fue guitarrista y compositor de la legendaria banda de R&B The O’Jays. La banda emitió un comunicado a CNN diciendo que él era parte de la banda en los primeros días y que no habían sabido nada de él desde entonces.

“Vino con nosotros cuando nos aventuramos fuera de Cleveland y viajamos a Los Ángeles, pero también estaba enamorado de una mujer en Cleveland que extrañaba tanto que pronto regresó a Cleveland después de un corto período”, dice la declaración.

Ellos “le desean a su familia y amigos el cierre de lo que parece ser una historia muy triste”, dice el comunicado.

Frank “Frankie” Little Jr.

Little también sirvió dos años en el ejército de EE.UU., que incluyeron un despliegue durante la guerra de Vietnam, según el comunicado de prensa. Tenía una hija que falleció en 2012, según el comunicado de prensa, y tiene un hijo que aún no ha sido localizado ni identificado.

El descubrimiento de los restos en una bolsa

Los restos parciales fueron encontrados en una bolsa de basura detrás de un negocio ahora cerrado en Twinsburg, según la policía. Un trabajador del negocio descubrió una calavera en la nieve, según WEWS, afiliada de CNN, y luego la policía descubrió la bolsa.

Se cree que los huesos tenían un par de años y mostraban signos de un traumatismo contundente, según WEWS. La policía dictaminó que la forma de muerte fue un homicidio. También se observó que los restos pertenecían a un hombre negro, de 20 a 35 años de edad, de aproximadamente 1,67 metros de altura, y que pudo haber tenido cifosis adolescente, una curvatura de la columna vertebral.

Niño cuyos restos óseos fueron encontrados en un departamento de Houston fue asesinado por “violencia homicida”, dice el médico forense

Pero la identidad siguió siendo un misterio durante casi 40 años, hasta que comenzó una colaboración con el Proyecto DNA Doe en octubre. La organización proporcionó los nombres de los familiares potenciales, quienes le dieron a la policía el nombre de Little y una muestra de ADN.

Esa muestra fue analizada por el Laboratorio de Crímenes de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, y la identidad de Little fue luego confirmada por la Dra. Lisa Kohler del condado de Summit.

“Definitivamente es bueno que podamos dar algunas respuestas a la familia y espero que tengan algún sentido de cierre”, dijo el detective de Twinsburg Eric Hendershott a WEWS. “Tenía una vida, y finalmente terminó aquí en Twinsburg, con su vida arrebatada por otra persona”.

Se cree que la última vez que se supo que Little estaba vivo fue a mediados de la década de 1970, según la policía, y residía en Cleveland, a unos 38 kilómetros de donde se descubrieron los restos.

La policía continúa investigando el caso para determinar qué le sucedió a Little. Sus restos serán entregados a familiares para un entierro adecuado.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.