El emotivo mensaje de despedida de Lionel Messi a Sergio Agüero

César López

(CNN Español)– No podía faltar y fue uno de los primeros en manifestar su apoyo a su amigo y excompañero de selección. Lionel Messi, con una galería de fotos y un extenso mensaje en redes sociales, acompañó al “Kun” el día de su despedida.

Hubiese sido difícil verlo de vuelta en el Camp Nou para despedir a su entrañable amigo, pero Messi no se guardó palabras de cariño, agradecimiento y mucho respeto para Sergio Agüero.

“Prácticamente toda una carrera juntos, Kun…Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y lo vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha”, inició el texto de la publicación de Messi en su cuenta de Instagram para despedir con quien compartió las concentraciones de la Selección Argentina desde su etapa en juveniles.

Emocionado hasta las lágrimas, el “Kun” Aguero anunció su retiro por problemas cardiacos 9:46

Messi hizo referencia en su mensaje al dolor que causaba verlo partir de las canchas por lo que le había sucedido, pero terminó deseándole la mejor de las suertes y expresándole una vez más el cariño que le tiene.

