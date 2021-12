Las tendencias de belleza más extrañas de TikTok en 2021

Alexandra Ferguson

(CNN) — Otro año de mascarillas, cara de “Zoom” y un exceso de tiempo en pantalla parece haber dado un giro a la industria de la belleza.

En 2021, TikTok, la plataforma de videos con un historial de catapultar a los cosméticos a un éxito tal que se agotan durante semanas, se vio inundada de trucos de cuidado de la piel y consejos de belleza raros, maravillosos y francamente extraños.

La aplicación ha demostrado ser un gran actor en la industria de la belleza en los últimos dos años, influyendo en los hábitos de los consumidores al reavivar el interés por productos lanzados hace años (las búsquedas de este corrector de color lanzado en 2016 están alcanzando ahora sus máximos históricos gracias a TikTok) y también impulsando nuevas tendencias, incluyendo algunas que todavía tienen a los adictos a la belleza en la vida real rascándose la cabeza.

Una mezcla desconcertante de trucos para el cabello, criaturas viscosas y estilos de maquillaje teatrales; aquí están algunas de las modas de belleza más extrañas de TikTok del año.

Las tendencias de belleza en la aplicación dieron un giro a menudo inesperado. Crédito: Abby Roberts, Ameliaolivia09, Blinkaria

Rubor en la nariz

En 2021 quedó claro que las mascarillas no iban a ir a ninguna parte.

Las narices permanecían ocultas en muchas situaciones: cubiertas mientras se viajaba en el transporte público y se salía a hacer recados. Algunos, más que otros, parecían haber echado de menos este rasgo facial central: entra a escena el ascenso meteórico del rubor para la nariz.

Aplicar rubor rosa en la punta de la nariz fue una tendencia de maquillaje que nadie podía predecir. Comenzó en TikTok como parte del look E-Girl de la aplicación, una subcultura de Internet que se caracteriza por un delineado intenso, cejas gruesas y, por lo general, una peca falsa en forma de corazón.

@abbyroberts happy easter i hope everyone had a good day hehe ♬ baby my phone – Tik Toker

Pero este año, el rubor para la nariz llegó a la cultura dominante (el hashtag tiene más de 850.000 visitas) a medida que un número creciente de TikTokers lograba niveles Rudolf de pigmento en las puntas de sus narices.

Maquillaje de “El juego del calamar”

Un drama distópico lleno de sangre, sudor y máscaras puede no parecer una fuente natural de inspiración para la belleza, pero el sorprendente éxito de Netflix “Squid Game” sobre un concurso en el que los jugadores compiten en juegos infantiles con apuestas de vida o muerte lo consiguió.

En las redes sociales, los usuarios, entre ellos los YouTubers James Charles y Raiza Contawi, crearon sus propios estilos de maquillaje inspirados en los concursantes de la serie, como Kang Sae-Byok, la astuta refugiada norcoreana. Los looks imitaban las bolsas de los ojos de los personajes de “Squid Game”, el brillo del sudor e incluso las heridas, y los remataban con una pizca de pecas falsas a juego con las de Sae-Byok.

@jooshica Subscribe my YT @ Jooshica #fyp #foryou #squidgame #saebyeok #junghoyeon #makeup #메이크업 #fypシ #kdrama #korean ♬ MONEY – 리사 (LISA)

Por supuesto, la terrorífica muñeca de la serie que canta “Luz roja, luz verde” también fue una elección de disfraz de Halloween muy popular para estrellas como Lisa de Blackpink, que completó el look con ojos dibujados más grandes de lo normal y coletas.

Ojeras “alegres” y bolsas debajo de los ojos

En lugar de los ojos brillantes, humectados y juveniles que solían ser populares en las redes, la generación Z comenzó a defender las bolsas de ojos pintadas con bronceador o sombra de ojos.

Sin embargo, algunos usuarios persiguen un tipo muy específico de bolsa de ojos conocido como “aegyosal” en Corea del Sur. El aegyosal es una bolsa de ojos hinchada que, según el sitio web de K-Beauty Soko Glam, ayuda a “parecer más joven y a que los ojos sean más alegres y atractivos”.

@courtneeypark might have short lashes but my aegyosal (애교살) saves the day #koreanmakeup #koreaneyesmakeup #aegyosal #koreanamerican #koreanmakeuplook ♬ Streets – Doja Cat

Además de los tutoriales de TikTok y los productos específicos para el “aegyosal” lanzados por marcas como Etude House, también han aparecido en Estados Unidos procedimientos cosméticos más a largo plazo, como las inyecciones de relleno y los tratamientos de cirugía plástica para conseguir el look.

En TikTok, un popular filtro conocido como “Belle”, que superpone el “aegyosal” en los rostros de los usuarios, también ha dado de qué hablar por defender un estándar de belleza asiático, en lugar de uno occidental.

La aplicación dio un nuevo significado a la belleza, desde los trucos caseros hasta el software de edición inteligente. Crédito: Courtneeypark, Chloewolchock, Audreyvictoria_

Lubricante como primer

No es raro que los usuarios de TikTok recurran a productos aleatorios en nombre de un truco de belleza, pero el lubricante es quizás uno de los más inesperados.

@ameliaolivia09 Thought I’d hop on the trend💦 ib: @Rady #lubeprimer #makeuphacks #testingmakeuphacks ♬ original sound – Amelia Olivia

Después de que el usuario de TikTok Lukáš Kohutek iniciara la tendencia este año, comenzando sus tutoriales de belleza con una capa de Durex, otros se subieron a la tendencia. El gel se aplica con una brocha o con las manos por todo el rostro y, una vez que se seca, se aplica la base de maquillaje y el resto del look.

Según la youtuber Grwady, el lubricante ayuda a crear una “textura suave y fina” en la piel.

Valeria Mazza revela cuál es el “secreto de belleza que hay que incorporar cuando sos joven”

Trucos para el cabello con agua de arroz

La mayoría de la gente suele desechar el agua cuando termina de lavar el arroz. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales han empezado a fermentar y embotellar el líquido lechoso.

Aunque esta práctica de belleza existe en Japón desde la antigüedad, según los investigadores, se ha hecho popular en todo el mundo este año después de que los influyentes de las redes sociales dijeran que lavarse el pelo con agua de arroz hacía que creciera más rápido. La instagramer @anisasojka afirmó en uno de sus reels que su cabello creció “5 centímetros en un mes”.

@audreyvictoria_ HOW TO MAKE RICE WATER FOR EXTREME HAIR GROWTH ✨ #ricewater #ricewaterforhairgrowth #hairgrowth #hairtok #ricewaterhairchallenge #fyp ♬ Rasputin (Single Version) – Boney M.

Tratamientos faciales con caracoles

La mucina de caracol, la secreción viscosa y repleta de proteínas que proviene de las glándulas mucosas del caracol, ha sido durante mucho tiempo un ingrediente popular en los productos de belleza coreanos por sus cualidades para inducir la luminosidad.

La razón por la que la gente en EE.UU. se echa baba de caracol en la cara

Este año, TikTok parece haber tomado nota de la mucina de caracol como producto sagrado. Corsx, un fabricante de productos para el cuidado de la piel a base de baba de caracol, tiene su propio hashtag en TikTok con 3 millones de visitas. Las búsquedas en Google de su producto “Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence” también han aumentado un 140% este año.

Pero los usuarios encontraron una forma más barata de conseguir esta sustancia viscosa embellecedora: directamente del caracol.

Algunos tiktokers empezaron a ponerse caracoles directamente en la cara y a dejar que recorrieran la superficie, antes de masajear el rastro brillante en la piel. Muchos se han dado cuenta de que sus mascotas de caracol africano gigante pueden servir de tratamiento de belleza en casa, mientras que otros se pusieron manos a la obra y fueron a por caracoles de jardín normales.

@blinkaria What do you think? Would you do this? #facial #MaybellineSwipeIt #snailfacial #makeup #beauty #guitarsolo #surma #عراقيه #catchchallenge ♬ original sound – Isabella Kensington

La cirugía plástica inspirada en filtros y aplicaciones de edición de fotos no va a desaparecer

“Yasificación”

Quizás la tendencia de belleza más increíble de 2021 no tuvo, de hecho, casi nada que ver con nuestros rostros reales. El meme “Yassification” nació técnicamente en Twitter, después de que alguien publicara dos imágenes para comparación: una captura de pantalla de la actriz Toni Collette de la película de terror de 2018 “Hereditary”, y la misma captura de pantalla después de algunas rondas de edición de FaceApp.

@chloewolchock my yassification moment.. #sugarcookieoatlatte #starbucks #yassification ♬ Faceshopping – SOPHIE

La boca redonda de Collette sigue abierta de terror, solo que ahora ha sido rellenada con lápiz labial rojo escarlata. La desconexión entre el contexto (“Hereditary” es una película de terror) y la imagen alterada (Collette parece una influyente maquillada digitalmente) fue lo que hizo que el meme original se extendiera como el fuego.

Ahora, la llamada “yasificación” ha migrado a TikTok, donde los usuarios se burlan del ingenioso software de edición que deja sus rostros irreconocibles a través de capas de aerografía, delineado de labios y engrosamiento del cabello generados por la inteligencia artificial.

