Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revelan el sexo de sus gemelos en un adorable video familiar

(CNN) — Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez revelaron el sexo de sus gemelos por nacer en un video que probablemente calentará los corazones de millones de personas justo a tiempo para la Navidad.

Este jueves, la superestrella del Manchester United compartió un clip en Instagram del momento en que los cuatro hijos mayores de la pareja ayudaron a dar la noticia a los fans.

En el adorable video, se ve a los niños sosteniendo dos globos negros, con los niños en un lado y las niñas en el otro.

Después de que Rodríguez hace cuenta atrás de 3, 2, 1 fuera de cámara, los niños revientan los globos. De uno de los globos sale confeti rosa, mientras que del otro sale confeti azul, lo que significa que la pareja va a tener… un niño y una niña.

Los niños, eufóricos, gritan: “¡Es un niño!”, mientras las niñas corean: “¡Es una niña!”

A medida que las celebraciones continúan, la emoción es demasiado para el niño más pequeño, Mateo, de 4 años, que empieza a llorar.

Ronaldo, de 36 años, escribió en el pie del video: “Donde la vida comienza y el amor nunca termina ❤️❤️❤️❤️❤️ #bendito”.

Pronto le llovieron los mensajes de felicitación de sus fans y de otros famosos, y su compañero de equipo en el Manchester United, Marcus Rashford, escribió: “Felicidades hermano”, junto con un emoji de corazón.

La primera hija de Ronaldo con Rodríguez, Alana Martina, nació en 2017. También es padre de los gemelos Eva y Mateo, a los que dio la bienvenida a través de un vientre de alquiler en 2017. El cariñoso padre también tiene a Cristiano Jr., de 11 años, de una expareja que nunca ha sido nombrada públicamente.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo dijeron en octubre que esperaban gemelos.

Ronaldo y Rodríguez anunciaron que estaban esperando a los gemelos en octubre, con una foto de la pareja abrazados y sosteniendo una ecografía.

“Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos”, dijo entonces el icono deportivo portugués a sus 377 millones de seguidores de Instagram. “Nuestros corazones están llenos de amor… no podemos esperar a conocerlos”.

