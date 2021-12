Jake Paul noquea a Tyron Woodley en el sexto asalto con un golpe brutal

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — El youtuber convertido en boxeador Jake Paul venció por KO al excampeón de peso welter de UFC Tyron Woodley en una pelea revancha, otra espantosa derrota para Woodley en solo meses.

El golpe decisivo se produjo en el sexto asalto. El final más destacado fue quizás un poco inesperado, ya que la pelea había estado esencialmente desprovista de acción hasta ese punto y ambos peleadores dudaban en lanzar combinaciones y se sujetaban en un clinch, según reporta Nate Loop de Bleacher Report.

THIS JAKE PAUL KO 🤯 OMG.#PaulWoodley (via @ShowtimeBoxing)pic.twitter.com/t9jYYdxjOi — Bleacher Report (@BleacherReport) December 19, 2021

Paul, de 24 años, ahora tiene un historial de 5-0 (cinco victorias, cero derrotas) con cuatro nocauts en su carrera boxística. Jake Paul ahora puede decir que ha noqueado a todos los boxeadores que ha enfrentado.

Jake Paul deja en la lona a Tron Woodley tras el KO (Crédito: Mike Ehrmann/Getty Images)

Inicialmente iba para pelear contra Tommy Fury, pero este último se retiró por razones médicas el 6 de diciembre.

La pelea de Jake Paul: Fury a Woodley

El evento de pago por evento, que incluyó cuatro peleas, fue el sábado 18 de diciembre a las 9 p.m. (hora de Miami) en el Amalie Arena en Tampa Bay, Florida. La pelea de ocho asaltos de peso crucero estuvo disponible en Showtime, con boletos generales disponibles por US$ 59.99. En Latinoamérica la pelea se pudo ver a través de ESPN.

Un estudiante de la Universidad de Nevada muere días después de participar en un combate de boxeo benéfico de una fraternidad

Woodley, quien experimentó su primera derrota en su carrera profesional en agosto luego de una decisión dividida en ocho asaltos ante Paul, perdió la oportunidad de buscar la redención después de que el oponente de Paul, la estrella de Love Island y boxeador profesional Tommy Fury, se retirara debido a problemas de salud.

Fury publicó un video de Instagram el 6 de diciembre explicando el motivo de su abstinencia, revelando que contrajo una infección bacteriana en el pecho que le dificultaba respirar o dormir.

“Eso duró unas cuatro semanas porque tenía la mentalidad de que iba a seguir entrenando, voy a superar esto, voy a tener la pelea sin importar nada”, dijo Fury.

Sin embargo, después de un viaje al hospital, el boxeador descubrió que tenía una costilla rota y múltiples fracturas y los médicos y su equipo le aconsejaron que se retirara de la pelea.

“Incluso ahora, sentado aquí filmando este video, no he comprendido que no estoy peleando”, afirmó Fury. “No puedo hacer nada más aparte de arreglar mi cuerpo lo más rápido posible y buscar una nueva fecha de pelea con Jake Paul. No hay otra pelea que quiera, esa es la pelea que quiero a continuación”.

La antesala: “Esto es un robo a un banco”

Paul ganó su quinta pelea consecutiva en su combate contra Woodley, y también derrotó previamente a la personalidad de YouTube AnEsonGib, la exestrella de la NBA Nate Robinson y el exluchador de MMA Ben Askren.

Khabib Nurmagomedov sobre el Canelo Álvarez: Creo que es el mejor boxeador del mundo actualmente

Antes de dedicarse al boxeo, Paul había sido ampliamente conocido en las redes sociales como una estrella descarada y controvertida de YouTube, donde tiene más de 20 millones de suscriptores.

“Me van a dar una gran bolsa para ir y golpear al tipo al que ya vencí”, dijo Paul durante la conferencia de prensa de Fight Week, mientras usaba un pasamontañas sobre su cabeza. “Esto es un robo a un banco”.

En 2016, Woodley, también conocido como “The Chosen One” (“El elegido”, en español), ganó un título de UFC y posteriormente lo defendió cuatro veces, según ESPN.

“Cuando recibí la llamada, la oración ni siquiera estaba terminada antes de que yo entrara”, dijo Woodley durante la conferencia. “Estoy emocionado por la oportunidad de salir aquí y redimirme. Descubrimos mucho el uno del otro esa noche en el ring. Hay respeto mutuo, pero aún quedan algunos asuntos pendientes”.

El evento incluyó en la cartelera a Amanda Serrano contra Miriam Gutiérrez, a Deron Williams contra Frank Gore y a Liam Paro contra Yomar Alamo.

Con información de Alaa Elassar de CNN

