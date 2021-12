Por qué Elon Musk terminará con una factura de impuestos de US$ 11.000 millones este año

CNNEspañol sjv

(CNN Business) — Elon Musk dice que su factura de impuestos este año será de US$ 11.000 millones, y probablemente tenga razón: las declaraciones que ha realizado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) sobre sus recientes transacciones bursátiles respaldan esa cifra masiva.

Musk reveló el total de US$ 11.000 millones en un tuit el domingo que, por lo demás, estaba corto en detalles.

Esto no es significativamente diferente de lo que tuiteó la semana pasada cuando, en medio de una guerra de Twitter con la senadora Elizabeth Warren, dijo que pagaría la mayor factura de impuestos individuales de la historia este año.

Eso sería un cambio masivo con respecto a algunos años recientes. Una investigación de ProPublica encontró que Musk, y otros multimillonarios como Jeff Bezos y Michael Bloomberg, legalmente pagaron cero en impuestos sobre la renta en 2018.

Musk, la persona más rica del mundo, no gana un salario en efectivo ni una bonificación. En cambio, le pagan a través de opciones sobre acciones, lo que le da derecho a comprar acciones de Tesla a un precio igual al precio de mercado en el momento en que se emiten las opciones, pero probablemente muy por debajo de su valor en el momento en que se ejercen.

Musk recibió 25,5 millones de opciones ajustadas divididas en 2012, y 22,9 millones de esas opciones se consolidaron en los años siguientes cuando Tesla alcanzó ciertos objetivos operativos y financieros. Pero no tuvo que pagar impuestos sobre esas opciones hasta que las utilizó para comprar acciones.

Dado que ese bloque de opciones vencerá en agosto de 2022, Musk finalmente comenzó el proceso de convertirlas en acciones a principios de noviembre. Y documentó esos intercambios en archivos de la SEC, como se requiere que lo haga.

Cuando ejerce las opciones, el valor de las acciones recién compradas se grava como ingresos, una tasa del 40,8% para alguien en la categoría impositiva de Musk.

Y de ahí viene la enorme factura fiscal.

Como parte del proceso de ejercicio de las opciones, Musk ha estado vendiendo una parte de las acciones recién adquiridas para cubrir la retención de impuestos adeudada por las operaciones, según sus presentaciones. Hasta ahora, esas ventas han totalizado 7,5 millones de acciones, aportando US$ 7.800 millones hasta ahora, incluido el precio de ejercicio.

Además de las ventas de acciones que adquirió ejerciendo opciones, también vendió unos 5,4 millones de acciones que había mantenido en fideicomiso desde el inicio de este proceso, aunque esas ventas estarán gravadas a una tasa más baja de ganancias de capital a largo plazo de 20%.

Entonces, en total, la factura de impuestos federales sobre sus operaciones bursátiles en 2021 asciende a aproximadamente US$ 8.400 millones.

Pero es probable que aún no haya terminado.

Musk ejerce sus opciones y vende algunas de esas acciones como parte de un plan preestablecido que permite a los informantes de la empresa negociar acciones sin ser acusados ​​de negociar con información privilegiada.

Según las operaciones anteriores, Musk probablemente ejercerá al menos 4,2 millones de opciones más para fin de año, o quizás incluso todas las 5,7 millones de opciones restantes que vencen en agosto. Eso probablemente aumentará sus impuestos entre US$ 1.600 millones y US$ 2.100 millones.

Así que estará cerca de una factura de impuestos de US$ 11.000 millones para fin de año.

Y ninguno de estos cálculos implica ningún impuesto estatal sobre la renta potencial.

Musk ha trasladado su residencia, y la casa oficial de Tesla, a Texas, que no impone un impuesto estatal sobre la renta a las personas. La tasa de impuesto sobre la renta de California es la más alta del país: alrededor del 12%. Aunque no está claro qué parte de sus ingresos estarán sujetos a ese impuesto, es probable que no lo evite por completo, a pesar de su nueva dirección.

“Por cierto, seguiré pagando impuestos sobre la renta en California en proporción a mi tiempo en el estado, lo cual es y será significativo”, tuiteó Musk en junio.

