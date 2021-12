Chris Noth ya no saldrá en ‘The Equalizer’ tras las acusaciones de agresión sexual

urielblanco

(CNN) — El actor Chris Noth ya no formará parte del drama de CBS The Equalizer, después de las acusaciones de agresión sexual hechas contra él.

“Chris Noth ya no filmará más episodios de The Equalizer, con efecto inmediato”, anunciaron este lunes CBS y Universal Television, la productora del programa, en un breve comunicado a CNN.

Dos mujeres acusaron a Noth de agresión sexual en un informe publicado la semana pasada por The Hollywood Reporter. Noth negó las acusaciones.

“Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días —no siempre significa no—, esa es una línea que no he cruzado. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, dijo Noth en un comunicado la semana pasada.

En The Equalizer, protagonizada por Queen Latifah, Noth, de 67 años, interpreta al exdirector de la CIA William Bishop. Se le verá en un próximo episodio de la serie que ya se rodó, así como en futuras repeticiones de episodios ya emitidos.

CNN se puso en contacto con el representante de Noth para que hiciera comentarios.

Chris Noth, que aparece en esta imagen en un episodio de “The Equalizer”, ha sido retirado de la serie.

A finales de la semana pasada, su agencia de talentos, A3 Artists Agency, despidió a Noth, según dijo un portavoz de la agencia a CNN el sábado. Peloton, que acababa de lanzar un anuncio viral con el actor, también dejó de emitirlo.

En el episodio de debut de la serie de HBO Max And Just Like That…, un spinoff de Sex and the City, el personaje de Noth sufrió un ataque al corazón y murió. (CNN y HBO comparten empresa matriz, WarnerMedia).

El lunes por la noche, las estrellas y productoras ejecutivas de And Just Like That…, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, publicaron un comunicado a través de redes sociales en el que abordaban las acusaciones por primera vez.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se presentaron y compartieron sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”.

