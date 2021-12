¿Cuánto tiempo debes aislarte si estás completamente vacunado pero tienes covid-19? Hay debate

olivertapia

(CNN) — A medida que las variantes del nuevo coronavirus ómicron y delta, altamente transmisibles, continúan arrasando en Estados Unidos, las autoridades de salud advierten que se espera que más personas se infecten, incluso aquellas que están completamente vacunadas contra el covid-19, y deben quedarse en casa y aislarse para no contagiar el virus a otras personas.

Cualquiera que tenga covid-19 debe aislarse durante 10 días completos, de acuerdo con la guía actual de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Pero en esta temporada navideña hay un creciente debate sobre la cantidad de días que uno debe aislarse si da positivo en la prueba de covid-19 pero no tiene síntomas y está completamente vacunado. O, mejor aún, si recibió una dosis de refuerzo.

Este debate ocurre a medida que aumentan los casos de covid-19 en Estados Unidos. Hasta el martes, la nación tenía un promedio de 139.764 casos nuevos cada día, según datos de la Universidad Johns Hopkins, un 16% más que una semana atrás.

“Deberíamos tener el menor tiempo posible para el aislamiento por varias razones”, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN y ex comisionada de salud de la ciudad de Baltimore, a Kate Bolduan de CNN el martes.

“Una es para los trabajadores de la salud que dan positivo en la prueba. No querrás que esas personas se queden fuera de la fuerza laboral y luego tengamos una escasez grave. La segunda razón es que queremos incentivar a las personas para que descubran que son positivos”, dijo Wen. “¿Qué pasa si no quieres faltar al trabajo? Es posible que termines simplemente sin hacerte una prueba, porque no quieres descubrir que eres positivo. Por lo tanto, si reduces de 10 a cinco días, incluso si terminamos perdiendo un porcentaje de personas que aún pueden ser infecciosas, es posible que obtengas un mayor cumplimiento si llegas a una menor cantidad de días necesarios para el aislamiento”.

Las personas vacunadas tienen menos probabilidades que las no vacunadas de transmitir el coronavirus a otras personas, según los CDC: “Las personas vacunadas aún pueden infectarse y tienen el potencial de transmitir el virus a otras personas, aunque a tasas mucho más bajas que las personas no vacunadas”.

Las autoridades estadounidenses consideran acortar el tiempo de aislamiento

Los CDC ahora señalan en su sitio web que el aislamiento debe comenzar el primer día que notes los síntomas, y el primer día de aislamiento es el primer día completo después de que comenzaron los síntomas.

Si das positivo en la prueba de covid-19 pero nunca presentas síntomas, el primer día de aislamiento es el primer día completo después de tu prueba positiva. Sin embargo, “si presentas síntomas después de dar positivo, tu período de aislamiento de 10 días debe comenzar de nuevo”, y el primer día es el primer día completo después de que se desarrollaron los síntomas.

Pero se está considerando acortar el tiempo de aislamiento recomendado para aquellos que están completamente vacunados o tienen dosis de refuerzo, particularmente los trabajadores de la salud, dijo el martes el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a John Berman de CNN.

“Esa es ciertamente una consideración importante, que se está discutiendo en este momento”, dijo Fauci.

“Por ejemplo, si tienes un trabajador de la salud que está infectado y no tiene ningún síntoma, no quieres dejar a esa persona fuera del trabajo por mucho tiempo”, dijo. Especialmente si ese personal es necesario debido a una aumento de la enfermedad este invierno y posiblemente los hospitales se queden sin camas.

“Si tienes a alguien que está infectado, en lugar de mantenerlo alejado durante siete a 10 días, si no tiene síntomas, ponle una mascarilla N-95, asegúrate de que tenga el equipo de protección adecuado y tal vez pueda volver al trabajo antes”, dijo Fauci.

Reino Unido es una nación que ha acortado el período de autoaislamiento. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido anunció que a partir del miércoles, el período de autoaislamiento para cualquier persona con covid-19 se reduce de 10 a siete días, si la persona tiene dos resultados negativos de la prueba de flujo lateral tomados con 24 horas de diferencia. La primera prueba no debe realizarse antes del sexto día.

Muchos médicos y científicos plantean que si alguien está completamente vacunado, puede hacerse la prueba para determinar cuándo ya no necesita aislarse.

“Creo que las personas completamente vacunadas deberían poder usar pruebas rápidas para guiarlos con respecto a la duración de su período de aislamiento”, escribió el Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, en un correo electrónico a CNN el lunes.

“Creo que deberíamos usar pruebas rápidas para acortar los períodos de aislamiento; las personas deberían poder terminar el aislamiento cuando dan negativo en una prueba rápida, ya que ya no son contagiosas”, escribió Adalja. “Los períodos de cuarentena también se pueden modificar mediante el uso de pruebas de antígenos en serie para conocer el estado de uno y permitir una interacción segura. Ómicron hace que esto sea una preocupación más urgente ya que la infección y la exposición se volverán mucho más comunes”.

Cuarentena se refiere a cuando alguien ha estado expuesto al coronavirus que causa covid-19, puede o no haber sido infectado y, por lo tanto, debe evitar a otros. Las personas completamente vacunadas no necesitan ponerse en cuarentena a menos que tengan síntomas, según los CDC.

El aislamiento, por el contrario, es cuando alguien da positivo en la prueba de covid-19 y necesita aislarse de los demás hasta que ya no sea contagioso, incluso si no tiene síntomas.

Cómo saber si tus síntomas son por covid-19 o algo más

La prueba de covid-19 es clave, ya que en algunos casos puede ser difícil distinguir los síntomas de covid-19 de la gripe o incluso del resfriado común.

La Dra. Christina Johns, pediatra de Annapolis, Maryland, le dijo a CNN este mes que ha habido un aumento “lento pero constante” de pacientes que dan positivo en la prueba de influenza y covid-19 en su red pediátrica en las últimas semanas.

Este invierno, existe preocupación por una posible “gemelodemia” de covid-19 y la gripe, por lo que es importante que las personas con cualquier síntoma respiratorio en esta temporada vean a su médico de inmediato para realizarse pruebas, dijo Johns, médico de emergencias y asesora médica principal para PM Pediatrics, que cuenta con más de 70 oficinas pediátricas en todo Estados Unidos.

Dijo que cuando los jóvenes, hasta los 26 años, ingresan a su oficina con síntomas, como tos, fiebre o secreción nasal, la única forma de determinar si tienen gripe, covid-19 o un resfriado común es a través de pruebas.

“Creo que ese es un punto importante que debe tomarse en cuenta, especialmente ahora que todavía estamos en medio de esta pandemia”, dijo Johns.

“Es difícil notar la diferencia sin una prueba. Hay algunas tendencias. Por lo general, para la influenza, el sello clínico es la fiebre alta, y eso ocurre menos en el resfriado común y no siempre es una característica de la infección por covid-19, “Dijo Johns. “Pero nada de eso es al 100%, y hay tanta superposición en los tres que, en realidad, la única forma de saber la diferencia es a través de las pruebas”.

