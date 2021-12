El cometa Leonard deslumbra en el cielo nocturno en un espectáculo antes de Navidad

olivertapia

(CNN) — El cometa Leonard, que pasó por la Tierra por última vez hace 80.000 años, ha estado deslumbrando el cielo nocturno antes de Navidad, y solo quedan unos pocos días para ver el objeto celeste antes de que desaparezca para siempre.

El generador de imágenes a bordo del Solar Orbiter, una misión conjunta entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, capturó a Leonard atravesando el cielo con la Vía Láctea de fondo en una impresionante secuencia animada de imágenes de viernes a domingo. Venus y Mercurio también son visibles en la parte superior derecha de la animación, con Venus apareciendo más brillante y moviéndose de izquierda a derecha.

Los observadores de estrellas en la Tierra también han estado persiguiendo al cometa, una masa de polvo espacial, roca y hielo de aproximadamente media milla (1 kilómetro) de ancho.

El cometa Leonard se acercó más a la Tierra el 12 de diciembre, a 21 millones de millas (34 millones de kilómetros) de nuestro planeta. El cometa será visible en los cielos de los hemisferios norte y sur hasta finales de este mes.

El 3 de enero viajará más cerca del Sol, a unos 56 millones de millas (90 millones de kilómetros) de nuestra estrella, un poco más de la mitad de la distancia de la Tierra. Si no se desintegra, su trayectoria lo arrojará al espacio interestelar, para nunca regresar, dijo la NASA.

La imagen del cometa Leonard a la izquierda fue tomada por la Agencia Espacial Europea y el Solar Orbiter de la NASA. La imagen de la derecha fue tomada por la nave espacial Solar Terrestrial Relations Observatory-A de la NASA.

La NASA también capturó una imagen del cometa con su nave espacial Solar Terrestrial Relations Observatory-A.

Un cometa ultrarrápido

El cometa fue descubierto en enero por el astrónomo Greg Leonard, un especialista en investigación sénior del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona. Comenzó a rastrear la luz borrosa el 3 de enero.

“El hecho de que la cola apareciera en esas imágenes fue notable, considerando que el cometa estaba a unos 465 millones de millas (de la Tierra) en ese punto, aproximadamente a la misma distancia que Júpiter (de la Tierra)”, dijo este mes.

También es un cometa ultrarrápido, pues atraviesa el sistema solar interior a 158.084 millas por hora (71 kilómetros por segundo), pero seguirá apareciendo como un objeto de movimiento lento debido a su distancia de la Tierra, según EarthSky.

Puedes usar a Venus, actualmente una presencia brillantemente visible en el cielo del suroeste alrededor del atardecer, como una forma de encontrar el cometa.

A partir del 13 de diciembre, “este cometa aparecerá muy bajo sobre el horizonte justo después de la puesta del Sol”, dijo Leonard. “Atravesará el horizonte oeste-suroeste desde ahora hasta alrededor de la Navidad. El hecho de que esté tan cerca del horizonte hace que este cometa sea un poco difícil de observar”.

La mayoría de los cometas con períodos orbitales largos, como el cometa Leonard, provienen de la nube de Oort, una gran área helada que rodea nuestro sistema solar. Está demasiado lejos de la Tierra para haber sido visitado por una nave espacial.

“Cuando el tira y afloja lo gana la gravedad de nuestro sistema solar, un objeto puede comenzar a moverse hacia adentro, acelerando a medida que se acerca al Sol”, dijo Leonard.

A medida que los cometas se acercan al Sol, estas bolas de hielo gigantes comienzan a desprenderse de parte de su material, lo que forma un halo o coma alrededor del objeto. El polvo y el gas fluyen detrás de los cometas para formar sus colas extremadamente largas. La mayoría de los cometas solo se vuelven visibles para nosotros a medida que viajan a través del sistema solar interior, donde se encuentra la Tierra, durante sus largas órbitas del Sol.

Went comet hunting tonight. Success. Thanks for dropping by to our neighbourhood comet Leonard. pic.twitter.com/BzqL0p3lRC — Petr Lebedev 🚀 (@SciencePetr) December 21, 2021

Comprender los cometas puede abrir una ventana a la formación de nuestro Sol y nuestro sistema solar porque actúan como cápsulas de tiempo cósmicas.

“Por mucho que tengamos una gran ciencia sobre los cometas, siguen siendo altamente impredecibles con respecto a su tamaño, forma, composición química y comportamiento”, dijo Leonard. “Un sabio y famoso descubridor de cometas dijo una vez: ‘Los cometas son como gatos, ambos tienen cola y ambos hacen lo que quieren'”.

Los ancestros humanos antiguos pudieron haber presenciado al cometa Leonard durante su último paso por la Tierra hace unos 80.000 años. Pero no volverá a aparecer.

¿Dónde y cuándo se verá al cometa Leonard desde la Tierra? 1:03

“Esta es la última vez que veremos el cometa”, dijo Leonard. “Está acelerando a una velocidad de escape, 44 millas por segundo. Después de su aceleración alrededor del Sol, será expulsado de nuestro sistema solar y podría tropezar con otro sistema estelar dentro de millones de años”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.