(CNN) — El asistente inteligente Alexa, de Amazon, se ha desarrollado a lo largo de los años para ofrecer un acceso cada vez mejor a la información y el conocimiento.

Sin embargo, el asistente de voz dio recientemente un peligroso consejo a un usuario que se hizo viral en las redes sociales.

Según un tuit publicado por Kristin Livdahl, Alexa le dijo a su hijo de 10 años que tocara con una moneda un enchufe expuesto.

“Mi hijo de 10 años acaba de pedirle a Alexa en nuestro Echo un reto y esto es lo que dijo”, tuiteó Livdahl el domingo.

Livdahl compartió una imagen de la respuesta de Alexa después de que su hijo le pidiera un reto al dispositivo.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8 — Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021

“Aquí hay algo que encontré en la web. Según ourcommunitynow.com: El reto es sencillo: enchufa un cargador de teléfono hasta la mitad en una toma de corriente, y luego toca con una moneda las puntas expuestas”, decía la respuesta de Alexa.

Los usuarios expresaron su indignación por el reto

“Esto es impactante”, tuiteó un usuario. “Omg eso es horrible”, tuiteó otro usuario.

Amazon dijo que ya resolvieron la falla.

“La confianza del cliente está en el centro de todo lo que hacemos y Alexa está diseñada para proporcionar información precisa, relevante y útil a los clientes”, dijo un portavoz de Amazon a CNN en un comunicado.

“Tan pronto como nos dimos cuenta de este error, lo arreglamos rápidamente, y continuaremos avanzando en nuestros sistemas para ayudar a prevenir respuestas similares en el futuro”, dijo el comunicado.

La tendencia, conocida como el reto del centavo, surgió en plataformas sociales como TikTok en 2020.

Sin embargo, algunos usuarios han advertido de los peligros potenciales del reto.

“Puede que hayas oído hablar del experimento de TikTok que implica un cargador de móvil, una moneda y un enchufe”, dijo el capitán Brian Tanner, del Departamento de Bomberos de Provo, en Utah, en un video publicado en enero de 2020 desde la cuenta de la organización en TikTok.

“Te digo que esto es algo peligroso, no lo hagas”, añadió Tanner.

