Francia reduce el periodo de aislamiento por covid-19 y planea tomar medidas enérgicas contra los no vacunados

París (CNN) — La rápida propagación de la variante ómicron del nuevo coronavirus en Francia ha llevado al gobierno a recortar los tiempos de aislamiento por covid-19 para las personas vacunadas. Y también a tomar medidas para limitar aún más el acceso de los no vacunados a los lugares públicos en un intento por aliviar las cargas financieras y sociales del brote.

El peirodo de autoaislamiento para las personas totalmente vacunadas que den positivo en una prueba se reducirá de 10 días a siete a partir de este lunes, y puede reducirse a cinco días con un resultado negativo en una prueba, dijo el ministro de Salud Olivier Véran al semanario Le Journal du Dimanche el sábado.

Aumento de contagios de ómicron “no se parece a nada que hayamos visto”, dice un experto

“Las personas no vacunadas tendrán que aislarse durante 10 días, con una posible salida a los siete días en las mismas condiciones”, dijo Véran.

Francia informó 219.126 nuevas infecciones el sábado y se convirtió en el sexto país del mundo en superar los 10 millones de casos totales registrados de covid-19.

Otros cambios en Francia

El cambio de la regla también significa que no se requerirá que los contactos de los casos positivos se autoaislen siempre y cuando estén completamente vacunados, pero tendrán que hacerse pruebas con regularidad, dijo Véran.

También se han realizado cambios en el período de tiempo en el que las personas deben recibir la vacuna de refuerzo. A partir del 15 de febrero, será necesario tomar una dosis de refuerzo cuatro meses después de una segunda dosis, en lugar de los siete meses actuales, para que se considere que está completamente vacunado.

Además, los mandatos de uso de mascarilla se extenderán a los niños de seis años o más en lugares públicos, como estaciones de tren, aeropuertos, mercados y cines.

Las nuevas reglas entrarán en vigor este lunes, cuando los legisladores franceses examinarán también un proyecto de ley que limitaría el acceso de los no vacunados a restaurantes, bares y otros lugares públicos, según la propuesta de ley publicada en el sitio web de la Asamblea Nacional.

Desde julio, varios lugares y establecimientos públicos han requerido para ingresar un pase de salud que demuestre ya sea que se está completamente vacunado, resultado negativo en una prueba de covid-19 o prueba de recuperación del virus.

El proyecto de ley tiene como objetivo reemplazar el régimen de pase de salud con un pase de vacunación, que requiere prueba de vacunación completa o recuperación de covid-19, lo que significa que los no vacunados ya no podrían depender de una prueba negativa para acceder a los lugares. El pase de vacunación no sería necesario en el lugar de trabajo ni en la atención sanitaria básica de los servicios sociales.

Si se adoptan, se espera que las nuevas reglas entren en vigor el 15 de enero.

Véran enfatizó la importancia de vacunarse y expresó su esperanza de que la quinta ola en Francia “sea la última”.

“Ómicron es tan contagiosa que afectará a todas las poblaciones del mundo. Conducirá a una mayor inmunidad, todos estaremos mejor armados después. Pero para poner las máximas posibilidades de nuestro lado, debemos continuar inmunizando al planeta con urgencia, especialmente en países donde el acceso a las dosis es más complicado”, dijo.

Personas hacen fila para realizarse una prueba de covid-19 el día de Año Nuevo en una farmacia en la Place de la République el 1 de enero de 2022 en París, Francia. (Kiran Ridley/Getty Images)

Enfocarse en los no vacunados

El proyecto de ley también facultaría al personal de bares, restaurantes y otros lugares para realizar verificaciones de identidad de sus clientes si tienen “dudas” sobre la autenticidad de su pase de vacunación o sospechan que están usando el pase de otra persona.

Podría haber sanciones para los establecimientos que no verifiquen la autenticidad de los pases de vacunación, y el proyecto de ley fortalecerá las sanciones por fraude donde el uso del pase de otra persona podría castigarse con una multa de 1.000 euros (US$ 1.137). El uso de un pase falso seguirá siendo punible con una pena de prisión de cinco años y una multa de 75.000 euros (US$ 85.304).

Los legisladores de oposición de centro derecha y centro izquierda dijeron que no se opondrán al proyecto de ley, pero el partido de extrema derecha National Rally y la extrema izquierda Untamed France han prometido votar en contra.

“Dado que la vacuna no evita contraer ni transmitir el virus, le pido al gobierno que renuncie al pase de salud/vacuna”, tuiteó la líder del Rally Nacional Marine Le Pen.

Aproximadamente el 73% de las personas en Francia están completamente vacunadas, más que el promedio del 68% en la UE, según los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Muchos países avanzan hacia los mandatos de vacunación para reforzar el proceso.

En noviembre, Austria se convirtió en el primer país occidental en anunciar la obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19. Alemania prohibió el mes pasado a los no vacunados acceder a todos los negocios menos los más esenciales, como supermercados y farmacias.

